Знаменитый адвокат обещал раскрыть правду об инопланетянах на Земле

Один из лучших британских адвокатов написал документальную книгу об инопланетянах на Земле. Об этом сообщает Daily Star.

Книгу под названием Not For Disclosure («Не подлежит разглашению») написал знаменитый юрист Джонатан Каплан, который, в частности, представлял в судах интересы руководителя компании Guinness Эрнеста Сондерса и теннисиста Бориса Бейкера. В ней адвокат пообещал раскрыть всю правду о пришельцах на Земле.

Каплан утверждает, что его труд станет самым серьезным сборником документов, которые подтверждают, что инопланетяне «посещают нас, сосуществуют с нами и занимаются этим уже давно». «За последние 50 лет он встречался и подружился с большинством ключевых фигур (политики и спецслужб). Его книга станет подробным, актуальным и даже шокирующим рассказом об этой важнейшей и волнующей теме. Она соберет все аспекты того феномена и вызовет новые дебаты», — заявил издатель.

По словам Каплана, в «Не подлежит разглашению» войдут некие новые материалы о покушении на президента Джона Кеннеди, а также подробности переговоров на тему НЛО, которые якобы проводил президент США Гарри Трумэн и министр обороны Джеймс Форрестол. Кроме того, Каплан обещает открыть тайну секретной группы по изучению и контакту с пришельцами «Маджестик-12», в существование которой верят уфологи.

Ранее сообщалось, что американский аэрокосмический инженер Сальваторе Паис заподозрил Китай в разработке «инопланетных технологий». Он считает, что китайские ученые могли начать создание аппарата, способного двигаться со сверхсветовой скоростью.