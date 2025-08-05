Женщина поймала самого большого в мире речного полосатого окуня

Lenta.ru

Жительница США Памела Мосс поставила новый мировой рекорд по ловле пресноводных полосатых окуней. Об этом сообщает Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA).

Женщина поймала самого большого в мире речного полосатого окуня
© Global Look Press

Рыба была поймана еще весной, однако организация признала рекорд лишь сейчас. 25 апреля Мосс рыбачила на реке Честейт в американском городе Далонега, штат Джорджия. Ей попался полосатый окунь весом 5,5 килограмма.

Поймав рыбу, женщина взвесила ее на сертифицированных весах, а после выпустила обратно в воду. Результаты она отправила в IGFA. После проверки организация признала ее окуня самым большим в мире в женском классе «леска 10 килограммов».

Ранее жительница США поймала в штате Массачусетс атлантического белокорого палтуса весом 15,3 килограмма и установила новый мировой рекорд. Огромный улов попался Александре Спринг во время рыбалки 22 июля у мыса Кейп-Код.