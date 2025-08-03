Приземлился на пивной ларек: как сложилась судьба олимпийского Мишки

Ровно 45 лет назад состоялась церемония закрытия московской Олимпиады — 1980. Ее кульминацией стал полет на воздушных шариках Миши — талисмана Игр, ставшего культовым символом отечественного спорта. «Газета.Ru» рассказывает, как Миша появился, почему плакал и как сложилась его судьба после того, как он взмыл в темное московское небо.

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Талисман Игр придумал детский иллюстратор

Улыбающегося медвежонка с поясом из олимпийских колец придумал знаменитый советский художник-иллюстратор Виктор Чижиков, который был наиболее известен по рисункам к детским книгам. Он принял участие в конкурсе, объявленном в 1977 году оргкомитетом предстоящей Олимпиады. Его эскиз понравился комиссии больше остальных, и Чижикову было поручено представить цветной вариант.

Одной из важных задач было внедрение в рисунок олимпийской символики. Художник вспоминал, что на решение этой головоломки ему понадобилось несколько месяцев, а подсказку он увидел во сне. В итоге все увидели Мишу с ремнем, на пряжке которого красовались олимпийские кольца. Возглавлявший в тот момент Международный олимпийский комитет (МОК) лорд Майкл Моррис Килланин остался доволен предложенным талисманом, и он был утвержден.

«Говорили, что я срисовал его с Леонова»

Мишка был не единственным претендентом на то, чтобы стать маскотом предстоящих игр. На его месте могли оказаться Конек-Горбунок, матрешка или Петрушка. Но именно медведь был выбран народным голосованием. Более того, ему дали и имя: Михаил Потапыч Топтыгин.

«Мне надо было нарисовать медведя, который не похож ни на одного, нарисованного тысячами художников. Это трудная задача, и она тоже передо мной стояла. Нашу страну ни в коем случае не должны были обвинить в плагиате. И Мишка, слава богу, выдержал экзамен. Никто и не пикнул, что он похож на другого медведя», — вспоминал Виктор Чижиков в интервью «Российской газете».

Художник рассказывал, что он и его коллеги представили в МОК более 100 эскизов. При этом он поставил перед собой задачу сделать русского медведя не похожим на тех, что использовались в политической карикатуре. По словам Чижикова, он стремился создать оптимистическое изображение, которое пробуждало бы лучшие человеческие чувства.

«Говорили, что Мишку я срисовал со своего соседа по дому — композитора Валерия Зубкова. Или с Евгения Леонова. Я и не спорил, хорошие люди и тот и другой», — рассказывал Чижиков.

Олимпийский Мишка стал самым популярным сувениром

Уже во время самой Олимпиады Михаил Потапыч Топтыгин естественным образом стал центральным персонажем разнообразных сувениров, многие из которых сейчас, спустя 45 лет, являются предметами гордости коллекционеров. Самыми доступными тогда были значки и почтовые открытки.

Но фантазия создателей продукции оказалась неиссякаемой. Так, Миша появился на настенных панно, на посуде, на часах. Разумеется, стал он и популярной детской игрушкой. Фарфоровые статуэтки, изображавшие Потапыча как представителя разных олимпийских видов спорта, появлялись едва ли не в каждом доме. И даже сейчас можно купить как оригинальные, так и новые сувениры с символом Олимпиады-1980.

Трогательные слезы олимпийского Миши возникли из-за ошибки

На церемонии закрытия Олимпийских игр принято чествовать спортсменов, прошедших трудный соревновательный путь и завоевавших самые важные медали в карьере. Но в 1980 году ее главным героем стал талисман Игр.

Даже те, кто родился уже после, наверняка видели кадры хроники: изображение Миши на огромном «живом» экране внезапно пускает слезу, прощаясь с гостями Олимпиады. Это потрясло всех, кто наблюдал тогда за церемонией — на стадионе или на экранах телевизоров по всему миру. И лишь позже стало известно, что столь трогательный эпизод стал следствием ошибки.

Цветные панно, составлявшие «живой» экран на центральной трибуне, держали в руках солдаты. У каждого из них на спине была закреплена схема с номером флажков, которые менялись в нужный момент. И во время репетиции один из ее участников по ошибке поднял не тот флажок, который был нужен.

Художественный руководитель церемонии и автор этого экрана Лев Немчик, по воспоминаниям тех, кто с ним работал, был очень строг. И при иных обстоятельствах он наверняка устроил бы разнос за такой промах. Однако идея, пришедшая ему в голову, оказалась судьбоносной: в ошибке он увидел эмоцию.

Немчик сразу утвердился во мнении, что слезинка, катящаяся из глаза Миши, никого не оставит равнодушным, — и оказался абсолютно прав.

Ну а после того, как зрители разрыдались, увидев это во время церемонии, Топтыгин взмыл в небо. Огромная резиновая фигура на воздушных шариках покинула чашу «Лужников» под знаменитую песню «До свидания, наш ласковый Миша» в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой.

Судьба песни также любопытна. Долгое время никто не мог придумать, как именно обыграть прощальный полет талисмана. По воспоминаниям заместителя председателя оргкомитета Игр Владимира Коваля, кто-то обронил слова «Да пусть он улетает в свою сказку». Именно эта фраза послужила основой для легендарной песни, которую создали Александра Пахмутова и Николай Добронравов.

Правда, утвердили ее не сразу. Один из работников управления церемоний оргкомитета написал жалобу в отдел пропаганды ЦК КПСС, заявив, что медведи не летают и нужно, чтобы «олимпийский Миша в берлогу уполз, как это и положено медведям».

Владимир Коваль рассказал, что вместо ответа пригласил ответственных партработников посетить репетицию церемонии закрытия, где как раз прорабатывался этот эпизод. Они остались довольны увиденным, и больше вопросов не возникало.

Как сложилась дальнейшая судьба олимпийского Мишки

На этот вопрос нет однозначного ответа. За 45 лет было опубликовано много свидетельств и воспоминаний, порой противоречащих друг другу. Так, по одной из версий, он улетел к жилым районам, где приземлился на пивной ларек. Другого варианта придерживался Виктор Чижиков: в одном из интервью он говорил, что резиновая фигура благополучно была подобрана на земле и после этого хранилась на ВДНХ. Но там за ней не ухаживали, и вскоре ее съели крысы. В ряде изданий и вовсе бытовало мнение, что уже в 90-х ее выкупил некий «новый русский».

Однозначный вывод, который можно сделать: организаторы Игр, столь тщательно подошедшие к деталям церемоний, не озаботились дальнейшей судьбой главного их героя.

Прежде всего, поясним технологию процесса. Создатели резинового Миши из НИИ резиновой промышленности долго не могли придумать, как сделать так, чтобы он взлетал вертикально. В итоге возникла идея наполнить его гелием, утяжелить задние лапы и прикрепить к воздушным шарикам. Этот план сработал, чему стали свидетелями миллионы людей.

Дальше же он поднялся до километровой высоты, немного полетал и приземлился, как следует из самой популярной версии, на Воробьевых горах. Разумеется, его полет отслеживался, но проработкой маршрута и концепции приземления никто не озадачился. Как пишет «Чемпионат», при спуске резиновая оболочка была повреждена. Опять же, неясно: помешали ветви деревьев, или люди на земле «встречали» его колюще-режущими предметами, чтобы он не взлетел обратно.

Поскольку никаких указаний «сверху» не поступало, никто не подумал о необходимости реставрации фигуры. Все свелось к тому, что Мишку, увы, попросту утилизировали.

Впрочем, до конца 80-х на ВДНХ действительно выставлялась резиновая копия Миши в натуральную величину, но ряд источников утверждает, что это был «дублер», запасной экземпляр. И его тоже ждала незавидная участь: после 10 лет в экспозиции он был возвращен в НИИ, где о нем благополучно забыли, и он просто остался на складе опытного завода НИИРП в сдутом виде, постепенно разрушаясь.

Наследие олимпийского Миши

Но столь печальная судьба постигла лишь эту ипостась Топтыгина. Сам же его образ никуда не делся, и по сей день он остается сверхпопулярным. Этому во многом поспособствовал все тот же Владимир Коваль, который искал способы сделать Игры максимально прибыльными и сделал ставку на талисман. Он договорился с 20 иностранными фирмами о производстве продукции с Мишей за 15% от прибыли с продаж. Игрушки стали делать в Великобритании, США, Греции, Южной Корее, Гонконге. А японский мультипликатор Нитта Есиката с одобрения Москвы и вовсе создал анимационный сериал под названием Koguma no Misha — «Медвежонок Миша».

Во всех этих странах осталась память о Потапыче. Конечно, спустя какое-то время он потерял популярность. Новый виток интереса ему дала московская Универсиада — 1998, маскотом которой стал Мишутка. Занимавший тогда пост мэра Москвы Юрий Лужков называл его «сыном» того самого Мишки.

И, конечно, все вспомнили Мишу в преддверии Олимпиады в Сочи, когда были представлены ее талисманы. Ими стали Леопард, Зайка и Белый Мишка, удивительно похожий на своего бурого предшественника. Впрочем, Виктор Чижиков обижался на тех, кто использовал его идеи.

«Этот белый медведь, которого избрали, в нем все цельно стянуто с моего — глаза, нос, рот, улыбка, хотя все искажено», — говорил художник.

Он выражал мнение, что медведь действительно мог бы стать лучшим символом сочинских Игр, но это должен был быть именно Миша — только с лыжами в лапах. При этом, по словам Чижикова, оргкомитет Сочи-2014 к нему не обращался, а авторских прав на созданный им образ он не имел, так как необходимые юридические документы в 1980 году составлены не были: Олимпийский комитет не заключал с ним авторский договор.