Житель Прикамья пять лет выплачивал алименты чужому ребенку

В Прикамье суд удовлетворил иск мужчины, который просил провести генетическое установление отцовства.

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Как пояснили в пресс-службе регионального ГУ ФССП России, житель города Чернушка ранее состоял в гражданском браке. В отношениях родилась дочка. Спустя время со второй половинкой истец расстался и пять лет выплачивал положенные по закону алименты. Мать при этом препятствовала их общению. Такое поведение вызвало у экс-мужа подозрения, после чего он обратился в суд.

Проведенное исследование с точностью до 99 процентов показало, что мужчина и пятилетняя девочка не имеют кровного родства. После оглашения этого факта ответчица не стала протестовать против прекращения алиментных обязательств. Суд постановил внести изменения в актовую запись о рождении ребенка и освободить истца от ежемесячных выплат на содержание несовершеннолетней.

Он имеет права вновь обратиться в суд и потребовать возмещения ранее выплаченных алиментов на основании пункта 2 статьи 116 Семейного кодекса РФ, если считает, что соглашение об оказании материальной помощи было заключено путем обмана.