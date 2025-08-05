Карл VI: история самого сумасшедшего монарха Европы

В мировой истории чудаки, психопаты и инфантилы среди монархов встречались часто. Но по-настоящему чокнутых было не так уж и много. Самым безумным королем Европы многие историки считают французского монарха Карла VI, которого в народе прозвали «Возлюбленным». Впрочем, сейчас называют его «Безумным», но по понятной причине первое прозвище у современников было популярнее. Карлу VI Безумному едва не выпала честь погубить Францию, но, к счастью, все обошлось.

Карл VI их династии Валуа родился в 1368 году и стал первой особой королевских кровей, получившей титул наследника Дофин. О детстве безумного монарха известно немного. В 12 лет он остался круглым сиротой и сразу же был коронован. Но его власть была формальной, так как королевством управляли регенты — дяди и кузены. Их было много и этот период даже получил название «Эпоха мармузетов», то есть «Эпоха советников».

Многочисленные исторические источники не упоминают о каких-либо отклонениях у юного короля. Среди его родственников по линии Валуа вообще все имели крепкую психику. Вопросы были только к матери Карла — Жанне де Бурбон. Она, после рождения седьмого ребенка, перенесла серьезный нервный срыв и, говорят, тронулась умом. Ее родной брат Людовик II де Бурбон хоть и не был безумным, но имел склонность к депрессиям и странным поступкам.

Когда Карлу VI исполнилось 17 лет, он пожелал жениться. В качестве супруги король Франции захотел видеть дочь баварского герцога Стефана III Великолепного Изабеллу. Говорят, что это был не брак по расчету, как это принято у королей, а настоящая любовь. Изабелла была хороша собой и Карл просто потерял голову.

Но, похоже, Карл был единственным человеком в королевстве, который любил Изабеллу. Молодая королева сразу стала очень непопулярна как при дворе, так и в народе. Говорили, что немка очень распутна и меняет любовников как перчатки. Но если не брать во внимание сплетни и слухи, начало супружеской жизни короля было вполне счастливым.

Безумие и власть

Но все изменилось весной 1392 года, когда 24-летний Карл VI внезапно слег с непонятной лихорадкой. Чем болел король, точно неизвестно, но мы знаем, что недуг сопровождался приступами горячки. Кроме этого, у больного выпали волосы и ногти. Придворные врачи поставили диагноз малярия — эта болезнь была уже хорошо известна медицине. На самом деле это мог быть тиф или даже энцефалит.

Болезнь короля затянулась, но со временем он начал привыкать к приступам и вернулся к своим обязанностям. Летом 1392 года больной Карл даже отправился на войну. Королю пришлось возглавить поход на мятежников в земли герцога Бретонского. Во время этой военной кампании впервые начали проявляться признаки безумия государя.

Никогда ранее не тяготевший к пыткам и казням, Карл VI приказал убить не только мятежных аристократов, но и их слуг. Многие перед смертью подверглись изощренным пыткам, а их тела выставили напоказ для устрашения. Тем же летом подданные короля заметили неадекватность своего повелителя. Карл говорил странные речи, невпопад жестикулировал и даже вел себя неприлично и грубо, как простолюдин.

Однажды, когда войско короля выезжало из леса, задремавший в седле паж выронил копье и оно громко лязгнуло о чей-то шлем. Резкий звук привел Карла в крайнее возбуждение. Облаченный в доспехи король выхватил меч и с криком «Вперед на предателей! Они хотят сдать меня врагу!» бросился на свою гвардию.

Карл рубил мечом направо и налево, а его воины могли лишь уворачиваться и спасаться бегством. Спятившего короля смогли скрутить только через час. К тому времени он успел сразить насмерть пятерых рыцарей и ранить еще нескольких человек. После приступа безумия король впал в полнейшую апатию, а затем и вовсе потерял сознание. Два дня Карл лежал неподвижно и только придворные врачи замечали в нем еле теплящуюся жизнь. В записях того времени сохранилось описание состояния пациента:

«Те два дня, когда он был без сознания, он не двигался, тело его остыло, немного тепла оставалось только в груди, и сердце еле-еле билось».

Потом король внезапно очнулся, но никого не узнавал и был очень слаб. Ему прописали полный покой и усиленное питание, что вскоре принесло свои плоды. Карл постепенно пошел на поправку и приступы безумия от него отступили. К несчастью, вскоре произошло событие, снова ввергнувшее короля Франции в сумасшествие.

Бал объятых пламенем

Супруга короля Изабелла затеяла бал-маскарад, в котором должен был принять участие и сам Карл. Монарха и пятерых придворных нарядили в дикарей. В качестве костюмов использовали комбинезоны из льняной ткани, к которым снаружи смолой прикрепили пеньку, изображавшую шерсть.

Когда монарх и его товарищи дурачились среди гостей, искра от факела попала на один из костюмов, отчего тот вспыхнул. Спустя мгновение пылали все, в том числе несчастливый король Карл VI. Жизнь ему спасла 15-летняя герцогиня Жанна Беррийская.

Девушка ловко сбила мечущегося Карла с ног и накрыла его своими юбками. Без доступа кислорода огонь погас и король отделался испугом и пустяковыми ожогами. Четверо аристократов, изображавших дикарей, сгорели в своих льняных костюмах заживо. Случай этот вошел в историю как «Бал объятых пламенем». Трагедия так сильно повлияла на Карла, что приступы безумия снова вернулись, причем в более тяжелой форме.

Карл стал подозрителен и нелюдим, прятался от придворных и иногда не узнавал жену Изабеллу. Постепенно приступы сумасшествия становились все более продолжительными, а проблески разума — эпизодическими. Придворные лекари сделали королю трепанацию черепа, чтобы «снизить давление на мозг». Карлу стало немного легче, но всего на полгода.

Стеклянный король

В 1395 году у Карла VI начался бред преследования. Он боялся не только посторонних людей, но и свою жену. Король постоянно требовал ее удалить и больше к нему не подпускать.

«Кто эта женщина? Один ее вид мучит меня. Узнайте, чего она от меня хочет, и освободите меня от ее притязаний, если можете, чтобы она меня больше не преследовала».

Карл в полнейшем безумии метался по дворцу, переворачивая мебель и почему-то называл себя Георгом. Короля пробовали лечить разными способами, но все было напрасно. Впрочем, скоро приближенные заметили, что религия облегчает состояние больного и начали всячески потакать ему в его христианских затеях.

Французский монарх неожиданно стал невероятно набожным и путешествовал из одного монастыря в другой. Он фанатично молился перед мощами святых и ему становилось легче. Бывали дни, когда болезнь полностью отступала и Карл выглядел как здоровый человек и также рассуждал. Но это случалось редко.

Со временем сумасшествие короля начало принимать все более замысловатые формы. Папа Пий II писал, что иногда Карлу казалось, что он стеклянный. В такие моменты он умолял окружающих, чтобы те случайно его не разбили. Король обкладывал себя подушками и даже вставлял в одежды металлические прутья, чтобы защитить хрупкое тело.

К 1405 году сумасшествие полностью овладело королем и проблесков сознания уже не было. Карл отказался переодеваться и мыться, не давал себя брить и постоянно прятался. Он завшивел и начал пахнуть как бездомный бродяга, а тело его покрылось язвами. Отчаявшиеся придворные по совету какого-то лекаря решили провести сеанс шоковой терапии. Они переоделись слугами дьявола и начали угрожать королю гееной огненной. Только благодаря этому Карла удалось побрить, помыть и переодеть.

Разброд и шатание

Всего Карл VI Безумный страдал от безумия около 30 лет. За это время, по разным сведениям, у него было от 44 до 52 эпизодов полного помешательства. В такие моменты монарха запирали в его резиденции, а окна, двери и балконы укрепляли решетками. Пока безумный король куролесил в своих апартаментах, в стране царили разброд и междоусобицы. Потенциальные наследники престола арманьяки и бургильоны затеяли войну между собой, оспаривая право престолонаследия.

Чуть позднее возобновилась на некоторое время затихшая Столетняя война. В ней французы, во главе которых стоял сумасшедший король, были не слишком успешны. Все эти потрясения поставили Францию на грань распада. Королевство могло в любой момент рассыпаться на отдельные герцогства и перестать существовать.

Сам Карл VI только подливал масла в огонь. Он, поверив слухам, начал подозревать свою жену Изабеллу в многочисленных изменах. Но самым опасным для государства было то, что сумасшедший король открыто заявлял, что наследников королева «нагуляла на стороне».

Все закончилось одним из наиболее неблагоприятных сценариев. Наследником Карла VI Безумного стал английский король Генрих V, женившийся на его дочери Екатерине. Мучения самого Карла прекратились 21 октября 1422 года. Король умер в Париже, во дворце Сен-Поль, брошенный всеми, в окружении нескольких оставшихся верными ему слуг.

Перед этим король 37 дней пролежал в малярийной лихорадке. Ухаживали за Карлом не искусные придворные лекари, а его дочь Одетта и внучка Маргарита. Впрочем, королю уже было все равно — он давно никого не узнавал. Ушел в иной мир он тоже без малейших проблесков сознания.

Причина многолетнего безумия Карла VI до сих пор заставляет спорить историков и врачей. Кто-то считает, что король пал жертвой наследственности по линии Бурбонов. Есть и те, кто уверен, что несчастного Карла много лет травил спорыньей кто-то из приближенных. Симптомы, кстати, очень похожи.