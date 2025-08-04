Живущий в России голландец удивился русскому способу лечения больного горла

Живущий в России голландец Махил Снейп оказался удивлен русским способ лечения больного горла и раскрыл реакцию голландских аптекарей на это. Своим опытом он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, он вместе с женой и детьми поехал на родину, чтобы навестить родителей. Там старший сын Снейпа заболел, а врач вместо антибиотиков прописал лишь парацетамол. Недовольная русская жена блогера решила, что ее ребенку нужно основательное лечение.

Тогда пара отправилась в аптеку, где попросила йод и бинт. Снейп заметил, что работники аптеки были очень удивлены, узнав, что именно они собираются делать с купленными средствами. Впрочем, даже сам блогер был шокирован: оказалось, его жена хочет намотать бинт на палец и смазать горло сына йодом.

Вскоре ребенок пошел на поправку — вместо прогнозируемых врачом десяти дней на выздоровление ушло всего три.

Ранее Махил Снейп побывал в самом кошачьем городе России — Зеленоградске в Калининградской области — и признался, что сразу в него влюбился. Блогер отметил, что по центральной пешеходной улице Зеленоградска приятно гулять и там отличная атмосфера.