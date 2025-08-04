Не только «груз 200»: какие цифровые коды используют военные

Термин «двухсотый» или «груз 200» появился в эпоху СССР во время войны в Афганистане. Но это не единственный код, используемый военными. Таких цифровых обозначений было много и используются они до сих пор. Правда, в зависимости от рода войск и подразделения они могут принимать разные значения.

Одним из наиболее распространенных общепринятых терминов можно считать «груз 100». Так военнослужащие обозначают боеприпасы. Это может быть что угодно: снаряды, мины, патроны, гранаты, то есть все, чем можно стрелять и что можно взрывать. Почему выбрана именно цифра 100, точно неизвестно.

Под «грузом 300» подразумевают раненых. Но есть тут и нюансы. Например, контуженых бойцов обозначают как «груз 400». Наверняка сложно сказать, почему эту категорию пострадавших отделили от прочих. Возможно из-за того, что они не нуждаются в срочном хирургическом вмешательстве.

«Груз 500» шифр достаточно редкий. Также он может иметь два значения. Чаще всего эта цифра говорит о том, что в грузе находятся медикаменты. Но кое-где подразумеваются и пленные. Где и как используют этот термин сказать сложно. Кстати, некоторые источники говорят, что пленные — «груз 600». Но всезнающая википедия с этим несогласна. Интернет-энциклопедия утверждает, что под этой цифрой скрываются крупногабаритные грузы.

Когда говорят «груз 700», то всегда имеют в виду нечто очень ценное. Это могут быть деньги, произведения искусства, драгоценные металлы или камни. А вот следующий по списку шифров «груз 800» — это опасные материалы и оружие массового поражения. Отравляющие вещества, ракетное топливо, боеголовки, в том числе, возможно, ядерные — все это скрывается под невзрачной цифрой.

Есть и не совсем серьезные обозначения, относящиеся скорее к солдатскому фольклору. Например, «грузом 150» могут назвать изрядно выпившего военнослужащего. Происхождение этого кода объяснить легко. «Стопятидесятый» — это тот, кто настолько пьян, что немного не дотягивает до «двухсотого». А в условиях боя, когда важна собранность и отличная реакция, это потенциальный «груз 200».