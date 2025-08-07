Все моря России: сколько их на самом деле

Россия — страна, которая раскинулась через Европу и Азию и даже почти дотянулась до Америки. Вместе с горами, лесами и степями ей достался целый набор морей — от суровых арктических до солнечных южных. Но сколько морей омывает Россию? Одни источники называют 12, другие уверены, что 14 или даже 15. Разобраться, какие моря действительно омывают Россию и почему в подсчетах такой разнобой, решила «Газета.Ru».

Сколько в России морей и что считать морем

Прежде чем составлять список морей России, нужно понять, что вообще считается морем. В науке это не просто «много воды вокруг»: море — это природный объект, являющийся частью Мирового океана, окруженный сушей и имеющий свой индивидуальный гидрологический режим (температура, соленость, течения) и наполнение, такое как флора и фауна, рассказала «Газете.Ru» младший научный сотрудник лаборатории гидролокации дна Института океанологии им. П. П. Ширшова (ИО РАН) Валерия Муравья. Обычно море соединяется с океаном проливами, но бывают исключения.

«Мы четко можем отнести определенные водные объекты к морям и установить, какие из них относятся к территории России. Считается, что территорию России омывает 13 морей, относящихся к бассейнам трех различных океанов — Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого. Если и возникают какие-то вопросы классификации, то обычно они связаны с Каспийским морем, которое причислили к статусу моря, хотя оно не имеет связи с Мировым океаном. Но мне кажется, что этот вопрос скорее возникает у общества, а ученые все уже давно считают Каспий морем. У него есть свой гидрологический режим, он соленый и довольно большого размера. Именно поэтому его относят к морям», — подчеркнула Валерия Муравья.

Все бы ничего, но даже географы иногда спорят, что именно считать морем. Например, Каспий часто называют крупнейшим в мире озером. А Азовское — «официальное море», но многие шутят, что оно больше похоже на гигантский соленый пруд. Именно из-за нюансов в разных источниках данные о морях России не сходятся: кто-то учитывает только моря, напрямую связанные с океанами, кто-то добавляет внутренние, а кто-то готов расширить список за счет исторических или климатических особенностей.

Моря Атлантического океана, омывающие Россию

Первое — Черное море. Его знают даже те, кто с географией на «вы»: ялтинские открытки, набережные Сочи, бесконечные истории о том, кто сколько часов стоял в пробках по дороге в отпуск. Черное море омывает юг России и давно стало синонимом отдыха, хотя на самом деле у него суровый характер: глубины — до 2 км, а ниже 200 м нет кислорода, только сероводород, из-за чего жизнь там почти замирает.

Второе — Азовское море, маленькое и мелководное, словно младший брат Черного. Средняя глубина всего 7 м, так что летом оно прогревается до состояния «теплая ванна», а зимой может схватиться льдом. Именно Азовское море часто называют «детским курортом» — не потому, что там нет взрослых, а потому, что ребенок может зайти чуть ли не на километр и все еще стоять по пояс в воде.

И третье — Балтийское море, которое тихо и немного сурово омывает Калининградскую область. Балтика — это не про пляж с коктейлем, а скорее про серое небо, свежий ветер и янтарь, который штормы выбрасывают на берег. Здесь находится Куршская коса, а местные пляжи больше напоминают северную Европу, чем юг России.

Моря Северного Ледовитого океана, омывающие Россию

Север России — это не просто «холодно и пусто». Это целая морская система, которая определяет климат, формирует ландшафт и влияет даже на мировую навигацию. Северный Ледовитый океан дарит России шесть морей, и каждое из них — особенное.

Баренцево море — самое «теплое» из северных: его греет ответвление Гольфстрима, поэтому оно почти не замерзает даже в феврале. Средняя глубина — около 220 м, а в самых глубоких местах — до 600. Здесь находятся крупнейшие в мире запасы трески, а заодно и стратегически важные военные базы, ведь море остается доступным для флота круглый год.

Белое море — внутреннее море, которое географы называют «карманом Баренцева». Его площадь всего 90 тыс. км² (для сравнения: Черное море в 13 раз больше), но историческая значимость огромна. Через Белое море шли первые торговые связи России с Европой, именно здесь стоит Соловецкий монастырь, а вода здесь настолько насыщена кислородом, что считается одной из самых «живых» среди северных морей.

Карское море — суровый гигант площадью почти 900 тысяч км². Льды здесь держатся 9–10 месяцев в году, и именно через него проходит знаменитый Северный морской путь. Летом часть воды освобождается, но ледовые карты и спутниковый мониторинг остаются обязательными: навигация без них невозможна.

Море Лаптевых — рекордсмен по айсбергам. Ученые называют его «родильным домом» льдин: здесь формируются гигантские ледяные плиты, которые дрейфуют дальше к Гренландии и Канаде. Зимой замерзает почти полностью, а летом тает лишь частично, открывая узкие полосы воды вдоль побережья.

Восточно-Сибирское море — самое малопосещаемое из всех. Площадь — более 900 тысяч км², глубины — до 100 м, но почти все пространство большую часть года скрыто подо льдом. Интересно, что именно здесь находятся крупнейшие в мире зоны подводной мерзлоты, и ученые изучают их в контексте изменения климата.

Чукотское море — крайняя точка России и точка соприкосновения с США через Берингов пролив. Глубина в среднем 50 м, льды тают всего на 2–3 месяца в году, и именно здесь проходит граница между восточным и западным полушарием — международная линия перемены даты.

Печорское море — «неформал» в этом списке

Официально это часть Баренцева моря, но его иногда выделяют как самостоятельный природный объект за особую экосистему и гидрологию. Здесь много рыбы, морских птиц и тюленей, а устье реки Печоры создает уникальный микс пресной и соленой воды.

Моря Тихого океана, омывающие Россию

Восток России — это место, где страна встречается с Тихим океаном. Здесь совсем другая энергия: вместо ледяной пустыни Арктики — штормы, туманы и впечатляющая морская жизнь. Россия «знакома» с тремя тихоокеанскими морями, и каждое из них играет свою роль.

Берингово море — настоящее «окно» между Азией и Северной Америкой. Через Берингов пролив оно, наряду с Чукотским, соединяет Россию и США. Море огромное: площадь более 2 млн км², глубины до 4 км. Оно богато рыбой, особенно лососем, а еще знаменито тем, что в его северной части начинается полярный круг.

Охотское море — одно из самых суровых и при этом самых богатых. Оно омывает Камчатку, Курилы, Сахалин и Хабаровский край. Льды здесь держатся почти полгода, но именно это море кормит целые отрасли: здесь ловят крабов и минтая, из которого получают икру, ценимую на японском и корейском рынках. Почти все Охотское море — исключительная экономическая зона России, за исключением небольшой части у берегов японского острова Хоккайдо.

Японское море — совсем другое настроение. Оно соединяет Россию с Кореей и Японией, а у Владивостока — почти субтропики. Зимой море частично замерзает только на севере, на юге остается относительно теплым. Это стратегический регион, где встречаются торговые маршруты, военные базы и пляжи.

Шантарское море — второй «неформал» в списке

Шантарское море — это скорее «географический фольклор», чем официальный термин. Так иногда называют акваторию у Шантарских островов в западной части Охотского моря. Место легендарное: здесь бушуют приливы высотой до 10 м, а летом сюда приплывают киты. Формально это часть Охотского моря, но многие исследователи выделяют его в «разговорной» географии — за особую дикую атмосферу и уникальные приливные явления.

Моря бессточных областей, омывающие Россию

Есть и особенное море — то, что не имеет выхода к океану. Оно словно замкнуто в себе и живет по своим законам. В географии такие моря называют «морями бессточных областей», и главный пример — Каспийское море.

Каспий — это парадокс: этот уникальный водоем может классифицироваться и как море, и как крупнейшее на планете озеро. Площадь — почти 371 тыс. км², а соленость воды заметно ниже, чем в океанах (в среднем около 12 промилле).

В Каспий впадает более 130 рек, включая Волгу, но ни одна из них не вытекает обратно в океан. Из-за этого уровень моря то поднимается, то падает, меняя линии побережья. Каспийское море — это не только уникальная экосистема, но и геополитика. Здесь добывают нефть и газ, а еще здесь водятся осетры, которые дают ту самую черную икру.

Почему разные источники пишут о морях России по-разному

Кажется, что подсчет морей — дело простое: открыл карту, провел пальцем вдоль границы и выписал все названия. Но стоит заглянуть в учебники, энциклопедии и на официальные сайты, и выясняется, что данные расходятся: кто-то пишет про 12 морей, кто-то выделяет 13, а кто-то и вовсе уверенно называет 15. Откуда такой разнобой?

Первая причина — классификация. На картах есть «неформальные» моря — вроде Печорского и Шантарского. Одни справочники считают их отдельными морями, другие — относят к Баренцеву и Охотскому. Результат — плюс-минус два моря в статистике.

Вторая причина — Каспийское море. С географической точки зрения это скорее озеро, пусть и самое большое на планете. Но исторически его называют морем, и многие официальные документы — от договоров до карт — поддерживают этот статус. Но одни авторы включают его в список морей, а другие оставляют за скобками.

Третья причина — исторические названия и деления. Когда-то части Баренцева моря называли по-разному (например, Мурманское или Варангер-фьорд), а у Охотского выделяли зоны, которые потом «укрупнили». Если опираться на старые карты, морей получится больше.

Четвертая — ученые против «популярной географии». Для географа море — это четкое определение: часть океана, отделенная сушей или подводными возвышенностями. Для туристического буклета море — это любая большая соленая вода, где можно сфотографироваться на фоне заката.

«Кроме того, на изучение российских морей косвенно влияют социальные и экономические факторы. Они отражаются в первую очередь на организации экспедиций. Мы продолжаем ходить в море и собирать данные, но сталкиваемся с банальной проблемой — недостатком финансирования. Не всегда удается вовремя отремонтировать суда, из-за этого экспедиции сдвигаются. Например, мы планируем выходить в августе — это лучшее время для Арктики, а в итоге идем в сентябре или октябре, работаем в штормы и собираем меньше качественной информации», — отметила океанолог.

Поэтому дать однозначный ответа на вопрос «Сколько морей омывает Россию?» не так уж просто. Все зависит от того, как считать. Но как бы мы ни складывали и вычитали, очевидно одно: Россия — страна, где моря не просто омывают берега, а создают целую мозаику из климатов, культур и историй.