Легкие деньги: что означает слово «темщик» и когда оно уместно

Легкие деньги: что означает слово «темщик» и когда его уместно использовать
В молодежном сленге часто появляются новые слова, которыми обозначают разных людей. Одно из таких слов — «темщик». Что оно означает и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».
Что означает слово «темщик»
«Темщиком» называют человека, который стремится к быстрому и легкому заработку, не обращая внимания на возможные риски, связанные с этим.
Это слово возникло в 1990-х годах в тюремном жаргоне. Тогда так называли людей, которые скупали и продавали краденое. «Темками» же называли схемы заработка.
Сейчас у слова более широкий смысл, однако у этого понятия до сих пор скорее негативный окрас. Зачастую «темщики» используют не совсем легальные способы заработка или даже откровенно противозаконные.
Когда уместно использовать
Это слово является сленговым, а потому оно неуместно в официально-деловом стиле речи.
Примеры употребления
- «Этот темщик продавал в России кроссовки, купленные за границей, в три раза дороже»;
- «Он постоянно придумывает новые способы заработка, это темщик»;
- «Это не бизнесмен, а темщик».