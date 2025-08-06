«Деревенский самосуд»: каких преступников русские не выдавали властям

В деревнях у русских преступников было не принято выдавать властям. Но это вовсе не означает, что нарушители законов таким образом уходили от ответственности. Приговор им выносился на сходе, в кругу своих. Такой феномен получил название «деревенский самосуд».

Конокрады, воры, поджигатели

В крестьянской общине особо ценились лошади. Если семья лишалась этого трудолюбивого животного, то это означало фактически разорение. Именно поэтому на максимально строгое наказание могли рассчитывать конокрады. К смерти их приговаривали редко, но порой назначали такие «испытания», которые часто заканчивались летальными исходами. Пытки калёным железом, забивание гвоздей в голову – пережить такое и остаться в живых под силу было немногим. При этом по государственным законам конокрадам грозило лишь тюремное заключение. Крестьяне не верили, что человек, понеся такое наказание, встанет на путь исправления.

Телесные наказания назначались за воровство зерна, продовольствия и иного добра. Преступников, пойманных на месте преступления, наказывали прямо «здесь и сейчас», избивая до полусмерти. Спасались от гнева толпы только бегством.

Народная кара ждала и поджигателей. Огонь наносил деревянным постройкам непоправимый урон, а поэтому наказывать таких вредителей предпочитали также жёстко. Например, виновных привязали к хвосту коня, которого потом гоняли несколько часов по полю.

Колдуны, ябеды и развратницы

Эпидемия, плохой урожай и прочие беды – на Руси прекрасно знали, кто в этом виноват. Конечно же колдуны! Если в деревнях случалось что-то неординарное, то ждать приговора долго не приходилось. Ведьм и всех остальных, замеченных в причастности к оккультизму, просто сжигали.

Наказывали и девушек за добрачные половые связи. Таких дам коротко стригли, надевали на голову сорочку, и обнаженными по пояс проводили по деревенским улицам. Примечательно, что доказывать разврат даже не требовалось. Для «уличного шествия» было достаточно подозрения.

Выжившие после перечисленных видов наказаний не имели права обращаться с жалобами земскому начальнику. Если же представитель власти всё-таки оказывался в курсе происходящего, то ябеду подвергали наказанию вторично. Как правило, после «повторения пройденного» жаловать никому уже больше не хотелось.