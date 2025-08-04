Оставившую город без электричества птицу задержали «для допроса»

Сотрудники пожарной службы в Канаде задержали птицу, которая уронила рыбу на электрические провода — из-за этого произошло возгорание в поле. Об этом инциденте сообщила пожарно-спасательная служба города Эшкрофт в провинции Британская Колумбия в социальной сети.

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Специалисты организовали целое расследование, чтобы разобраться в причинах произошедшего. Так они и выяснили, что скопа сбросила рыбу из клюва.

Ближайший водоем находился в трех километрах от места происшествия. Там птицу и задержали, после чего доставили в участок для допроса.

— Подозреваемая скопа была поймана и содержится под стражей для допроса. Судья не одобрил освобождение под залог из-за высокого риска побега, — уточнили специалисты.

По предварительным данным, скопа выронила свою добычу, возвращаясь с рыбалки. Рыба, в свою очередь, задела линии электропередач, что вызвало искры и возгорание сухой травы.

Огонь удалось оперативно потушить, однако город на какое-то время остался без электричества, передает РИА Новости.

1 мая метровая змея в Японии обвилась вокруг линии электропередач, из-за чего один из самых загруженных маршрутов скоростных поездов «Синкансэн» полностью парализовало.