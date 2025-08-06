Последнее погружение: почему затонул батискаф «Титан» с миллиардерами на борту

Береговая охрана США опубликовала расследование, посвященное причинам крушения глубоководного батискафа «Титан» в 2023 году. Комиссия пришла к выводу, что катастрофы можно было избежать при надлежащем обслуживании судна и внимании к разумным опасениям технических специалистов. Виновником аварии названа американская компания OceanGate, в эксплуатации которой находился «Титан». В результате погибли пять человек, включая основателя OceanGate Стоктона Раша.

Морской следственный комитет Береговой охраны США опубликовал отчет по делу о гибели батискафа «Титан», который взорвался в июне 2023 года на глубине 3800 м во время погружения к «Титанику». Судно принадлежало частной американской компании OceanGate. В катастрофе погибли все находившиеся на борту пять человек: гендиректор и основатель OceanGate Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский исследователь Поль-Анри Нарголе, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд.

В 300-страничном отчете отмечается, что

процедуры обеспечения безопасности в OceanGate были «крайне несовершенными», а сертификация конструкции батискафа, его техническое обслуживание и проверка не проводились надлежащим образом.

Кроме того, в компании были выявлены «вопиющие расхождения» между протоколами безопасности и реальной практикой.

По данным следствия, компания OceanGate приуменьшала, игнорировала и даже фальсифицировала ключевую информацию о безопасности подводного судна с целью поддержания собственной репутации и избегания проверок со стороны регулирующих органов. В отчете утверждается, что OceanGate имела «токсичную корпоративную культуру» и игнорировала «тревожные сигналы» технических специалистов.

«Увольнения руководителей и угроза увольнения использовались для того, чтобы отбить у сотрудников и подрядчиков желание высказывать опасения по поводу безопасности», — говорится в отчете.

Комиссия установила, что после не вполне успешного погружения к «Титанику» в 2022 году компания не устранила выявленные аномалии и не провела надлежащего анализа итогов экспедиции (до «Титаника» батискаф тогда не доплыл, а в процессе погружения наблюдались технические трудности, обрывы связи и т.д. — «Газета.Ru»).

Выяснилось, что «Титан» эксплуатировался после серии инцидентов, вероятно, нарушивших целостность его корпуса. Например, бывший технический директор OceanGate Тони Ниссен сообщил, что он отказался дать согласие на запланированную экспедицию после того, как в подводный аппарат ударила молния, что поставило под угрозу его экспериментальный корпус из углеродного волокна. За это он был уволен.

«Компания OceanGate не предприняла никаких действий в отношении этих данных, не провела профилактическое обслуживание и не обеспечила надлежащее хранение «Титана» в течение длительного межсезонья перед экспедицией на «Титаник» в 2023 году», — отмечается в отчете по итогам расследования.

«Эту морскую катастрофу и гибель пяти человек можно было предотвратить», — заявил руководитель расследования Джейсон Нойбауэр.

По итогам расследования в отчете содержатся 17 рекомендаций по безопасности, направленных на усиление надзора за подводными операциями, улучшение координации между федеральными агентствами и устранение пробелов в международной морской политике.

Последнее погружение

Батискаф «Титан» потерпел крушение 19 июня 2023 года во время погружения к «Титанику» примерно через один час и 45 минут после начала спуска. Туристов возили посмотреть на обломки легендарного корабля, затонувшего в ночь на 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. Впоследствии выяснилось, что подводное судно было раздавлено водой на глубине около 3800 м. Катастрофа произошла мгновенно, у экипажа не было ни одного шанса на выживание.

Батискаф «Титан» был экспериментальным судном, конструкция которого не была одобрена и сертифицирована ни одним регуляторным органом. При создании подводного судна владелец компании OceanGate американский миллиардер Стоктон Раш планировал использовать для подводного глубоководного туризма.

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Корпус «Титана» (в отличие от, например, советских батискафов «Мир», участвовавших в съемках фильма «Титаник») был создан преимущественно из композитного углеродного волокна со стенками толщиной 12,7 см. Специалисты указывали, что каждое погружение приводит к образованию микротрещин, которые сказываются на общей прочности конструкции. Однако Стоктон Раш игнорировал критические замечания, говоря: «Если ты хочешь быть в безопасности, тогда не вставай с постели». В батискафе не было сидений (пассажиры располагались на полу), единственный иллюминатор находился в носовой части.

В конструкции были странности: «Титан», предназначенный для погружения на глубину четырех километров, управлялся самым простым игровым контроллером за 30 долларов.

В октябре 2023 года обломки батискафа «Титан» были подняты на поверхность со дна Атлантического океана для изучения причин катастрофы.