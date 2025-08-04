Почему многоцелевой истребитель рухнул на жилой дом

Причиной крушения истребителя Су-30 в Иркутске в октябре 2022 года стала гипоксия членов экипажа из-за поступления азота в кислородную систему самолета, сообщили в Следственном комитете. По делу о катастрофе, в которой погибли два летчика, обвинения в превышении полномочий и халатности предъявлены шести сотрудникам Иркутского авиазавода. Они находятся под подпиской о невыезде.

Перед крушением истребителя Су-30 в Иркутске 23 октября 2022 года члены его экипажа задохнулись. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК Алексей Александров.

«Согласно выводам летно-технической судебной экспертизы, непосредственной причиной авиационной катастрофы явилась полная потеря работоспособности экипажа самолета, вызванная гипоксией летчиков из-за дыхания азотом, который начал поступать из бортовой кислородной системы самолета», — рассказал он.

По словам представителя СК РФ, обвинение по статьям 286 «Превышение должностных полномочий» и 293 «Халатность» Уголовного кодекса предъявлено шести работникам Иркутского авиационного завода.

Александров объяснил, что расследование дела заняло несколько лет из-за его сложности, многочисленных допросов свидетелей в различных регионах страны и проведению широчайшего комплекса экспертиз.

РИА Новости со ссылкой на Восточно-Сибирскую транспортную прокуратуру сообщило, что причиной крушения стал «некачественный ремонт». В ведомстве добавили, что все шестеро обвиняемых работников Иркутского авиазавода находятся под подпиской о невыезде.

Крушение под Иркутском

Вечером 23 октября 2022 года многоцелевой истребитель Су-30 упал на двухэтажный деревянный жилой дом в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске. Самолет, принадлежащий Иркутскому авиазаводу, выполнял испытательный полет без боекомплекта. Оба члена экипажа погибли. В момент происшествия в доме никого не было.

Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

С начала расследования приоритетными были несколько версий, в том числе отказ техники, ошибка пилотирования и потеря летчиками сознания. Тогда же рассматривалась версия неисправности бортовой системы подачи кислорода.

Telegram-канал «112» тогда сообщил, что испытательный полет выполняли два Су-30. После потери связи с одним из самолетов, второй истребитель снова подняли в воздух, и, приблизившись к первому самолету, летчики увидели, что его экипаж находится без сознания.

Источник канала уточнил, что причиной потери сознания могла стать ошибка наземного персонала при подготовке к полету кислородных баллонов. Перед закачкой воздуха баллоны проверяются на герметичность азотной смесью, которая затем не до конца была спущена и полностью заменена на кислород.

Из-за потери сознания пилоты не смогли отвести судно от жилого района, и Су-30 рухнул на землю, когда у него закончилось топливо.

Две семьи, чьи квартиры находились в доме, разрушенном в результате крушения самолета, получили от региональных властей по 100 тысяч рублей. В декабре для пострадавших жителей были приобретены новые квартиры. Прощание с пилотами прошло в Иркутске 8 ноября 2022 года. Позднее на территории Иркутского авиационн