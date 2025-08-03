Народные приметы на 4 августа: что нельзя делать в этот день

Девушки в этот день молили святую подарить им неземную красоту. Еще утром они собирали в серебряную посуду росу для умывания. Считали, что такой обряд придаст коже здоровый вид и красивый румянец.

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Роса считалась полезной только для кожи лица, но не для растений и скотины. С утра крестьяне отправлялись на огород и стряхивали ее с растений. При этом скот в эту пору в поле не выводили, так как боялись, что животные поедят луговой травы, заболеют и умрут.

Обильная роса считалась бедствием в местах, где выращивали лен. Если погода дождливая, то работать в поле нельзя. Молния может убить.

К этому времени в лесах поспевали ягоды. Их собирали и заготавливали на зиму. Делали компоты и варенье.

Еще хозяйки стирали занавески, мыли окна, а паутину обметали березовым веником.

4 августа нельзя работать на огороде - такой труд считается большим грехом.

Нельзя сметать паутину обычным веником или тряпкой.

Нельзя в сарае или подвале ставить мышеловки или класть отраву для истребления грызунов.