6 августа: какие праздники отмечают в России и в мире

6 августа в мире вспоминают первую в истории ядерную бомбардировку, которой подверглась японская Хиросима. К этому событию приурочен Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. В России сегодня отмечают профессиональный праздник военнослужащие Железнодорожных войск. У православных христиан — День памяти князей Бориса и Глеба, первых русских святых. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 6 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

© РИА Новости

Праздники в России и мире 6 августа

День Железнодорожных войск России

День Железнодорожных войск — профессиональный праздник тех, кто обеспечивает стратегическую мобильность армии. В этот день в 1851 году по указу императора Николая I были созданы первые в мире железнодорожные войска. Их задачей стало не только обслуживание и охрана магистралей, но и участие в строительстве новых путей — и в мирное время, и в период военных операций. Начиналось все с 17 рот и чуть больше 4 тыс. человек, которым доверили эксплуатировать железную дорогу Санкт-Петербург — Царское Село — Павловск.

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия

6 августа 1945 года американская авиация сбросила атомную бомбу на японский город Хиросима. Взрыв убил более 70 тысяч человек в первый же день, а общее число жертв, включая погибших от облучения в последующие месяцы и годы, превысило 140 тысяч. С тех пор этот день стал символом трагедии, которую человечество не имеет права повторить. На волне антиядерных протестов, начавшихся еще в 1950-х, 6 августа было закреплено как дата международной кампании за полный отказ от ядерного оружия.

Международный день «Врачи мира за мир»

Этот день учрежден в память о людях в белых халатах, которые в XX веке выходили за пределы госпиталей, чтобы бороться не только с болезнями, но и с войнами. Ассоциация «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» (IPPNW) была создана в 1980 году — разгар Холодной войны, когда угроза ядерного конфликта казалась более чем реальной. В 1985 году она получила Нобелевскую премию мира, а ее участники до сих пор ведут просветительскую работу, участвуют в гуманитарных миссиях и помогают жертвам вооруженных конфликтов. 6 августа, в день бомбардировки Хиросимы, они напоминают: здоровье — это не только про лечение, но и про глобальный мир, в котором не должно быть места для оружия массового уничтожения.

Международный день подкаблучника

6 августа — повод с иронией взглянуть на один из самых устойчивых бытовых стереотипов. Этот шуточный праздник появился в интернете как ответ на бесконечные разговоры о «доминирующих женщинах» и «уступчивых мужчинах». В этот день принято подшучивать над собой и друзьями, признаваться в любви к сильным женщинам или просто делиться семейными историями. А заодно — разрушать токсичные шаблоны: ведь уважение и поддержка в паре гораздо важнее выяснений «кто в доме главный».

Какие праздники и памятные даты отмечаются 6 августа в других странах

День сплетен — США. Впервые о Дне сплетен заговорили в блогах и радиошоу в начале 2000-х годов, и с тех пор он стал популярным поводом для обсуждений. Смысл этого дня — не столько в поощрении слухов, сколько в ироничном переосмыслении нашей любви к скандальным и зачастую сомнительным новостям. День сплетен — это напоминание: прежде чем пересказывать что-то о других, стоит задать себе вопрос: похоже ли это на правду и стоит ли это тиражировать?

День регаты — Канада. В канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор каждую первую среду августа (в 2025 году — это 6 августа) отмечается День регаты — одно из старейших спортивных событий Северной Америки. Первая регата в бухте Квиди-Види в Сент-Джонсе прошла еще в 1816 году. С тех пор праздник превратился в настоящий фестиваль с лодочными гонками, парадами и уличными ярмарками. Если в этот день на воде нет ветра — мероприятия переносят, поэтому в народе его даже называют «самым непредсказуемым праздником в Канаде».

Августовский фестиваль — Сальвадор. Каждый год в начале августа в Сальвадоре проходит главный праздник страны — Августовский фестиваль (Fiestas Agostinas). Он приурочен ко дню Преображения Господня и посвящен покровителю столицы, Иисусу Спасителю. Центром событий становится город Сан-Сальвадор, где проходят красочные шествия, концерты, уличные представления и фейерверки. Фестиваль особенно знаменит «Парадом цветов» и «Спасителем мира»: в центре города устанавливают огромные религиозные скульптуры.

Религиозные праздники 6 августа

День памяти мучеников благоверных князей Бориса и Глеба

6 августа православная церковь чтит память святых страстотерпцев — благоверных князей Бориса и Глеба, сыновей князя Владимира, крестившего Русь. В 1015 году их коварно убили по приказу их брата Святополка, чтобы тот мог захватить власть. Однако Борис и Глеб не стали сопротивляться и каждый сознательно принял мученическую смерть, чтобы не развязывать междоусобиц и не проливать братской крови. Именно за это церковь причислила их к лику святых не как мучеников, а как страстотерпцев — терпеливо принявших страдания ради Христа. Они стали первыми русскими святыми, канонизированными после крещения Руси.

6 августа Русская православная церковь также чтит:

память мученицы Христины Тирской (ок. 300);

память преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита (1182);

обретение мощей преподобного Далмата Исетского (1994);

память священномученика Алфея Корбанского, диакона (1937);

память священноисповедников Николая Понгильского (1942) и Иоанна Оленевского (Калинина) (1951), пресвитеров;

память святителя Георгия (Конисского), архиепископа Могилевского (1795).

Католическая церковь 6 августа празднует:

преображение Господне.

Народные праздники и приметы 6 августа

Народный праздник Борис и Глеб

В народном календаре 6 августа — день Бориса и Глеба, который считался временем укрепления мира и сближения с родными. Говорили: «На Бориса и Глеба — брат с братом в обнимку», напоминая о том, как важно хранить семейные узы. Люди избегали ссор, старались мириться и прощать обиды. Также этот день связывали с окончанием первой волны жатвы: крестьяне благодарили природу и начинали готовиться к осенним работам. На стол подавали хлеб из нового урожая, а вечером устраивали семейные ужины с пожеланиями мира и добрых дел.

Приметы

Сны, приснившиеся в ночь на Бориса и Глеба, считались вещими — особенно те, где появлялись родные.

Если в этот день ясно и сухо — осень будет солнечной и урожайной.

Утренний туман стелется по земле — к хорошей погоде.

Много паутины в воздухе — жди теплой осени.

Если пошел дождь — он будет идти еще семь недель.

Если воробьи купаются в пыли — к жаре, а если прячутся в кронах — к похолоданию.

Какие исторические события произошли 6 августа

1181 год — китайские и японские астрономы одновременно зафиксировали яркую вспышку сверхновой звезды.

— китайские и японские астрономы одновременно зафиксировали яркую вспышку сверхновой звезды. 1378 год — в битве на реке Воже русское войско под предводительством князя Дмитрия Ивановича (будущего Донского) разгромило ордынцев — это стало первым крупным поражением Мамая.

— в битве на реке Воже русское войско под предводительством князя Дмитрия Ивановича (будущего Донского) разгромило ордынцев — это стало первым крупным поражением Мамая. 1502 год — иконописец Дионисий начал роспись Ферапонтова монастыря — сегодня фрески входят в список наследия ЮНЕСКО.

— иконописец Дионисий начал роспись Ферапонтова монастыря — сегодня фрески входят в список наследия ЮНЕСКО. 1517 год — Франциск Скорина в Праге издал «Псалтырь» — первую печатную книгу на белорусском языке, написанную кириллицей.

— Франциск Скорина в Праге издал «Псалтырь» — первую печатную книгу на белорусском языке, написанную кириллицей. 1806 год — последний император Священной Римской империи Франц II официально отрекся от престола, положив конец тысячелетней империи.

— последний император Священной Римской империи Франц II официально отрекся от престола, положив конец тысячелетней империи. 1825 год — в Чукисаке (современная Боливия) провозглашена независимость Верхнего Перу — новое государство было названо в честь Симона Боливара.

— в Чукисаке (современная Боливия) провозглашена независимость Верхнего Перу — новое государство было названо в честь Симона Боливара. 1888 год — в Тярлево под Петербургом прошли первые в России соревнования по бегу — отсюда начинается история отечественной легкой атлетики.

— в Тярлево под Петербургом прошли первые в России соревнования по бегу — отсюда начинается история отечественной легкой атлетики. 1889 год — в Лондоне открылся легендарный отель «Савой» — первая гостиница в мире, где в каждом номере была своя ванна.

— в Лондоне открылся легендарный отель «Савой» — первая гостиница в мире, где в каждом номере была своя ванна. 1890 год — в Нью-Йорке впервые в истории применена электрическая казнь — преступник Уильям Кеммлер казнен на электрическом стуле.

— в Нью-Йорке впервые в истории применена электрическая казнь — преступник Уильям Кеммлер казнен на электрическом стуле. 1914 год — Австро-Венгрия объявила войну России, что стало одним из ключевых поворотных моментов начала Первой мировой войны.

— Австро-Венгрия объявила войну России, что стало одним из ключевых поворотных моментов начала Первой мировой войны. 1915 год — во время «атаки мертвецов» у крепости Осовец отравленные газом русские солдаты контратаковали немцев, став живой легендой войны.

— во время «атаки мертвецов» у крепости Осовец отравленные газом русские солдаты контратаковали немцев, став живой легендой войны. 1926 год — американка Гертруда Эдерле первой среди женщин переплыла Ла-Манш, побив при этом мужской рекорд по времени.

— американка Гертруда Эдерле первой среди женщин переплыла Ла-Манш, побив при этом мужской рекорд по времени. 1932 год — открылся первый в истории Венецианский кинофестиваль — старейший международный кинофорум в мире.

— открылся первый в истории Венецианский кинофестиваль — старейший международный кинофорум в мире. 1945 год — США сбросили первую в истории боевую атомную бомбу на японский город Хиросима — погибли более 140 тысяч человек.

— США сбросили первую в истории боевую атомную бомбу на японский город Хиросима — погибли более 140 тысяч человек. 1962 год — Ямайка получила независимость, завершив более чем 300-летнюю историю как британская колония.

— Ямайка получила независимость, завершив более чем 300-летнюю историю как британская колония. 1996 год — NASA объявило, что на марсианском метеорите ALH 84001 найдены следы древнейших микроорганизмов.

— NASA объявило, что на марсианском метеорите ALH 84001 найдены следы древнейших микроорганизмов. 2012 год — марсоход «Кьюриосити» успешно сел на Марс, начав одну из самых амбициозных научных миссий XXI века.

Дни рождения и юбилеи 6 августа

В 1893 году родился Александр Белышев — комиссар крейсера «Аврора», давший сигнал к началу Октябрьской революции.

— комиссар крейсера «Аврора», давший сигнал к началу Октябрьской революции. В 1898 году родился Василий Казин — советский поэт, известный лирикой о любви и войне.

— советский поэт, известный лирикой о любви и войне. В 1910 году родился Николай Будашкин — советский композитор, автор популярных песен и музыки к фильмам.

— советский композитор, автор популярных песен и музыки к фильмам. В 1911 году родилась Люсиль Болл — американская актриса и телепродюсер, звезда культового сериала «Я люблю Люси».

— американская актриса и телепродюсер, звезда культового сериала «Я люблю Люси». В 1914 году родился Леонид Грошев — советский военный летчик, Герой Советского Союза.

— советский военный летчик, Герой Советского Союза. В 1915 году родился Валентин Левашов — советский композитор и дирижер, народный артист СССР.

— советский композитор и дирижер, народный артист СССР. В 1917 году родился Роберт Митчем — американский актер, лауреат «Золотого глобуса», символ голливудского нуара.

— американский актер, лауреат «Золотого глобуса», символ голливудского нуара. В 1928 году родился Энди Уорхол — американский художник, один из главных представителей поп-арта.

Кто отмечает день рождения