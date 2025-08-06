Рыболов поймал 73-килограммовую макрель рекордных размеров

В Мексиканском заливе выловили серую макрель огромных размеров. Об этом сообщает газета Tallahassee Democrat.

Рыба клюнула, когда рыболовы дрейфовали на катере примерно в 200 километрах от города Дестин в американском штате Флорида. Они рассчитывали поймать тунца и поначалу думали, что им попалась рыба-меч.

Чтобы вытащить улов из воды, рыболовам понадобилось примерно полчаса. Его вес составил 73,3 килограмма. Это почти в два раза больше веса рекордной макрели весом 46,5 килограмма, пойманной два года назад и до сих пор считавшейся самой крупной рыбой этого вида в Мексиканском заливе.

Серая макрель — глубоководная рыба с очень жирным мясом, которую, по словам одного из участников рыбалки, можно есть лишь в небольших количествах. Обычно ее длина не превышает двух метров, а вес — 45 килограммов. Куда чаще попадаются особи весом 25 — 35 килограммов.

Ранее жительница США поймала в штате Массачусетс атлантического белокорого палтуса весом 15,3 килограмма и установила новый мировой рекорд. Огромный улов попался Александре Спринг во время рыбалки 22 июля у мыса Кейп-Код.