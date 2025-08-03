Кот с Фонтанки стал звездой: собралась очередь из желающих его приютить

Черно-белый кот, которого почти неделю спасали из отверстия в гранитной набережной Фонтанки, теперь стал настоящей звездой желающих приютить его так много, что, по словам спасателя Леонида Лунева, очередь растянулась «до горизонта. Об этом сообщает РИА «Новости.

Спасательная миссия проходила в центре Санкт-Петербурга на протяжении нескольких дней. Волонтеры службы «Кошкиспас в гидрокостюмах ежедневно спускались к животному, которое находилось на глубине около четырех метров и в метре-двух от стены. Чтобы не создавать волнения на воде, способного затопить убежище кота, комитет по транспорту предоставил патрульный катер.

В воскресенье операция завершилась успешно кот сам зашел в кошколовку, и спасателям оставалось лишь закрыть за ним дверцу. Сейчас питомца уже выписали из ветклиники после операции на лапке.

«Думаю, день-два он отдохнет, а потом поедет домой. У него самые радужные перспективы, потому что из желающих забрать этого котика уже выстроилась очередь до горизонта», — рассказал спасатель Леонид Лунев.

Ранее кот из Ленобласти случайно уплыл в Калининград. Пушистый путешественник неделю просидел в контейнере без еды и воды. Экипаж парома сперва не заметил незваного гостя. Таким образом, животное оказалось за сотни километров от родных мест. По словам сотрудников паромной линии, животное выглядит ухоженным, отличается спокойным характером и охотно идет на контакт с людьми. Это говорит о том, что у него, скорее всего, был дом и хозяева. В порту кота накормили, напоили и назвали Мафиком. Имя ему дали в честь платформ, на которых в порту стоят контейнеры.