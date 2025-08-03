Народные приметы на 4 августа: что нельзя делать в этот день

Народные приметы на 4 августа 2025 года: что нельзя делать в этот день
Девушки в этот день молили святую подарить им неземную красоту. Еще утром они собирали в серебряную посуду росу для умывания. Считали, что такой обряд придаст коже здоровый вид и красивый румянец.
Роса считалась полезной только для кожи лица, но не для растений и скотины. С утра крестьяне отправлялись на огород и стряхивали ее с растений. При этом скот в эту пору в поле не выводили, так как боялись, что животные поедят луговой травы, заболеют и умрут.
Обильная роса считалась бедствием в местах, где выращивали лен. Если погода дождливая, то работать в поле нельзя. Молния может убить.
К этому времени в лесах поспевали ягоды. Их собирали и заготавливали на зиму. Делали компоты и варенье.
Еще хозяйки стирали занавески, мыли окна, а паутину обметали березовым веником.
4 августа нельзя работать на огороде - такой труд считается большим грехом.
Нельзя сметать паутину обычным веником или тряпкой.
Нельзя в сарае или подвале ставить мышеловки или класть отраву для истребления грызунов.