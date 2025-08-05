За что арестовали настоятеля легендарного монастыря Шаолинь

Шаолиньский монастырь — вероятно, самый известный буддийский храм в мире. О нем знают даже те, кто не очень представляет себе, что такое буддизм. А все благодаря славе этой обители, как родины особого стиля кунг-фу, делающего шаолиньских монахов непревзойденными бойцами. Неудивительно, что арест настоятеля Шаолиня, который приложил огромные усилия к созданию мировой известности монастыря, стал одним из самых громких событий новостных лент. Особенно после того, как выяснилось, что в деле замешаны секс, огромные деньги и десятки незаконных детей давшего обет безбрачия монаха. «Лента.ру» разбирается в скандале вокруг всемирно известного Шаолиня.

Настоятеля арестовали ночью

Китайская полиция Китая выпустила заявление, в котором сказано, что высокопоставленного монаха отстранили от должности и лишили сана за «подрыв репутации буддийской общины и образа монаха».

Согласно немногим данным, опубликованным в китайской прессе, Юн Синя арестовали действительно за весьма предосудительные для монаха дела. Утверждается, что у него было несколько любовниц и даже дети от них. Кроме того, настоятель занимался воровством храмовых средств в особо крупных масштабах.

Людей, знакомых с деятельностью Юн Синя в качестве настоятеля Шаолиня, все это вряд ли удивило. Он еще много лет назад получил ироничное прозвище Монах-гендиректор за то, что извлечение доходов из деятельности легендарной обители ставил куда выше, собственно, буддизма. Да и однажды уже попадал в поле зрение правоохранительных органов по тем же обвинениям

При этом Юн Синь был весьма лоялен властям и даже с 1998 по 2018 год был депутатом Всекитайского собрания народных представителей. Тогда же в Шаолине впервые за всю историю, насчитывающую полторы тысячи лет, подняли государственный флаг Китая.

Буддийская общественность считает Юн Синя крайне одиозной личностью, которая держалась в верхушке духовной иерархии только благодаря своим прочным связям с властями.

Юн Синь возглавлял Шаолинь более 25 лет и сразу же превратил его в бизнес

Ши Юн Синь родился в 1965 году в уезде Иншан провинции Аньхой. В 16 лет родители уговорили его пойти монахом в Шаолинь. Юн Синь много учился, быстро продвигался в духовной иерархии и делал успехи в боевых искусствах. В 22 года Юн Синя назначили преемником настоятеля. В 1999-м он занял этот пост.

Впрочем, коммерческая жилка монаха проявилась гораздо раньше. В 1982-м, через год после того, как Юн Синь стал послушником, на экраны китайских кинотеатров вышел фильм «Храм Шаолинь». Эта картина стала не только дебютом знаменитого в будущем актера Джета Ли, но и всколыхнула интерес к Шаолиню и его уникальному стилю ушу. В монастырь потянулись сотни молодых людей, желавшие научиться драться как в кино.

Считается, что именно тогда преуспевавший не только в духовных практиках, но и в светских науках молодой монах увидел огромный коммерческий потенциал древней обители. Став в 1987 году главным менеджером Шаолиня, Юн Синь в первую очередь зарегистрировал название монастыря как торговую марку.

Ходят слухи, что гонконгский комедийный боевик «Убойный футбол» (оригинальное название: «Шаолиньский футбол») 2001 года не получил прокатного удостоверения в материковом Китае именно из-за того, что его авторы отказались платить за использование названия монастыря

В 1996 году бойкий монах добился открытия сайта Шаолиня в интернете, что в те времена было невероятно передовым шагом.

Став настоятелем Шаолиня Юн Синь взялся за дело всерьез. Молодого настоятеля сразу же обвинили в том, что он ЮНЕСКО. Это вызвало крупный скандал, так как жителей переселили без их согласия.

Кроме того, Юн Синь начал проводить рекламные кампании Шаолиня, установил плату за вход на территорию и даже за воскуривание благовоний, что для буддийской святыни, мягко говоря, не очень традиционно.

Поведение и богатство Юн Синя сразу же стало раздражать буддийскую общественность

При этом и вел себя монах не слишком традиционно. Например, он без ложной скромности принял от почитателей роскошный подарок — внедорожник за один миллион юаней (11 миллионов рублей по современному курсу) в 2006 году, а 3 года спустя появился на публике в шикарном, расшитом золотом одеянии, которое стоило 160 тысяч юаней (1,8 миллиона рублей).

Кроме того, Юн Синь занялся активным развитием бренда «Шаолинь». Школы древнего ушу стали открываться по всему миру. К 2011 году Юн Синь управлял 40 предприятиями под «зонтиком» знаменитого монастыря. Причем эти буддийские академии и школы единоборств зарабатывали огромные деньги и скупали недвижимость в США, Европе, Австралии и вообще где угодно. Кроме того, за любое использование названия «Шаолинь» нужно было заплатить круглую сумму.

Размеры капиталов настоятеля неизвестны, но время от времени в китайских социальных сетях муссируются умопомрачительные цифры: порой пишут, что его состояние исчисляется десятками миллиардов долларов США

В ноябре 2009 года сайт монастыря дважды взламывали. В первый раз на главной странице появилась надпись «Шаолиньский злодей Ши Юн Синь — отправляйся в ад!» Во время второй атаки неизвестные хакеры оставили на сайте письмо, якобы написанное настоятелем. В нем он извинялся за свой порочный образ жизни и коммерциализацию деятельности монастыря.

Юн Синь парировал все нападки. По его словам, коммерция не противоречит буддизму, а его деятельность помогает продвижению китайской культуры и боевых искусств по всему миру. А если что-то оседает в процессе в его карманах — так заработал.

Коммерциализация или индустриализация, какой термин не используй, ведет к истине дзэна. На мой взгляд, Шаолинь в итоге станет источником объединения мудрости и уверенности китайского народа Ши Юн Синь

И в каком-то смысле настоятель оказался прав, потому что китайская культура и единоборства действительно стали популярными во всем мире, после того как он стал настоятелем Шаолиня. Причем не только за границей.

Например, американский мультфильм «Кунг-фу панда» 2008 года, явно вдохновленный в том числе и легендами о Шаолине, стал невероятно успешным и на Западе, и на Востоке. Это был первый в истории Китая анимационный фильм, собравший там более 100 миллионов юаней. Многие китайские кинодеятели тогда сокрушались, что создать столь успешное произведение, основанное на традициях Поднебесной, удалось не им, а американцам.

Видимо, деятельность Юн Синя устраивала власти. В последние 25 лет Китай окончательно избавился от образа отсталой страны и превратился в одну из ведущих экономик мира. А китайская культура заинтересовала сотни миллионов человек по всей планете. И Юн Синь играл в этом большую роль. Однако его деятельность, все дальше отходившая от буддийских канонов, все чаще обращала на себя внимание.

Впервые обвинения против Юн Синя выдвинули в 2015 году

Еще в 2011 году в социальных сетях появились слухи, что одиозного настоятеля Шаолиня арестовали. Причем даже не за махинации, а за организацию занятий проституцией. Впрочем, тогда администрация монастыря сразу же опровергла эти слухи и обратилась к властям с требованием расследовать клеветнические заявления. Тем не менее, учитывая, что происходит сейчас, какие-то основания под этим выпадом, должно быть, были.

А вот в 2015 году уже началось первое официальное расследование против настоятеля. Бывший ученик обвинил его во внебрачных связях, от которых он якобы имеет несколько детей, а также в хищении храмовых средств. И средств огромных.

Достаточно сказать, что в том же 2015 году Юн Синь собирался построить в Австралии гигантский кунг-фу-центр почти за 300 миллионов долларов США с академией боевых искусств, гостиницей и полем для гольфа. Причем настоятель сделал пожертвование в фонд города, где планировалась стройка, в размере 3 миллионов долларов США. Видимо, чтобы горсовету лучше думалось.

Если Китай может импортировать парки «Диснея», почему другие страны не могут импортировать монастырь Шаолинь? Продвижение культуры — дело благородное Ши Юн Синь

10 лет назад власти взялись за расследование всерьез, во многом потому, что разоблачитель опубликовал в сети ряд документов 1980-х годов, согласно которым Юн Синя выгоняли из монастыря за все те же растраты. А еще среди бумаг было свидетельство о рождении одного из детей настоятеля, которого у него быть не могло, и фотографии его любовниц. Правда, были ли документы настоящими, до сих пор неясно.

Если бы такая проблема действительно существовала, она давно бы всплыла на поверхность Ши Юн Синь заявление 2017 года

В 2017 году было объявлено, что для официального обвинения Юн Синя в махинациях и недостойном духовного лица поведении нет достаточных доказательств. Но, судя по всему, кошка между властями и настоятелем Шаолиня пробежала. Например, со следующего года он перестал быть депутатом Всекитайского собрания народных представителей. Этот пост он занимал с 1998 года.

Кроме того, похоже китайские власти раздражало и слишком уж вольное поведение Юн Синя. Он путешествовал по всему миру, встречался с самыми состоятельными и уважаемыми людьми. В частности, Юн Синя удостоила аудиенцией Елизавета II. Также он виделся с президентами многих стран, включая Владимира Путина, и главами крупнейших мировых корпораций — Биллом Гейтсом и Тимом Куком.

Всегда и везде он договаривался о продвижении китайской культуры, открытии новых шаолиньских центров и так далее. При этом, разумеется, эти проекты приносили доход и ему лично.

Проблемы у Юн Синя начались после визита в Ватикан

Сейчас в азиатских СМИ активно муссируется теория, что именно слишком большой личный вес настоятеля Шаолиня в мире политики и бизнеса привел к его падению.

Согласно данным нескольких источников, неприятности у настоятеля начались в феврале, после того как он посетил Ватикан и встретился с Папой Римским Франциском. Снимки со встречи были опубликованы на сайте монастыря, однако официальные китайские СМИ не сообщили о ней.

После возвращения Юн Синю закрыли выезд из страны, но он мог свободно перемещаться внутри Китая. По одной из версий, встречу настоятеля Шаолиня с самым главным католиком на планете без согласования с властями сочли недопустимым самостоятельным политическим ходом и именно она стала причиной расследования

Правда, не исключено, что следствие уже шло, а запрет на выезд просто совпал с возвращением Юн Синя из Италии. В частности, стало известно, что из пяти принадлежавших настоятелю Шаолиня предприятий, зарегистрированных в Гонконге, три были ликвидированы властями еще в 2024-м по неизвестным причинам.

Юн Синя заменили настоятелем древнейшего монастыря Китая

Вскоре после снятия Юн Синя с должности настоятеля стало известно, что заменит его не менее известная личность. По крайней мере, в Китае. Новым главной Шаолиня стал Ши Инь Лэ, и эту перестановку вполне можно считать по-настоящему знаковой.

Дело в том, что Инь Лэ — настоятель легендарного Баймасы или Храма Белой Лошади. За пределами Китая этот храм не так известен, как Шаолинь, однако это важнейшая буддийская святыня. Дело в том, что Баймасы — первый буддийский храм на территории страны.

Он был основан в 68 году нашей эры буддийскими монахами из Индии, которых призвал ханьский император Мин-ди. Согласно одной из легенд, монахи шли на прием к владыке и недалеко от его столицы Лояна решили остановиться на постоялом дворе, чтобы привести себя в порядок после долгой дороги. Ночью им было видение, а утром их лошади окаменели. Монахи сочли это добрым знаком и основали рядом с постоялым двором монастырь, который стоит там по сей день.

В соответствии с регламентом назначения настоятелей буддийских монастыре в Китае, после демократической оценки, одобрения монастырем Шаолинь и выполнения необходимых процедур досточтимый Инь Лэ был приглашен стать настоятелем монастыря Шаолинь из официального обращения администрации Шаолиня

Более того, 31 июля стало известно, что Шаолинь отменил платные услуги, введенные Юн Синем сразу же после назначения на пост настоятеля. В частности, со стендов в монастыре исчезли QR-коды, по которым ту или иную молитву можно было оплатить с мобильного телефона.

Также многие материалы об истории Шаолиня, которые раньше можно было прочесть только за деньги, стали бесплатными. Инь Лэ пока никак не комментировал эти реформы, но очевидно, что «новая метла» уже взялась за дело.

Складывается впечатление, что дело было не только в том, что Юн Синь окончательно проворовался. Похоже, власти услышали голос общественности и решили навести порядок в Шаолине по всем направлениям. В том числе и по духовному. Иначе зачем было бы назначать туда настоятеля со стороны, да еще из древнейшего и одного из самых уважаемых храмов не только страны, но и всего буддийского мира?

Что будет в Юн Синем пока неизвестно. Власти обещают обнародовать всю информацию после завершения расследования, которое может занять недели и месяцы.

Интересно, что уже после ареста бывшего настоятеля Шаолиня тут же родилась байка, что его поймали в аэропорту во время попытки вылететь в США с любовницами и 20 незаконнорожденными детьми. Слухи опровергли, но сотни тысяч китайцев успели в них поверить. Кажется, это очень красноречиво говорит о репутации Юн Синя, «монаха-гендиректора».