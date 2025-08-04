Легкие деньги: что означает слово «темщик» и когда оно уместно

В молодежном сленге часто появляются новые слова, которыми обозначают разных людей. Одно из таких слов — «темщик». Что оно означает и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

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Что означает слово «темщик»

«Темщиком» называют человека, который стремится к быстрому и легкому заработку, не обращая внимания на возможные риски, связанные с этим.

Это слово возникло в 1990-х годах в тюремном жаргоне. Тогда так называли людей, которые скупали и продавали краденое. «Темками» же называли схемы заработка.

Сейчас у слова более широкий смысл, однако у этого понятия до сих пор скорее негативный окрас. Зачастую «темщики» используют не совсем легальные способы заработка или даже откровенно противозаконные.

Когда уместно использовать

Это слово является сленговым, а потому оно неуместно в официально-деловом стиле речи.

Примеры употребления