Чем русские занимались в бане

Впервые баню упоминает в своих сочинениях Геродот Галикарнасский в V веке до нашей эры. Древнегреческий историк очень подробно описал скифские бани, которые создавались при помощи воткнутых в землю шестов, обтянутых войлоком. Несмотря на простое устройство, уже тогда прослеживается особое отношение к бане. С годами же и вовсе появился банный этикет.

В тесноте, да не в обиде

Первые стационарные бани у скифов нельзя назвать вместительными. В них было очень тесно, а поэтому попадали в них только согнувшись. Отсюда и соответствующее название – влазня.

В середине такой бани размещался раскалённый чан с камнями, которые и создавали жар. Чтобы он был круче, на камни не только плескали воду, но и сыпали семена конопли.

После того как предки русских начали вести оседлый образ жизни, бани стали строить более основательными, похожими на низкие избушки.

В первых деревянных банях не было дымохода. «Вытяжкой» служили многочисленные щели в окнах и между брёвнами. Не удивительно, что внутри стены были чёрными от сажи.

С лёгким паром!

Позже в крупных городах стали появляться общественные бани. Изначально посещали их целыми семьями. Мылись же все вместе: женщины и мужчины, взрослые и дети. Такой подход оправдан с точки зрения экономии. Достаточно растопить баню один раз и, следовательно, сэкономить на дровах.

Со временем баня превратилась в знак уважения. Хозяин обязательно затапливал баню, если хотел показать, что гость для него дорог. На Руси в банях рожали, гадали, устраивали свидания, дружеские посиделки. Иногда же в парилках и убивали. Врагов запирали в банях, а потом сжигали вместе с постройками.

Несмотря на почтение, с которым русские относились к бане, они никогда не забывали, что парилка – место нечистое. Человек отправляется туда смывать с себя всю грязь, которая потом, согласно поверьям, в помещении и остаётся.

Кроме того, в бане жил банник – злой дух, способный уморить человека. Чтобы не произошло беды, существо задабривали различными присказками и всевозможными дарами.