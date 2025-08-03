Жизнь Льва Толстого: что больше всего шокировало современников

Для многих Лев Толстой – автор бессмертных произведений «Война и мир», «Анна Каренина» и многих других. Но биографы не перестают удивляться новым фактам из жизни литератора, которые периодически всплывают. Например, способен поразить воображение стиль жизни русского писателя.

Не так всё устроено

В молодые годы писатель был ярым противником привычного распределения благ. Он видел, насколько это несправедливо происходит в мире, а поэтому пытался хоть как-то помогать простым гражданам. В 1849 году Толстой открыл в Ясной Поляне школу для крепостных, в которой потом некоторое время преподавал.

Лев Николаевич открыто выступал против церковных злоупотреблений, а многие ритуалы считал колдовством. В итоге его отлучили от Церкви, а православные служители до сих пор называют писателя грешником и богохульником.

Толстой не побоялся вступить в переписку с императором Николаем II, к которому обращался как к брату. В своём послании Лев Николаевич подчёркивал, что российским правительством недовольны практически все слои населения. Он требовал изменить существующие порядки, предсказывая революцию. Но Николай II советам писателя не последовал…

Похоронить же себя Толстой завещал без креста, отпевания и в простой могиле. Он хотел, чтобы его тело «зарыли так, чтобы оно только не воняло». Данное пожелание лишь подтвердило опасения злопыхателей о демонической сущности писателя. Честное слово Лев Николаевич старался быть честным со всеми и дотошно пытался изучать любые его интересующие вопросы. Женился он в 1862 году уже будучи известным писателем. Избранницей литератора стала Софья Берс. В момент венчания Софье Андреевне было всего 18 лет, тогда как её жениху – 34. Желая быть откровенной с будущей женой, писатель незадолго до свадьбы отдал ей личные дневники. Так он предоставил ей возможность узнать заранее обо всех своих любовных похождениях.

Ещё одна отличительная черта Толстого – не церемониться при высказывании своего мнения. Однажды в имении поэта Афанасия Фета, где также находился и Иван Тургенев, произошёл инцидент, отлично иллюстрирующий характер Льва Николаевича. Тургенев рассказывал, что гувернантка его внебрачной дочери заставляет девушку лично зашивать одежду бедняков. Это приводило писателя в восторг, но Толстой заявил – «разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену».

Тургенев вызвал Толстого на дуэль, но в конфликт вмешался Фет, который сумел предотвратить «перестрелку». При этом дружбу между писателями ему восстановить уже не удалось.