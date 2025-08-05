В XVIII веке началось время стремительного развития наук и образования – Эпоха Просвещения. В России этот процесс связан с именем Михаила Ломоносова. Самая яркая характеристика Ломоносова принадлежит перу Александра Пушкина: «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

Путь в тысячу верст

Судьба Ломоносова являет собой редкий пример того, как человек самого простого происхождения собственными усилиями, через долгий путь и препятствия доходит до высочайших вершин – и в социальном положении, и в теоретической науке, и в ее практическом применении.

Ломоносов родился далеко от центров русской науки того времени – Москвы и Санкт-Петербурга, в деревне под городом Холмогоры Архангельской губернии. Дьячок местной церкви помог Ломоносову освоить грамоту, и к 14 годам тот уже умел читать и писать. В распоряжении юного Ломоносова не было ни обширной библиотеки, ни серьезных собеседников, но было несколько книг, например: «Грамматика» Мелетия Смотрицкого, «Арифметика» Леонтия Магницкого и «Псалтырь рифмотворная» Симеона Полоцкого.

Третьей женой отца Ломоносова была женщина, которая, как сейчас бы сказали, создала в семье токсичные отношения. Именно это обстоятельство и вынудило 19-летнего Михаила в декабре 1730 года ночью тайно сбежать из дома. Через несколько дней он догнал рыбный обоз. Вместе с обозом, преодолев тысячу верст, через три недели Ломоносов прибыл в Москву и подал прошение о зачислении на учебу в Славяно-греко-латинскую академию.

Славяно-греко-латинская академия появилась в Москве еще в конце XVII века. Здесь преподавались греческая и латинская грамматика, поэтика, риторика, логика, физика, богословие, руководство по написанию писем и др. – учебная программа во многом повторяла курсы ведущих европейских университетов.

Ломоносов сразу столкнулся со сложностями, связанными с его низким происхождением. Во-первых, ему пришлось подделать документы и назваться сыном дворянина из Холмогор – шансов поступить в академию иным образом не было. Во-вторых, на начало учебы он был в том возрасте, когда другие академию уже заканчивали, и он учился с людьми сильно младше него – что вызывало понятные насмешки. В-третьих, Ломоносов не владел латынью и греческим, что было обязательной частью образования того времени.

Несмотря на все препятствия, Ломоносов блестяще завершил трехлетнее обучение. Затем он несколько месяцев слушал лекции по философии, физике и математике в Киево-Могилянской (Киевской) академии. По возвращении в Москву он в числе лучших 12 учеников был отправлен в университет при Санкт-Петербургской академии наук, а затем – в Марбургский университет. Три года Ломоносов учился металлургии и горному делу в Германии, у лучших профессоров своего времени.

По дороге в Россию весной 1740 года Ломоносова внезапно задерживают и насильно забирают в прусскую армию. Несколько недель он нес солдатскую службу, но затем ему удалось сбежать – и в мае 1741 года он вернулся морским путем в Петербург. Из Германии в Россию 30-летний Ломоносов привез не только ценные научные знания, но и супругу – Елизавету Христину Цильх, дочь вдовы, которая в Марбурге сдавала ему жилье.

Миф о «борьбе Ломоносова с немцами»

Немкой была не только супруга Михаила Васильевича – немецкое влияние испытывала вся тогдашняя наука России. Именно поэтому можно встретить популярный сюжет о противостоянии Ломоносова всему немецкому. Это, конечно, миф. Ломоносов не имел ничего против немцев как таковых – но некоторые основания для появления такого мифа все же имелись.

Во-первых, еще Петр Первый ввел массовую практику приглашения в страну иностранных специалистов, которые преданно служили русской науке и государству. Однако после Петра на русскую службу, в том числе на научном поприще, стали порой устраиваться аферисты и проходимцы. И с такими людьми Ломоносов действительно беспощадно боролся. Как и со встречавшейся тогда порочной практикой преклонения даже перед бездарным иностранцем – в ущерб собственным, русским талантам.

Во-вторых, самым ярким научным спором Ломоносова был спор с одним из самых выдающихся русских историков немецкого происхождения – Герхардом Миллером. Миллер, в частности, составил подробную карту русского побережья на Северном Ледовитом океане. В рамках так называемой норманнской теории Миллер утверждал, что и слово «Русь», и первые правители Руси – варяги – имели скандинавское, а точнее, шведское происхождение. Но в то время – в 1740–1750-е годы – Россия имела крайне сложные политические отношения со Швецией. Только что закончилась очередная русско-шведская война. Поэтому Ломоносов воспринял идею о шведах как основателях Руси как унижающую достоинство русского народа и противоречащую политическим интересам России.

Существуют даже апокрифы о том, что Ломоносов, будучи человеком бурного темперамента, мог и изрядно выпить, и даже побить оппонента палкой – в рамках научно-политических споров. Правда это или нет, очевидно одно: Ломоносов обладал массой интересов и страстно любил жизнь во всех ее проявлениях. Возможно, даже в тех проявлениях, за которые другим было бы стыдно.

Импортозамещение знаний

Ломоносов боролся не против шведов, немцев и тем более не против Германии – он боролся за успех и престиж русской науки и Русского государства в целом. С одной стороны, Ломоносов хотел синхронизировать развитие русской науки с самыми передовыми мировыми научными достижениями. С другой – сделать так, чтобы русский ученый не чувствовал себя чужим в общемировом контексте научных знаний. Это требовало выработки русских научных терминов, чтобы русский ученый познавал и описывал мир на собственном языке – не на немецком, не на английском и даже не на латыни.

С этой целью Ломоносов ввел в русский язык множество новых слов.Они стали не только частью чисто научного лексикона, но закрепились в бытовой речи. Благодаря Ломоносову в русском языке существуют «атмосфера», «микроскоп», «минус», «полюс», «формула», «периферия», «горизонт», «диаметр», «радиус», «пропорция», «барометр», «манометр», «метеорология», «преломление», «равновесие», «горизонтальный», «вертикальный», «квадрат», «кислота», «сферический» и много других слов.

Важно и то, что Ломоносов был не единственным представителем русской науки, ставившим в то время перед собою подобные цели – и достигавшим их. Еще одним выразителем духа эпохи был человек, который в свое время вместе с юным Ломоносовым в числе 12 лучших студентов был отправлен из Москвы в университет при Санкт-Петербургской академии наук – Дмитрий Виноградов.

Здесь стоит вспомнить о том, что одной из величайших тайн той эпохи была технология производства фарфора. Фарфор был настолько ценным, что в то время его называли «белым золотом», а производить могли с древнейших времен только в Китае, а с начала XVIII века – в Саксонии. Секрет производства тщательно охранялся. Колоссальные усилия, предпринятые для переноса производства фарфора в Россию еще Петром Первым – вплоть до промышленного шпионажа и приглашения иностранных специалистов – не увенчались успехом.

Дмитрий Виноградов смог в итоге эту тайну раскрыть. В результате кропотливых опытов и точного научного анализа он разработал технологию производства фарфора самостоятельно. Благодаря его трудам к 1760 году Императорский фарфоровый завод в Петербурге вошел в число ведущих фарфоровых предприятий Европы.

Дело Виноградова пережило не только его самого, но и Российскую империю. Императорский фарфоровый завод вошел в советскую эру под названием ЛФЗ – и сегодня у многих есть дома фарфоровая чашка с соответствующим клеймом. Этот обычный сегодня предмет посуды – символ сверхчеловеческих усилий, совершенных столетия назад лучшими умами России. Так русская наука XVIII века достигала мировых технологических вершин своего времени и занималась тем, что мы сегодня назвали бы импортозамещением. Дмитрий Виноградов и Михаил Ломоносов горели именно этой идеей – украсить нашу жизнь и укрепить экономический и технологический суверенитет Отечества.

Человек-университет

Ломоносов за свою жизнь освоил множество умений, занятий и профессий. Физик, химик, астроном, географ, геолог, металлург, приборостроитель, океанограф, исследователь мореплавания, языковед, поэт, прозаик, историограф, художник, создатель мозаик, педагог, философ, редактор и издатель научных трудов, государственный служащий – во всех этих занятиях он достиг огромных успехов. И конечно же, Ломоносов вместе с графом Иваном Шуваловым основал Московский университет, сегодня по праву носящий его имя.

Без Ломоносова не состоялось бы таких великих ученых, как Дмитрий Менделеев или Игорь Курчатов, не было бы всех великих достижений русской и советской науки. Многие из его открытий были только потом переоткрыты на Западе – например, существование горючего газа (водорода) или же исследования электричества. Ломоносов в какой-то степени предсказал открытие Антарктиды, утверждая, что айсберги Южного океана не могли бы появиться иначе, кроме как на суше.

Стоит еще раз напомнить, какое огромное уважение к Ломоносову испытывал Пушкин:

«Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстию сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник: первый углубляется в историю Отечества, утверждает правила общественного языка его, дает законы и образцы классического красноречия, с несчастным Рихманом предугадывает открытия Франклина, учреждает фабрику, сам сооружает махины, дарит художества мозаическими произведениями и наконец открывает нам истинные источники нашего поэтического языка».

На могиле ученого на кладбище Александро-Невской лавры написана эпитафия: «В память славному мужу Михаилу Ломоносову, родившемуся в Холмогорах в 1711 году, бывшему статскому советнику, Санкт-Петербургской Академии Наук профессору, Стокгольмской и Болонской член, разумом и науками превосходному, знатным украшением Отечеству послужившему, красноречия стихотворства и истории российской учителю».

Влияние Ломоносова на разные сферы знания и наук в России, на нашу жизнь в целом прослеживается вплоть до сегодняшних дней. Более того, сегодня, на расстоянии столетий оно даже еще более заметно. И когда мы сегодня произносим слова «импортозамещение», «технологический суверенитет» и даже просто шутим про «сферического коня в вакууме» – все это живущее с нами духовное наследие Ломоносова.