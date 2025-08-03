Переехавшая в Египет россиянка рассказала о необычном отношении египтян к браку

Россиянка, 10 лет живущая в Египте, рассказала, как в этой стране строят романтические отношения. Об этом она поговорила с «Лентой.ру».

Ирина переехала в Египет спонтанно, а спустя некоторое время нашла себе мужа-египтянина, который знает русский. Как подчеркивает Ирина, местные мужчины относятся к браку необычно.

«У них все четко: понравилась девушка — надо жениться. Размусоливаний, присматриваний нет. Тут же в охапку, знакомство с семьей и брак», — объяснила она. Все ухаживания начинаются после свадьбы.

Женщина рассказала, что местные свадьбы также могут удивить русских. Обычно все отмечают в шатрах с музыкой, зовут даже тех, кого не знают, танцуют и веселятся.

«Дай бог, если каждому баночка колы достанется, на этом угощения закончатся. Здесь столы-поляны, как на русских свадьбах, не накрывают», — добавила она.

Ранее сообщалось, что россиянка, уехавшая во французский город Тулуза, раскрыла особенности общения с местными мужчинами.