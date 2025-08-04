«Спасибо, папа»: женщина выиграла в лотерею из-за смерти отца

В США женщина выиграла в лотерею штата Мэриленд 50 тысяч долларов (четыре миллиона рублей), использовав дату смерти отца в качестве комбинации игровых цифр. Об этом сообщает UPI.

Жительница округа Калверт, пожелавшая сохранить анонимность, заявила, что была поражена, когда выиграла крупную сумму в вечернем розыгрыше лотереи Pick 5 в пятницу, 25 июля. Она призналась, что никак не ожидала, что скорбная дата станет для нее счастливой. «Папа послал мне немного удачи. Спасибо, папа», — прокомментировала она свою победу.

Американка рассказала, что уже не впервые выигрывает в лотерею. В 2023 году ей достался приз в 62 тысячи долларов (4,9 миллиона рублей) в онлайн-розыгрыше Racetrax. В 2015 она выиграла еще более крупную сумму, но не озвучила ее журналистам.

Ранее житель американского штата Айова выиграл в лотерею 100 тысяч долларов (восемь миллионов рублей) благодаря подарку друзей на день рождения. Он получил несколько билетов разных розыгрышей.