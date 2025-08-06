Изучение темной материи вывело ученых на «параллельную реальность»

Изучение темной материи вывело физиков на "параллельную реальность"
Международная команда физиков под руководством Стефано Профумо из Калифорнийского университета предложила две новых гипотезы, объясняющих происхождение темной материи. Одну из них ученые связали с существованием так называемого "зеркального мира" - параллельной реальности, полностью скрытой от нашего восприятия.
Согласно современным моделям, около 80% всей материи во Вселенной составляет темная материя. Ее существование пока не подтверждено напрямую, однако на нее указывают гравитационные эффекты, влияющие на движение галактик.
Две свежие научные работы, опубликованные в журнале Physical Review D, предлагают теоретическое объяснение этой загадки. Исследователи предполагают, что темная материя могла образоваться в скрытом секторе Вселенной, где действуют те же физические законы, но с другими частицами - темными кварками и темными глюонами.
Основу новой гипотезы составила квантовая хромодинамика - теория, описывающая, как взаимодействуют кварки в обычной материи. Ученые перенесли эту модель в "темный сектор" и предположили, что там формировались особые частицы - темные барионы. В ранней Вселенной они могли сколлапсировать в чрезвычайно плотные и устойчивые объекты, ведущие себя как черные дыры.
При этом, подчеркивают авторы, речь может идти не о классических черных дырах, а о неизвестных объектах, имитирующих их свойства. Если такие объекты существуют, именно они могут составлять основную массу темной материи, которая пока остается неуловимой для приборов.