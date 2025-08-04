Праведница или блудница: кем была Мария Магдалина

4 августа православные христиане празднуют День памяти равноапостольной Марии Магдалины — одной из самых известных святых. Она была свидетельницей всех драматичных моментов земной жизни Христа и ни разу не оставила Спасителя. Православные считают Марию Магдалину женщиной, которую Христос исцелил от беснования, католики — раскаявшейся грешницей. Кем на самом деле была Мария Магдалина, чем она известна и о чем молятся перед ее иконами христиане — в материале «Газеты.Ru».

Кем была Мария Магдалина

Мария Магдалина родилась в древнем галилейском городе Магдалы . Он находился на севере Палестины и славился прекрасной, изобильной природой и любознательным населением. Галилею не случайно считают родиной христианства: именно из этих мест были родом многие апостолы, а самого Иисуса Христа именовали Галилеянином.

В Евангелии сказано, что Мария Магдалина была «одержима семью бесами». Что именно послужило причиной заболевания — неизвестно. Узнав об Иисусе Христе, женщина поспешила к нему с надеждой на исцеление и получила его. Через болезнь Марии явилась слава Божия: Христос просветил ее ум и избавил от беснования. Исполненная благодарности, Магдалина последовала за Спасителем и полностью посвятила себя служению.

Западная христианская церковь зачастую изображает святую в образе раскаявшейся грешницы, однако тому нет четких доказательств, рассказал «Газете.Ru» священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве Николай Конюхов.

«По преданию, Иисус Христос изгнал из нее семь бесов: Мария Магдалина была одержима, дух нечистый мучил ее. Некоторые связывают это с ее не очень благочестивой жизнью, считают, что она была уличена в каких-то блудных делах. Именно поэтому в общественной культуре она осталась как образ раскаявшейся блудницы. Однако точных данных о том, что Мария Магдалина вела неблагочестивую жизнь, нет», — пояснил Николай Конюхов.

В благодарность за чудесное исцеление Магдалина сделалась преданной ученицей Иисуса Христа и стала служить Господу «имением своим»: ходила за апостольской общиной, всячески заботилась о ней, решала бытовые вопросы.

Когда иудеи схватили Спасителя, Мария Магдалина не поколебалась в своей твердой вере: она преданно сопровождала Иисуса Христа в его тяжелом пути на Голгофу, стояла возле креста вместе с Пресвятой Богородицей и апостолом Иоанном. А позже — присутствовала при перенесении его тела и погребении в пещере.

Желая воздать телу Спасителя последние почести, она отправилась купить драгоценного масла миро и других благовоний. Затем вернулась, чтобы умастить его, и стала свидетельницей главного чуда — Воскресения Христова. Искупитель явился Магдалине у своей гробницы и послал ее возвестить о своем Воскрешении ученикам. Так Мария стала первой благовестницей Христова воскресения: с ликованием она сообщила апостолам: «Христос воскрес!»

После смерти, воскресения и вознесения своего учителя Мария Магдалина пошла проповедовать. Она не побоялась свидетельствовать о воскресении Христа самому императору Тиверию в Риме. Именно с этим фактом связана пасхальная традиция окрашивания яиц в красный цвет. Известно, что Мария вместе с благой вестью принесла в подарок императору белое яйцо — как символ новой жизни. Однако Тиверий ответил: «Это так же невозможно, как твоему белому яйцу превратиться в красное». Но не успел он договорить, как яйцо на его глазах покраснело. Он поразился чуду и уверовал. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве

Известно, что после встречи с Марией Магдалиной Тиверий стал благоволить христианам. Знаток римских законов Тертуллиан в своей «Апологии христиан» написал:

«Когда Тиверию, при котором имя христиан вошло в мир, пришло известие из Палестины об этом учении, он сообщил о нем сенату, дав понять, что это учение ему нравится. Сенат, однако, отверг его, как не рассмотренное заранее. Тиверий остался при своем мнении и угрожал смертью тем, кто доносил на христиан».

По преданию, Мария Магдалина направилась в город Эфес. Там она проповедовала христианство на протяжение многих лет до самой кончины. В этом же городе была погребена. В IX веке мощи святой с почестями перевезли в столицу Византии и поместили в обители св. Лазаря. В период крестовых походов их перенесли в Италию, где они были положены в Риме под алтарем Латеранского собора. Часть мощей святой Марии Магдалины находится во Франции недалеко от Марселя, в прекрасном храме, построенном в ее честь.

Чем еще прославилась Мария Магдалина

Святую не случайно называют равноапостольной.

«Мария Магдалина — одна из учениц Господа Иисуса Христа. Что поразительно, она служила ему не только как остальные женщины, следовавшие за Христом, которые готовили, принимали учеников в своих домах — как сказано в Евангелии: «Служили имением своим». Она стала проповедницей», — пояснил Николай Конюхов.

© Мария Магдалина помазывает ноги Иисуса, фреска 1450 года, фрагмент, Святой Сигизмунд, Италия // Global Look Press

Священник отметил, что в древнем обществе было не принято, чтобы женщина проповедовала. Более того, это считалось нескромным.

Господь показывает нам, что для Него не важно, какого пола верующий человек, который приходит к нему. Он каждому дает таланты и возможность эти таланты реализовать. Марию Магадалину называют равноапостольной, потому что она потрудилась в деле распространения христианской веры. Мы поражаемся ее мужеству, ведь она проповедовала в те времена, когда никто особо не хотел ее слушать, особенно мужчины: они относились к этому немного презрительно. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве

Мария Магдалина успешно проповедовала Евангелие во многих странах. Ее подвиг вдохновляет и сегодня всех женщин, которые несут слово Христа.

«Мы видим таких потрясающих святых, как равноапостольная Нина, просветительница Грузии, равноапостольная Ольга — первая русская святая и другие святые жены, которые показывают пример настоящей верности Иисусу Христу. Они подтверждают, что и сейчас женщины могут проповедовать Христа, с одной стороны, своим женским служением, а с другой — служением слова, когда эти слова не расходятся с жизнью. То есть эти женщины не просто говорили о Христе, но жили проповедью своего учителя, искренне верили в него, и этой верой заражали других людей», — пояснил Николай Конюхов.

Как почитают святую

Для христиан образ Марии Магдалины — пример смелости, стойкости, преданности.

«Встречаются предубеждения, что религия — только мужское дело, но это не так. Конечно, в первую очередь мужчина должен идти к Богу, а женщину вести за собой. Но иногда неверующий муж освящается верующей женой», — рассказал Николай Конюхов.

Священник отметил, что в современном обществе так часто бывает.

Это горение проповедью Христовой — не только внешней ее формой, но и внутренней — очень важно. Когда проповедь Христа о любви и о милосердии попадает на ласковое, нежное женское сердце, она дает такие плоды, что поражаешься сам и поражаются другие люди. Николай Конюхов священник, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве

© Тициан «Кающаяся Мария Магдалина»

В результате такое чистое, преданное служение помогает делу распространения христианской веры, резюмировал он.

В России и за рубежом множество храмов носят имя святой. Например, церковь в Гефсимании (Иерусалим), церковь в Новельде, храмы в Нальчике и Павловске. Католики и лютеране чтут память Марии Магдалины 22 июля, православные верующие — 4 августа.

Перед иконой Марии Магдалины часто просят: