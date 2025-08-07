Каменный век Камчатки: история извержений вулканов и катастрофических цунами

Вулканы извергаются на Камчатке уже десятки тысяч лет. Они не раз приносили смерть и разрушение, вызывали суеверный страх, заставляли людей уходить с обжитых мест и возвращаться лишь спустя тысячелетия. Зато пепел, извергнутый исполинами и осевший на земле, помогает археологам в датировке событий, происходивших здесь. Специалист по древней истории Камчатки, доктор исторических наук, доцент, профессор, ведущий научный сотрудник Северо-Восточного государственного университета (Магадан) Ирина Понкратова с 2004 года ведет раскопки группы стоянок Ушки времен каменного века в центре полуострова. Цитируя исследователя XVIII века Степана Крашенинникова, чьим именем назван недавно проснувшийся спустя столетия вулкан, и опираясь на собственный опыт раскопок, она рассказала о непростых взаимоотношениях населения Камчатки с "горами дымящимися и огнедышащими".

Ирина Юрьевна, когда вулканы начали проявлять себя на Камчатке?

Ирина Понкратова: Считается, что период вулканической активности на Камчатке и Курильских островах начался 50-60 тысяч лет назад. В позднем плейстоцене (ледниковом периоде - "РГ") известно 16 проявлений вулканической активности. Наиболее крупные из них - извержения вулканов Опала (39-40 тысяч лет назад), Горелый II (33-34 тысяч лет назад), Узон-Гейзерная (39 тысяч лет назад). По шкале катастрофических извержений - им присвоен максимальный класс III. Вулкан Шивелуч, расположенный в северной части центральной Камчатской депрессии, извергался около 30 тысяч лет назад. Объем изверженных продуктов составил более 30 кубических километров. 37 крупных вулканических центров Камчатки проявляли активность в голоцене (современная геологическая эпоха - "РГ"). Это привело к изменениям природной среды в масштабах всего полуострова. Вулкан Ксудач расположен на юге Камчатки к западу от побережья Тихого океана. С ним связано три кальдерообразующих извержения с мощными пирокластическими отложениями.

Самым сильным было произошедшее около 1800 лет назад с общим объемом пирокластики 18-19 кубических километров. Высота эруптивной колонны во время извержения составляла 23 километра. Пепел тогда выпал над всей восточной и южной Камчаткой. Минимальная площадь уничтожения всего живого составила около 500 квадратных километров, а растительность была повреждена на площади около 12000 квадратных километров. Последствия этого извержения оценивается как экологическая катастрофа. Второе по силе извержение Ксудача в голоцене произошло около 6000 лет назад. Пирокластические потоки распространялись по долинам рек северного склона, длина их достигала 10 километров. И это только некоторые из известных извержений прошлого. Проявляли себя также вулкан Хангар, Шивелуч (он извергался в голоцене не менее 60 раз), Безымянный, Кизимен, конус Штюбеля в кальдере Ксудач, Ильинский и другие. Промежуток между 7500 и 7900 лет назад известен как "век катастроф". В это время произошла мощная вспышка вулканической активности. Произошли крупнейшие эксплозивные извержения, связанные с формированием кальдер Курильское озеро и Карымская, имели место мощные извержения вулканов Кизимен и Шивелуч. Другой голоценовый пик пришелся на период между 1,8 и 1,3 тысячи лет назад, когда произошли последнее на Камчатке кальдерообразующее извержение на вулкане Ксудач, крупнейшее извержение из кратера Бараний Амфитеатр на склоне вулкана Опала и серия крупных извержений Шивелуча. Кстати, есть предположение, что крупнейшие голоценовые извержения вулканов Камчатки оказали влияние на климат и состояние озонового слоя Земли.

Сегодня активность вулканов порождает и другие стихийные бедствия - на Камчатке объявили о таянии ледников, вероятности сходов грязекаменных потоков…

Ирина Понкратова: И в прошлом геологические катастрофы на Камчатке были многокомпонентными и включали не только сами вулканические извержения, но и связанные с ними землетрясения, гигантские обвалы и оползни, резкие и быстрые значительные деформации земной поверхности, цунами, грязевые и грязекаменные потоки. Наиболее сильные землетрясения отмечались на восточном побережье, слабее - в центральной части и самые слабые - на западном побережье Камчатки. Во время них происходили многочисленные обвалы, оползни пород, образовывались глубокие трещины. Процессы, связанные с извержением островного или прибрежного вулкана, иногда приводили к разрушительным цунами с многочисленными человеческими жертвами. За последние 300 лет у берегов Камчатки отмечено как минимум 24 цунами, из них 17 произошли в ХХ веке. Наиболее катастрофические последствия имели цунами на Камчатке в 1737 и 1952 годов.

"Многие камчатские юрты обвалились, и балаганы попадали. От сего наводнения тамошние жители совсем разорились, а многие бедственно скончали живот свой", - писал Степан Крашенинников в своей книге "Описание земли Камчатки".

Цунамиопасным является практически все побережье Камчатки. С вулканическими извержениями соотносят и другие сопровождающие их проявления: пожары, сильная электризация воздуха и непроницаемая тьма, молнии. Вулканические горы способствуют и возникновению селевых очагов: ледники и снежники служат мощным источником обводнения селевого массива, а отсутствие растительного покрова на склонах вулканов не оказывает сдерживающего влияния на формирование селей.

Ирина Понкратова изучает каменный век Камчатки более 20 лет и посвятила этой теме докторскую диссертацию

Давайте поговорим о Степане Крашенинникове - исследователе Камчатки, чьим именем назван пробудившийся недавно вулкан. Что он писал на эту тему?

Ирина Понкратова: Еще он зафиксировал, что местные жители заметили: извержению обычно предшествуют относительно небольшие выбросы пепла и лавы, продолжающиеся в течение ряда лет. Это обстоятельство порождало различные приметы и предсказания. Ительмены опасались "гор дымящихся и огнедышащих". Вулкан, по его наблюдениям, считался у них жилищем умерших, а выбросы пепла воспринимались как дым, которым покойные юрты свои топят. "Предвестники" же почитались за предзнаменование кровопролития: "что чем доле и сильнее она горит, тем и больше крови проливается". "Пред каждым трясением слышен был под землею страшной шум и стенание", - отмечал путешественник. А алеуты в страхе после землетрясений и извержений вулканов оставляли свои деревни. При катастрофическом извержении с выбросом тефры и обломков пирокластические потоки погребают и сжигают все на площади, исчисляющейся сотнями квадратных километров. Сильный пожар может длиться неделями. Возможно, в таких случаях местное население не всегда успевало спастись. Крашенинников, описывая извержение вулкана Толбачика в 1737 году, писал, что "жители, которые близ горы на рыбном промысле были, ежечасно к смерти готовились, ожидая кончины".

Чем опасен вулканический пепел?

Ирина Понкратова: При извержении под действием ветра распространяется эруптивное облако, твердые частицы которого выпадают из стратосферы в течение месяца. В период выпадения тефры вдоль осевой зоны пеплопада наблюдаются сильная электризация воздуха и непроницаемая тьма в течение 3-4 часов. Покрытые тефрой территории временно становятся непригодными для проживания, люди вынуждены вслед за животными мигрировать в более благоприятные места. Еще одна опасность для них в момент выпадения тефры - молнии. Они могут вызывать гибель животных, человека, возгорание строений. Ительмены поклонялись молниям, считая, что это духи "топят горы, как юрты, чтобы закрыть печи, и выбрасывают оставшиеся головешки из верхнего отверстия горы", как писал Крашенинников. Во время извержения происходит изменение рельефа - вулканические пеплы и другой пирокластический материал формируют новую, непригодную для проживания в течение определенного времени почву. Для восстановления территорий, испытавших воздействие катастрофических извержений, требуется около 300 лет. А в некоторых случаях повторное заселение прибрежных стоянок на Камчатке происходило не ранее, чем через 1000-2000 лет.

Самый толстый слой пепла - желто-лимонный. Это извержение вулкана Хангар около 7 000 лет назад. Под ним черный гумус - следы пожара. Этот пепел лежит по всей северной Камчатке

Чем готовность современного человека отличается от готовности человека прошлых веков и тысячелетий к встрече землетрясений, извержений и прочих спровоцированных ими катастроф?

Ирина Понкратова: Для современного человека катастрофические извержения вулканов и их последствия также опасны, как и для древних людей. Но уже в эпоху неолита на Камчатке мы видим усложнение жилищных построек, которые позволяли пережить человеку как минимум пеплопады. Сегодня наши дома также надежно могут спасти нас от этого. В случае выбросов пеплов, а это в последнее время на Камчатке происходит регулярно, население предупреждают не выходить из дома, закрывать окна. Частицы вулканического пепла - минерального происхождения, и они не растворяются в наших легких. Если попал в пеплопад, то в помощь нам - защитные марлевые маски. У мощных вулканических извержений всегда есть предвестники - сначала это небольшие землетрясения, характерный гул. По возможности все-таки надо покинуть опасный район. Как показывает древнейшая история Камчатки, при катастрофическом извержении вулкана огромные территории подвергались сильным лесным пожарам, а если мощные пепловые облака рассеивались над землей, то на протяжении 300-500 лет эти территории были пустынны. Исчезали целые популяции животных, люди уходили с этих мест или погибали. Небольшие вулканические извержения, землетрясения, цунами еще можно пережить. Но при катастрофе выжить на Камчатке будет сложно.

Археологические раскопки на Камчатке