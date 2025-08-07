Скандальный доклад: чем первый космонавт Земли шокировал Пленум ЦК КПСС

В середине 1960-х годов Юрий Гагарин выступил на очередном Пленуме ЦК КПСС с речью, которая произвела огромное впечатление на всех присутствующих. Несмотря на свою наивность, Гагарин не сразу осознал, почему его слова вызвали такую сильную реакцию. Во избежание скандала, на заседании был объявлен перерыв.

Макет храма

В 1964 году, после своего легендарного полета в космос, Юрий Гагарин совершил одну из самых необычных поездок в своей жизни. Вместе с полковником ВВС Валентином Петровым, космонавт посетил Троице-Сергиеву лавру. Они осмотрели монастырь и преклонились перед мощами Сергия Радонежского. Однако, наибольшее впечатление на Гагарина произвел дореволюционный макет храма Христа Спасителя, который хранился в лавре. Этот храм был разрушен в 1931 году, а на его месте был построен бассейн «Москва».

Как отмечает Антон Первушин в своей книге «Юрий Гагарин», Юрия Алексеевича так поразила история храма Христа Спасителя, возведенного в честь победы над Наполеоном, что на обратном пути он неожиданно произнес строку из молитвы вслух. Валентин Петров удивленно посмотрел на него и спросил: «Вы что, молитвы знаете?». Гагарин ответил, что знает их так же, как и Петров, и добавил, что полковник просто умеет молчать.

Выступление на Пленуме

Через две недели после посещения Троице-Сергиевой лавры Юрий Гагарин снова всех удивил. Космонавту предстояло выступить на очередном Пленуме ЦК КПСС по вопросам воспитания молодежи. В своей речи Гагарин внезапно предложил восстановить храм Христа Спасителя, а заодно и разрушенную Триумфальную арку.

В своем порыве Юрий Алексеевич руководствовался воспитанием у молодого поколения патриотизма, так как упомянутые сооружения являлись, по его мнению, и памятниками воинской славы.

Присутствующие на Пленуме были ошеломлены, в заседании даже был объявлен перерыв. По словам Валентина Петрова, Гагарин тогда подошел к нему и спросил: «Я что-то не то сказал?». Петров ответил, что космонавт все сделал правильно. Вячеслав Вильямский в издании «Юрий Гагарин в Заполярье» пишет, что на самом деле на Пленуме благодаря речи Юрия Алексеевича чуть не разгорелся грандиозный скандал, который замял Леонид Брежнев. Правда, о том, каким образом Брежневу это удалось сделать, нигде не сообщается.

Последствия речи космонавта

Пост Генерального секретаря ЦК КПСС в то время еще занимал Никита Хрущев, который обещал показать «последнего попа». Поэтому неудивительно, что без последствий выступление Юрия Гагарина не обошлось. Однако досталось в основном Валентину Петрову. По всей видимости, такая «избирательность» была связана с заслугами Гагарина и с тем, что первый советский человек, побывавший в космосе, никак не мог верить в Бога.

Поэтому Валентина Петрова обвинили в том, что именно он «тащит Гагарина в религию». Юрий Алексеевич заступился за Петрова, заявив, что никто никого никуда не тащит, к тому же в Троице-Сергиеву лавру они ездили на автомобиле Гагарина. Тем не менее Петров получил выговор за то, что «приобщил» Юрия Гагарина к православию. Однако на самом деле космонавт отличался религиозностью и раньше. В частности, известно, что он крестил обеих своих дочерей. Кстати, власти все-таки отреагировали на предложение Гагарина: арку пообещали восстановить, а вот на храм якобы не нашлось средств.