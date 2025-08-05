Леха Московский: тайная жизнь уникального вора в законе

В конце мая сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России и полицейские задержали в Новой Москве 53-летнего Алексея Иванова, известного в криминальных кругах как Леха Московский. По данным следствия, Иванов еще в 1990-е годы сумел получить титул вора в законе, но затем на протяжении рекордных 27 лет умело скрывал его от правоохранительных органов. Подробности о том, что известно о тайном воре в законе и его истории, «Ленте.ру» рассказала редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Лиля Харина.

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Тайный вор в законе попался ФСБ

О том, что в Новой Москве сотрудники МВД и ФСБ России задержали 53-летнего Алексея Иванова (Леха Московский), ИА «Прайм Крайм» сообщило 26 мая. Само задержание произошло 24 мая.

А 29 июля оперативник Главного управления уголовного розыска МВД России, пожелавший остаться неизвестным, сообщил РБК, что о тайном воре в законе правоохранительным органам стало известно примерно год назад.

Одновременно с Лехой Московским правоохранительные органы задержали в Нижнем Новгороде 18 членов его преступной группы — им предъявили обвинения по статье о незаконном проведении азартных игр. Шестерых из них, а также самого вора в законе взяли под стражу.

Вор в законе Давид Себискверадзе (Дато Кутаисский)

Алексей Иванов умудрился скрывать от правоохранителей свой высокий криминальный статус рекордные 27 лет. По данным оперативников, он был коронован в 1997 году кутаисским вором в законе Давидом Себискверадзе (Дато Кутаисский). В 2007 году Иванова задержали, но про его воровской титул тогда еще не было известно. А после того, как Леха Московский оказался в руках оперативников уже в мае 2025 года и те прямо спросили его, является ли он вором в законе, тот предпочел уклониться от ответа.

Леха Московский уникален своей незаметностью

Знаменит Леха Московский своей уникальной способностью долго оставаться незаметным, говорит в беседе с «Лентой.ру» Лиля Харина. Коронация любого вора в законе — это громкое событие, но как был коронован Иванов в 1997 году ныне покойным Дато Кутаисским, история умалчивает.

Дато было присуще подтягивать в «семью» (воровское сообщество — прим. «Ленты.ру») коммерчески ориентированных «славян» — это излюбленная тактика, которая была залогом процветания «кавказцев» еще с советских времен Редактор ИА «Прайм Крайм» Лиля Харина

Как отмечает Лиля Харина, тот факт, что к моменту коронации Иванов не был судим, как того требуют правила воровского мира, не является чем-то уникальным: «главное, чтобы через таких воров не оскудевал поток наличности их старшим». Другое дело, что за решеткой таким фигурам приходится не сладко — порой первый же срок становится для них роковым.

Тайного вора в законе ловили в 2007 году

18 лет назад, в 2007 году, Леха Московский уже оказывался в руках правоохранительных органов, рассказывает Лиля Харина. Тогда в столичном районе Крылатское его задержали вместе с тремя молодыми кутаисскими ворами — Гочей Алпаидзе (Алфасон), Шотой Тевдорадзе (Шотико) и Вахтангом Хатискаци (Хатискаци).

Оперативники охотились именно за ними, а Иванова в то время они не знали и вспомнили о нем уже по прошествии лет. К слову, даже если бы о нем знали в то время, в Москве «грузин» (грузинских воров в законе — прим. «Ленты.ру») тогда было пруд пруди, а для ареста «москвича», впрочем, как и сейчас, нужна особая санкция Редактор ИА «Прайм Крайм» Лиля Харина

Алексей Иванов (Леха Московский)

Между тем для Шотико и Хатискаци, которые ранее не были судимы, задержание обернулось лишением свободы. Потомственный вор в законе Хатискаци в колонии вначале отказался от воровского титула, а затем ушел из жизни из-за передозировки запрещенными веществами. Шотико уже тоже нет в живых.

Если кто хорошо и знает историю Иванова, это Алфасон, которого СМИ окрестили киллером банды Леса (ростовчанина Дмитрия Леснякова — прим. «Ленты.ру») Редактор ИА «Прайм Крайм» Лиля Харина

Леху Московского могли лишить титула

Когда правоохранительные органы узнали про ранее неизвестного им вора в законе и к тому же «москвича», поймать его стало делом принципа и профессионального азарта, рассказывает Лиля Харина. Однако его нынешний статус у собеседницы «Ленты.ру» вызывает большие сомнения.

[Иванов] даже не успел попасть в милицейские картотеки или агентурные сообщения. Вскоре его «коснулись» (лишили воровского статуса — прим. «Ленты.ру»), и он уже давно не вор Редактор ИА «Прайм Крайм» Лиля Харина

По словам эксперта, сегодня у задержанного нет ни большого влияния, ни серьезного авторитета в преступном мире. Однако Леху Московского было за что ловить — перестав быть вором, он не захотел честно трудиться. Сразу после поимки Иванова на него стали давать показания задержанные подельники.

Между тем примеров, когда действующие воры в законе ведут скрытный образ жизни, множество — это в их природе, отмечает Лиля Харина. В России лучше всего это удается ворам, которые живут в Санкт-Петербурге. Среди них — 69-летние Тамаз Кипиани (Кутаисский) и Темури Датунашвили (Гия), они ни разу не попадались правоохранительным органам.