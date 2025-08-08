Проклятие, оргии и золото в могиле: мифы и правда о пиратах

Кино, комиксы, романы — все они сформировали устойчивый образ пиратов: череп с костями, бутылка рома, попугай на плече и, конечно, закопанный сундук с сокровищами, который непременно должен был уйти в могилу с хозяином. Но так ли это было на самом деле? И кто вообще хоронил морских разбойников? Читайте в материале «‎Рамблера» об этом и других фактах.

Пиратская смерть: тело за борт или виселица

Пиратство считалось уголовным преступлением. И смертность среди пиратов была высокой. Основные причины: вооруженные стычки, болезни, шторма и, конечно, казни. Как правило, пираты не умирали в своих постелях. Пиратский корабль был местом анархии, но смерть для его обитателей часто была законом — жестокой, быстрой и публичной.

Большинство пиратов погибали в море. Тела выбрасывались за борт, потому что гниющее тело на борту становилось угрозой эпидемий. Тех, кто попадал в руки закона, вешали публично — с обязательной демонстрацией трупа на суше. Так, после поимки капитана Уильяма Кида его тело повесили на Темзе и оставили на два года в железной клетке — в назидание другим.

А были ли вообще похороны?

Если пират умирал в плавании, его заворачивали в парус, клали ядро у ног, читали молитву (чаще — пародию на нее), и бросали в воду. Иногда пели. Если корабль стоял у берега, и смерть не была связана с боем или болезнью, пирата могли похоронить на суше — но это скорее исключение.

«Черная смерть» и маски-клювы: главный миф

У пиратов не было кладбищ. Единственный известный случай — Остров Норман в Карибском бассейне, где археологи нашли несколько камней с вырезанными на них черепами, но доказательств, что это действительно пиратские могилы, нет. Пиратов хоронили не как людей, а как отходы — с максимально быстрой утилизацией.

Правда ли, что их хоронили их с золотом?

Сюжет о пиратах, похороненных с золотом, пришел из фольклора. Он опирается на устойчивый нарратив: если пират не мог потратить добычу при жизни, он забирал ее с собой. Истоки — в карибских легендах XVII–XVIII веков, где часто фигурирует образ одинокого разбойника, умирающего в джунглях, у подножия пальмы, охраняемой духами.

Но реальность была куда прозаичнее. Никто не закапывал в могилу золото. Во-первых, большая часть сокровищ уходила на ром, шлюпки, одежду и азартные игры. Во-вторых, пиратство — это коллективная экономика: добыча делилась, а не хранилась. Пиратский корабль был кооперативом. Если бы кто-то попытался зарыть часть клада, его бы просто убили.

Тем не менее, на Карибах и юге США по сей день копают землю в поисках «сокровищ Дрейка» или «серебра Черной Бороды». Ни одно «захоронение с кладом» археологами подтверждено не было.

Черная метка и договор с дьяволом

Среди мифов, окружавших пиратов, был и другой — мистический. Например, легенда о «черной метке» — проклятии, которое оставляют духи убитых товарищей на предателе. Такого рода страхи были распространены: многие пираты верили в загробное наказание и потому старались умереть «честно» — в бою, а не преданными.

Также ходили байки о том, что некоторые капитаны якобы продавали душу дьяволу. В 1724 году вышла книга «Всеобщая история грабежей и убийств самых знаменитых пиратов», где рассказывалось, будто капитан Эдвард Тич, он же Черная Борода, перед боем вставлял в бороду фитили и зажигал их, чтобы выглядеть как демон. Перед смертью он якобы произнес: «Дьявол ждет моего тела».

Пиратки и оргии на борту

Устойчивый миф — будто пиратский корабль был местом безудержного разврата. Это частично правда. Пиратки действительно существовали: Энн Бонни и Мэри Рид сражались не хуже мужчин, но они были исключением. На большинстве кораблей женщин не допускали: считалось, что это приносит несчастье. Зато в портах — особенно в Тортуге и Нассау — пираты устраивали трехдневные оргии после удачного похода. Там и тратили золото.

Пиратский кодекс

Самый неожиданный факт — пираты были по-своему прогрессивны. На кораблях действовали конституции. Командиры избирались, решение о нападении принималось голосованием, доля дележа строго фиксировалась. Раненые получали компенсацию. Военно-морской историк Дэвид Корддингли отмечает: «На пиратских судах было больше демократии, чем на королевских кораблях». Поэтому сбежавшие матросы часто добровольно переходили к пиратам.

На сегодняшний день археологи изучили десятки мест, связанных с пиратами: от затонувшего корабля «Queen Anne’s Revenge» до форта Чарльстон. Ни одна могила с кладом не была найдена. Находят гильзы, ржавые шпаги, обломки пушек, пуговицы. Это подтверждает: пираты жили быстро, умирали внезапно и редко заботились о посмертной судьбе.

