«Ихтиандр-66»: как в СССР появился первый подводный дом

Что будет, если люди начнут жить под водой? Возможно ли это? Новатором и практиком подводного человеческого жизнеобитания стал широко известный французский исследователь, автор множества книг и документальных фильмов — Жак Ив Кусто. В 1962 году, осенью, во Франции, он совершает настоящий мировой переворот – его эксперимент по созданию подводного дома впервые становится успешным. Позже, в 1966 году, уже в СССР, основываясь на его опыте, проект подхватили донецкие любители из клуба подводного плавания «Ихтиандр». «Ихтиандр-66» — так был назван первый в СССР опыт по проектированию подводного дома, разработанного энтузиастами в Крыму, на побережье Черного моря.

© Мир24

© Крым, Атлеш, мыс Тарханкут

Вернемся к Кусто. «Преконтинент-1» — проект Жака Ива в далеком 1962 году – стал в своем роде уникальным. Сооружение в виде бочки, прозванное «Диоген», закрепили на шельфе Средиземного моря, в гавани Марселя, на глубине 10 метров. Сам «Диоген» представлял собой металлическую конструкцию высотой 5 метров и диаметром 2,5 метра.

© AP/TASS // Жак-Ив Кусто у отремонтированного судна "Калипсо" в Майами, 1986 год.

В ходе этого эксперимента первые подводные жители «Диогена» провели под водой в итоге 7 дней. Целью подобного погружения были медико-биологические исследования, а именно — изучение влияния длительного пребывания под водой на человеческий организм.

Все необходимое для жизни акванавтов (от латинского aqua («вода») и греческого nautes («моряк»)) — воздух, пищу, пресную воду, акваланги – обитатели подводного дома получали с поверхности. Источниками обеспечения необходимой жизнедеятельности стали суда «Калипсо» и «Эспадон».

В целом, «Преконтинент-1» был первым подтверждением на практике теоретической идеи о возможности жизни человека под водой.

Гидрополис

Александр Беляев Писатель. Роман «Человек-амфибия», 1927 «Как красив подводный мир! — не переставал восхищаться Ихтиандр. — Нет, никогда я не променяю моря на вашу душную, пыльную землю!»

В тридцатые годы XX столетия советский писатель Александр Беляев много фантазировал на тему заселения морских пучин человечеством. Его романы «Человек-амфибия» и «Подводные земледельцы» стали классикой советской фантастики, и в том числе послужили источником воодушевления ученых и любителей-энтузиастов.

Годы спустя, в СССР, вдохновленные опытом Жака Ива Кусто и произведениями Беляева, донецкие аквалангисты-любители решили сконструировать собственную, подводную мини-станцию.

И результат превзошел ожидания: 23 августа 1966 года созданный ими подводный дом «Ихтиандр-66» погрузился на 11-метровой глубину в Черное море.

Один из акванавтов «Сначала были только груда ржавого металла и нержавеющий энтузиазм».

Немного отмотаем ленту времени. Март 1966 года. Донецк. Местные жители — инженеры, геологи и врачи — из клуба подводного плавания «Ихтиандр» — решают предпринять смелую попытку построить первый в СССР подводный дом. Сам клуб любителей подводного плавания «Ихтиандр» был назван по имени главного героя романа писателя-фантаста Александра Беляева «Человек-амфибия».

И вот, осуществляется подготовка почвы для последующего амбициозного эксперимента. Собственно, все начинается с того, как один из участников клуба подводного плавания – Георгий Тунин – вдруг задался вопросом: «А что, если?...»

Так зародилась кажущаяся невероятной идея.

© «Подводный город»

Александр Беляев Писатель. Роман «Подводные земледельцы», 1930 «Мы выстроим на дне настоящие города. Проведем дороги. Наставим электрических фонарей. И по этой подводной дороге будем ездить на подводных автомобилях к подводным знакомым!»

Ну а раз есть идея – необходимо и ее решение. Стартовали с малого.

Институт горной механики и технической кибернетики им. М.М. Федорова предоставил клубу трехмиллиметровые металлические листы.

И закипела работа.

Найденный в донецком аэропорту компрессор починили и приспособили для наполнения баллонов аквалангистов сжатым воздухом.

Из стальных листов своими руками склепали подводный дом. Арочное перекрытие, вертикальные стенки, горизонтальный пол – этот домик напоминал скорее маленький ангар.

© Инфосправка: подводный дом «Ихтиандр-66»

«Ихтиандр–66» - первый в СССР подводный дом

Оснастка: телефонная связь, столик, две койки одна над другой, контрольные и медицинские приборы, искусственное и естественное освещение (4 иллюминатора из органического стекла). Жизнеобеспечение: пресная вода и воздух доставлялись по шлангам с поверхности, еду опускали в контейнерах водолазы. Кроме всего прочего, имелся входной шлюз. И санузел.

Территория экспериментов

Первым обитателем подводного домика стал руководитель «Ихтиандра» — хирург Александр Хаес. 23 августа 1966 года, после успешного погружения дома, он «заселился» в подводную обитель. И сутки прожил на дне один.

К Александру — уже на следующий день — присоединился московский инженер Дмитрий Галактионов. Третьим акванавтом стал шахтер Юрий Советов из Донецка, земляк Хаеса – он сменил Дмитрия.

В общей сложности участники эксперимента провели под водой три дня.

И уже на следующий день после погружения Хаеса ТАСС сообщил об испытаниях первого подводного дома в СССР. Погружение «Ихтиандра-66» стало уникальным беспрецедентным опытом в Советском Союзе.

© Крым, памятная плита «Ихтиандру-66»

«Вперед смотри и не смотри назад»

Успех «Ихтиандра-66» дал толчок для целой серии отважных экспериментов. Через год, в августе 1967-го, состоялось погружение «Ихтиандра-67». Подводный дом установили в бухте Ласпи Черного моря на глубине 12 метров, и просуществовал он две недели.

Ровно через год на дно той же бухты Ласпи опустили «Ихтиандр-68», разработанный для подводных геодезистов и бурильщиков. Он был создан для отработки технологий в этой области.

Предполагалось также и производство «Ихтиандра-69», но на этом этапе по приказу сверху работы были свернуты, и больше уже не возобновлялись.

В 1970 году, закрепляя значимость удачно реализованного проекта, в точке погружения «Ихтиандра-66», на скалистом побережье, был заложен памятный камень.

Так закончилась целая эпопея героического покорения подводного мира вдохновленными любителями 60-х годов. Энтузиазм водолазов не канул в лету, и, безусловно, принес свои плоды: данные участников эксперимента использовались впоследствии учеными при освоении морских глубин.

Ну а в августе 2006 года, ввиду 40-летия события, от благодарных потомков также была установлена памятная плита с выгравированными на камне словами «Вперед смотри и не смотри назад» – на мысе Тарханкут, в Крыму, на обрывистом побережье синего Черного моря.