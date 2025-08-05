Монах Авель: кто придумал предсказания странствующего пророка

Монах Авель, в миру крестьянин Василий Васильев, в XIX веке прославился страшными сбывшимися предсказаниями о России и правящей династии. С тех пор приписываемые ему пророчества нарастают как снежный ком и тянутся до нашего времени.

Странствующий пророк

Василий Васильев родился в 1757 году в деревне под Тулой. Был крепостным крестьянином, сумел выкупиться на волю и начал странствовать по монастырям. В 1785 году принял монашеский постриг под именем Авеля. В 1796 году был арестован за свои предсказания и посажен в Шлиссельбургскую крепость. Монаху вменили в вину хулу на Бога и императрицу и приговорили к смертной казни. Екатерина II при утверждении приговора заменила его пожизненным заключением.

Павел I, освобождавший многих тех, кого посадила в темницу его мать, выпустил и Авеля. Тот снова принялся пророчествовать, и вскоре уже Павел заключил его под стражу. Александр I перевёл его из Петропавловской крепости в Соловецкий монастырь, дозволив поступить в братию монастыря. Но из Соловков Авель ушёл. Продолжал пророчествовать, дважды ловился, дважды сбегал, в конце концов был посажен в Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале, где и умер то ли в 1831, то ли в 1841 году.

Свои предсказания Авель излагал в многочисленных тетрадках, которые, переписываясь от руки, ходили в публике. Они не сохранились. Также написал три путаные книги, тоже наполненные смутными предсказаниями, а частично изложенные неразгаданным пока шифром: «Житие и страдания отца Авеля», «Книга Бытия», «Зело престрашная книга». Они сохранились только в ранее опубликованных отрывках, хотя не исключено, что где-то в недрах архивов погребены целиком.

Авель поддерживал связи с некоторыми сильными мира сего. Благодарной потребительницей его пророчеств была придворная фрейлина графиня Прасковья Андреевна Потёмкина, урождённая Закревская. Она давала страннику приют, снабжала его немалыми денежными средствами. Умирая, Авель завещал монастырю на благотворительные цели 10 500 тогдашних рублей (около 120 000 долларов на современные деньги). Покровительство Потёмкиной закончилось в связи с её смертью в 1816 году, после чего Авель уже редко выбирался из заточения.

Источники о пророчествах

Смутные сведения о каком-то предсказателе имелись в мемуарах его современников генерала А. П. Ермолова, помещика Л. Н. Энгельгардта, гусара-партизана Дениса Давыдова и некоторых других.

В 1875 году в журнале «Русская Старина» появилась публикация историка М. С. Семевского об иноке Авеле, сопровождаемая отрывками из произведений самого монаха. Из неё явствовало, что живший в конце XVIII – начале XIX века инок Авель славился даром пророчества, предсказал многие из совершившихся событий, несколько раз был заключаем в тюрьмы и скончался в монастырском заточении.

Пророчества Авеля касались царствований Екатерины II, Павла I, Александра I и Николая I. Он предсказал кончину Екатерины, убийство Павла, нашествие неприятеля и сожжение Москвы при Александре I.

В 1909 году известный писатель Сергей Нилус, публикатор «Протоколов сионских мудрецов», выпустил книгу «На берегу Божьей реки», где со ссылкой на устное свидетельство фрейлины Марии Герингер изложил историю про то, как на 100-летие убийства Павла I в 1901 году император Николай II вскрыл конверт, хранившийся больше ста лет в Гатчинском императорском дворце в особом ларце с пометой Павла: «Вскрыть через сто лет после моей смерти». Бумага, содержавшаяся в конверте, заключала в себе предсказания смерти Павла и бедствий в царствование Александра. Ничего дополнительного к сведениям о пророчествах Авеля, изложенных в конце XIX века, Нилус не добавил.

В 2015 году заместитель директора музея «Гатчина» Валерий Семёнов в специальной публикации на сайте музея опроверг сообщение Нилуса о посещении Николаем II Гатчинского дворца в столетний юбилей смерти Павла I. Все приезды императора записывались в камер-фурьерский журнал. Первый раз за 1901 год Николай II приехал в Гатчину только 8 апреля.

В 1931 году в одном из белоэмигрантских изданий в Харбине появилась статья под псевдонимом Кирибеевич (под ним публиковался Пётр Шабельский-Борк), в которой излагались пророчества Авеля, доходившие до революции. Они предрекали, в частности, восстание декабристов, убийство Александра II, царствования Александра III и Николая II, убийство последнего.

В 1995 году статья Кирибеевича была выпущена отдельной брошюрой одним из российских монастырей с прибавлениями, касающимися 1990-х годов. С тех пор различные выпуски «пророчеств Авеля» постоянно обновляются, добавляя то, что случилось с момента последнего издания.

Документальные свидетельства

Уже из хронологии и обзора источников ясно, что большинство «пророчеств Авеля», циркулирующих по сей день, подделка, сделанная постфактум, после «предсказанных» событий. Остаётся выяснить, насколько достоверны случаи пророчеств, изложенных в дореволюционных источниках.

В РГАДА хранится следственное дело монаха Авеля, заведённое в 1796 году. В нём есть протоколы допросов инока. В частности, Авель сказал, что Екатерина II будет царствовать 40 лет. Между тем, она умерла уже в том же году, через несколько месяцев, на 35-м году своего царствования.

Авель говорил, что Екатерина умрёт из-за того, что на неё восстанет её сын и наследник Павел. Это и стало главным мотивом тяжёлого обвинительного приговора монаху. Между тем Екатерина умерла своей смертью.

Павел, выпустив Авеля, в 1800 году вторично посадил его в тюрьму за то, что он на обеде у костромского губернатора предрёк гибель Павла от рук заговорщиков. Так уверяли мемуаристы. Однако они говорили, что Авеля посадили тогда в Шлиссельбургскую крепость. Между тем, по документам, Авель был посажен Павлом в Петропавловку.

Про пророчество о взятии и сожжении Москвы Наполеоном у современников также имеются сильные расхождения относительно того, как оно звучало и когда было сделано.

Достойно замечания, что все свидетельства XIX века о сбывшихся предсказаниях Авеля – а их, напомним, немного – гибель Павла и пожар Москвы – зафиксированы уже после совершившихся событий.

Не существует ни одного достоверного свидетельства, что Авель предрёк какое-то событие до его наступления.

Как пишет нынешний исследователь проблемы лжепророчества Николай Каверин: «Мифотворчество, непроверенные факты из истории Церкви и жизнеописаний подвижников нарушают церковность и вносят элементы язычества, окрашенные псевдоблагочестием и псевдоправославием. «Не буди ми лгати на святаго...» — слова святителя Димитрия Ростовского наилучшим образом предостерегают ревнителей не по разуму сочинять псевдоблагочестивые мифы. Эти «ревнители» или не понимают, или же, наоборот, прекрасно осведомлены, к каким пагубным последствиям и соблазнам для церковного сознания может привести вольное обращение с церковно-историческими фактами».