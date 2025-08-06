Спорт исцелил, но не спас: олимпийская сказка закончилась одиночеством и запоем

Её жизнь начиналась как готовый сценарий для вдохновляющего фильма, который пробьёт на слезу самого чёрствого зрителя. Девочка с диагнозом «порок сердца», родившаяся в вагоне поезда, побеждает болезнь, прорывается в большой спорт и в 15 лет становится олимпийской чемпионкой. Весь мир аплодировал Елене Наймушиной после её зажигательной «Калинки» на Олимпиаде-80. Но аплодисменты смолкли слишком быстро. Вместо золотого пути вышел запой, бегство из спорта, трагедии в личной жизни, одиночество и смерть в крошечной квартире на окраине Красноярска.

Спорт исцелил, но не спас

Диагноз «порок сердца» Елена услышала, еще не научившись говорить – диагноз поставили в первые дни жизни. Врач посоветовал матери девочки заняться с ней спортом. Выбор пал на гимнастику – и именно она, как в чуде, исцелила Лену. Диспансеризация показала: сердце вдруг оказалось здоровым. В четвёртом классе она уже выиграла Спартакиаду школьников СССР. В 13 лет получила звание мастера спорта международного класса, первой в советской гимнастике.

Но к успеху девочка шла одна, мать вскоре уехала в Норильск к новому мужчине. Елена осталась в Красноярске и жила у тренеров Татьяны и Валентина Шевчук. Татьяна вспоминала: Лена была способной, коммуникабельной и смелой, легко и азартно шла на риск, чем и выделялась среди других.

Сказка длиной в одно лето

В 15 лет Елена попала в сборную СССР и вышла на ковер в «Лужниках», где должна была первой из команды СССР открывать соревнования. На ней лежала колоссальная ответственность, за ней смотрел весь Советский Союз. Но девочка не дрогнула и её знаменитая «Калинка» на вольных подняла трибуны, а СССР взял золото.

Она вернулась в Красноярск как героиня. Ей подарили шикарную квартиру в центре, встречали как звезду. Но за этой эйфорией скрывался внутренний надлом. После Олимпиады Елена просто исчезла. Пропала. Не могла найти себя ни в тренировках, ни в жизни. Шевчуки пытались вернуть её в спорт, она всё же приехала на Кубок мира в Торонто, выиграла золото и серебро, но после этого ушла окончательно.

Позже она признается: психологически она надломилась еще тогда, в 15 лет. Перенапряжение, страх перед новой планкой, которую нужно было удерживать, и ощущение, что счастье уже закончилось. На этом фоне, по словам окружения, она ушла в алкоголь. А в 15 лет уже в запой. Казалось бы, взрослые должны были помочь, но девочка оказалась одна со своими демонами.

Личная жизнь: развод, убийство и возвращение в никуда

В 18 лет Наймушина вышла замуж за латвийского велосипедиста Андриса Зелчи-Личмилиса, переехала в Ригу, родила троих детей: двух сыновей и дочь. Вроде бы жизнь наладилась. Она брала детей на гастроли, показывала им мир. Но счастье не продлилось, дальше случился тяжелый развод и возвращение в Россию.

Позже Наймушина встретила Сергея Григорьева – тренера, который стал ее вторым мужем. С ним она прожила 20 лет, но его убили. Это добило Елену окончательно, в её жизнь вернулись алкоголь, снова запои, и в итоге – возвращение в Красноярск. Но не в ту квартиру в центре, ту она давно продала. Вместе с матерью она поселилась в крохотной однушке на окраине, в здании бывшего детского сада.

Она больше не работала. Жила на стипендию олимпийской чемпионки и небольшие региональные выплаты. Дети уже не жили с ней. Дочь Линда училась в России, но вернулась в Латвию. Сыновья тоже были за границей, кто в Европе, кто в США. Они не навещали её. Была ли это их холодность или взаимное отдаление неизвестно. Сама Наймушина эту тему комментировать не любила.

Смерть в одиночестве

В последние годы Елена выглядела гораздо старше своих лет. Её находили в состоянии, когда о зависимости не нужно было спрашивать, поскольку всё было видно. В 2015 году умерла её мать. В 2017 году к ней пришла в гости сестра. Поговорили, попили чаю, Елена легла спать и больше не проснулась. Инсульт во сне. Ей было 51.

На похороны приехала только дочь. Сыновья не смогли оформить визы. Так и закончилась история девочки, которую в детстве спас спорт и поднял на Олимп.