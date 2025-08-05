Как поездка Раисы Горбачевой в Лондон чуть не закончилась скандалом

Раисой Горбачёвой: что случилось во время её визита в Лондон

Еще до того, как Михаил Горбачев стал генеральным секретарем, он стремился показать себя хозяином страны. В 1984 году, во время визита в Лондон, он передал Маргарет Тэтчер секретную информацию. Кроме того, жена Горбачева чуть не оказалась в центре скандала в британской столице. Первая леди СССР, имеющая ученую степень кандидата философских наук, не устояла перед драгоценностями, за которые расплатилась американской картой.

Визит Горбачёвых в Лондон

Михаил Горбачев проявил особую активность еще тогда, когда у руля страны находился Константин Черненко. В сравнении с больным и незаметным Черненко, молодой и энергичный Горбачев выделялся. О том, что именно Михаил Сергеевич станет преемником Константина Устиновича, заговорили после его визита в Лондон в декабре 1984 года вместе с женой.

В Лондоне супругам устроили теплый прием. И это неудивительно, учитывая, что Горбачев поделился с Тэтчер секретной информацией, предоставив ей карты и схемы тактических ударов по стратегически важным объектам НАТО в Европе. После таких откровений Маргарет Тэтчер стала называть Горбачева "нашим человеком". Те, кто не интересовался политикой, следили за поведением Раисы Максимовны. Британская пресса активно писала о странных поступках Горбачевой.

Барские замашки

Дело в том, что, как пишет Валентина Краскова в своей книге «Кремлёвские дети», Раиса Горбачёва отказалась от запланированного прежде посещения могилы великого теоретика пролетарской революции Карла Маркса, в его музей заглянуть она тоже не захотела. Вместо этого Раиса Максимовна предпочла полюбоваться королевскими драгоценностями в Тауэре. Когда же Раиса Максимовна посетила вдобавок и лондонский салон «Картье», чуть не разгорелся скандал. Если верить Рою Медведеву, автору издания «Советский Союз: последние годы жизни», мало того что Горбачёва приобрела там бриллиантовые серьги за 1 780 долларов, так она ещё и расплатилась за покупку золотой картой «Американ экспресс», что означало только одно – уже в то время у Михаила Горбачёва был открыт счёт в каком-то западном банке. Впрочем, сам президент Советского Союза в своих мемуарах назвал описанные выше события обыкновенной сплетней.

Кому принадлежала банковская карта?

Александр Островский в книге «Кто поставил Горбачёва?» высказывает мнение, что в 1984 году Михаил Горбачёв вряд ли являлся обладателем счёта в иностранном банке. Но тогда возникает вопрос: кому же принадлежала золотая карта? Островский предлагает две версии, и обе они не делают чести Михаилу Сергеевичу. Согласно первой гипотезе, банковская карта была казенной, что наводит на мысль об откровенном казнокрадстве. Если же карту предоставил кто-то из членов английской делегации, то здесь, как выразился Островский, речь уже шла о коррупции.

Константин Черненко тоже интересовался происхождением «Американ экспресс», но Горбачёв заверил генсека, уже стоявшего одной ногой в могиле, в том, что он лишь одолжил у представителя советской делегации дипломатическую кредитную карту, а после вернул долг наличными. Поверил Черненко Горбачёву или нет, вскоре стало уже неважно. Спустя три месяца Константин Устинович скончался, а пост генерального секретаря достался Михаилу Горбачёву.