Женщина поймала самого большого в мире речного полосатого окуня

Жительница США Памела Мосс поставила новый мировой рекорд по ловле пресноводных полосатых окуней. Об этом сообщает Международная ассоциация спортивного рыболовства (IGFA).

Рыба была поймана еще весной, однако организация признала рекорд лишь сейчас. 25 апреля Мосс рыбачила на реке Честейт в американском городе Далонега, штат Джорджия. Ей попался полосатый окунь весом 5,5 килограмма.

Поймав рыбу, женщина взвесила ее на сертифицированных весах, а после выпустила обратно в воду. Результаты она отправила в IGFA. После проверки организация признала ее окуня самым большим в мире в женском классе «леска 10 килограммов».

Ранее жительница США поймала в штате Массачусетс атлантического белокорого палтуса весом 15,3 килограмма и установила новый мировой рекорд. Огромный улов попался Александре Спринг во время рыбалки 22 июля у мыса Кейп-Код.