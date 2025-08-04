Как спортсмен, от которого никто не ждал медалей, стал лучшим в мире

Валерий Брумель – великий советский спортсмен, олимпийский чемпион по прыжкам в высоту. Он устанавливал мировые рекорды и прославлял страну. Однако фееричной карьере помешала чудовищная травма.

Лучшему легкоатлету 1960-х было всего 23 года. К тому моменту его уже трижды признавали сильнейшим спортсменом мира по прыжкам в высоту. Он поучаствовал в двух Олимпиадах и на обеих взял медали: сначала серебро (Олимпиада – 1960 в Риме), а потом – золото (Олимпиада – 1964 в Токио). Вся спортивная пресса писала о нём. Как вспоминали современники, его сравнивали с Гагариным.

От Брумеля никто не ждал медалей

Первым триумфом для атлета стали олимпийские игры в Риме. 18-летнего Валерия взяли скорее для численности и для опыта. На него не рассчитывали, как на добытчика медалей. Однако Брумель сумел поразить всех и взял серебро. Золото завоевал тогда Роберт Шавлакадзе, на которого и делалась ставка в сборной СССР.

После этого турнира отношение к юному Брумелю совершенно поменялось. Успехи Валерия появлялись один за одним. Он становился лучшим не только в СССР – его признавали лучшим спортсменом в мире. В 1963 году на глазах у Никиты Хрущёва в Лужниках установил мировой рекорд 2,28 м, выиграв у Джона Томаса во время матчевой встречи против сборной США. Его достижение не могли побить 8 лет. А год спустя Брумелю покорилась заветная вершина – олимпийское золото. Всего за почти пять лет он установил шесть мировых рекордов. Чаще него никто из мужчин такого не делал в прыжках в высоту. И Валерий, и общественность ждали ещё множество стартов и побед.

Трагедия могла поставить крест не только на спорте

Но ужасная авария 5 октября 1965 года сломала великую карьеру спортсмена. В тот день он поехал со своей однокурсницей Тамарой Голиковой на мотоцикле. Именно она и была за рулём, подвозила олимпийского чемпиона домой. В какой-то момент девушка не сумела справиться с управлением, и они угодили в страшное ДТП под мостом на набережной Яузы в Москве.

«Мотоцикл ударился о бровку. После это всё пошло кувырком. Правая нога была искалечена… Мне помогли забраться в проезжавший мимо «Запорожец», на котором я доехал до института имени Склифосовского», – вспоминал потом Брумель.

Стопу собирали по осколкам

Великий атлет чудом выжил, его ногу просто раздробило. Врачи собирали стопу по осколкам. Под угрозой была уже не просто карьера, а способность передвигаться. Первые недели врачи думали, как избежать ампутации. Валерий потерял много крови. За несколько месяцев восстановления ему перелили около 11 литров.

А усугубило всё то, что после хирургических вмешательств спортсмен вновь сломал ногу – пытался открыть дверь стопой. Практически три года Брумель непрерывно находился в больницах. Ему провели более 30 операций. О спорте можно было забыть. Психологически молодой человек переживал эту трагедию тяжело:

Меня в спортивном плане похоронили все, буквально все. И бывший тренер, который сказал, что я никогда не буду прыгать, и хирург, который собирал ногу, – говорил олимпийский чемпион.

Но атлета ждал ещё один удар. Жена ушла от него и оставила ребёнка. В такой трудный жизненный период Валерий проявил мужество. Он загорелся желанием полностью восстановиться и пообещал себе вернуться в спорт.

Чудо-доктор из Кургана

Тогда и принял решение поехать в Курган к известному врачу Гавриилу Илизарову. А тот всего за пару месяцев с помощью своих методов помог Брумелю снова стать готовым к соревнованиям. После 60 дней восстановительных работ Валерий вернулся. И смог взять планку на 2,05. Начал повышать нагрузки на тренировках. Однако через полгода порвал коленную связку. Тогда вновь обратился за помощью к Илизарову. Вылечиться снова получилось. Но связки были уже слишком хрупкие и слабые. Поэтому вскоре Брумель всё-таки принял решение завершить карьеру спортсмена.

Спустя время он всё же смог найти себя в другой сфере – литературной. Совместно с Александром Лапшиным он написал роман «Не измени себе», а также автобиографию «Высота». Помимо прозы, увлекался и драматургией. Из-под его пера вышли пьесы: «Рев трибун», «Олимпийская комедия» и другие. А в 1972 году «Мосфильм» по сценарию Брумеля и Лапшина был снят фильм «Право на прыжок». Прототипом главного героя в кинокартине стал именно Валерий.