Туринская плащаница: раскрыта тайна главной христианской реликвии

Туринская плащаница — один из самых загадочных исторических (а может быть псевдоисторических) артефактов, вокруг которого веками не утихают споры. Этот кусок льняной ткани хранит слабый, но отчетливый отпечаток мужской фигуры. На изображении заметны следы, напоминающие раны от распятия, что породило гипотезу, будто плащаница могла быть погребальным саваном Иисуса Христа. Однако сегодня многие специалисты считают, что Туринская плащаница может быть искусным произведением средневекового мастера. Недавнее исследование добавило новый аргумент в пользу этой гипотезы.

История споров

Туринская плащаница впервые упоминается в исторических источниках в XIV веке. Уже тогда ее считали реликвией, связанной с Христом, однако скептики указывали на возможность подделки. В 1989 году радиоуглеродный анализ датировал ткань периодом между 1260 и 1390 годами, что совпадало с эпохой Средневековья.

Эти результаты поддерживали теорию о том, что плащаница — искусная подделка, созданная для религиозного поклонения или в качестве реликвии. Однако позже ученые подвергли сомнению этот анализ, предположив, что для исследования могли использовать фрагмент ткани, добавленный при реставрации.

В 2022 году новый метод широкоуглового рентгеновского рассеивания предложил иную датировку: I век нашей эры. Это вновь оживило дискуссии, так как датировка совпадала с предполагаемым временем жизни Иисуса. Тем не менее, вопрос о том, как именно появилось изображение на ткани, оставался загадкой.

Загадка изображения

Одной из главных проблем, связанных с Туринской плащаницей, является отсутствие искажений на изображении. Когда плоская ткань оборачивает трехмерный объект, например человеческое тело, изображение на ней неизбежно становится шире и деформируется. Этот эффект, известный как «маска Агамемнона», был назван в честь знаменитой золотой маски из Микен, чьи пропорции выглядят нереалистично. Однако отпечаток на плащанице лишен таких искажений, что ставит под сомнение гипотезу о его контактном происхождении. Как же тогда образовался этот загадочный рисунок?

Новое исследование

Ответ на этот вопрос попытались найти ученые, применив современные цифровые технологии. В журнале Archaeometry были опубликованы результаты исследования, в котором использовалось трехмерное моделирование для анализа возможного происхождения изображения на плащанице.

Исследователи создали две виртуальные модели: первую — полноценное трехмерное изображение человеческого тела, вторую — неглубокий рельеф, или барельеф. Барельефы, представляющие собой скульптурные изображения, слегка выступающие над плоскостью, были популярны в искусстве Средневековья.

Затем программа сымитировала процесс “оборачивания” виртуальной тканью обеих моделей, фиксируя точки соприкосновения и создавая цифровой отпечаток. Результаты оказались весьма показательными. При оборачивании трехмерной модели человеческого тела изображение на ткани оказалось искаженным: оно стало шире и потеряло пропорциональность. В то же время отпечаток, полученный с барельефа, оказался гораздо ближе к тому, что видно на Туринской плащанице.

Имитация или чудо

С одной стороны, открытие дало новый аргумент в пользу гипотезы о том, что плащаница могла быть создана искусственно с использованием неглубокого рельефа, а не реального человеческого тела. Однако, как именно было получено изображение, до сих пор остается непонятным. Ведь изображение на ткани негативное, что указывает на применение некоей протофотографической технологии, которая вряд ли могла быть известна средневековым мастерам. В то же время контактное окрашивание или припудривание не могло бы дать изображения с такой высокой детализацией.