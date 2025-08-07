Грэм Янг: история маньяка-отравителя, которого боялись даже тюремщики

22 августа 1990 года персонал британской тюрьмы для особо опасных преступников «Паркхерст», расположенной на острове Уайт, вздохнул с облегчением. Бездыханное тело самого опасного преступника исправительного учреждения — Грэма Фредерика Янга обнаружили на полу в его одиночной камере. Этот человек внушал всем ужас за толстыми каменными стенами и несколькими рядами решеток — даже к мертвому маньяку надзиратели относились с опаской и были искренне рады, когда его труп покинул стены тюрьмы.

© Кадр из фильма «Яд»

Судьба была сурова с Грэмом Янгом почти с самого рождения. Едва ему исполнилось три месяца, умерла его мать и все заботы о малыше взяла на себя сестра отца. Тетка относилась к Грэму как к своему сыну и, возможно, он стал бы достойным членом общества, если бы не обстоятельства.

© Грэм Янг (крайний слева) с семьей

Когда мальчику исполнилось три года, его отец, Фред Янг, повторно женился и решил забрать сына к себе. Для ребенка это был серьезный стресс, хотя отец и приемная мать заботились о нем не хуже, чем тетка. К сожалению, они не могли уделять мальчику достаточно внимания и тот много времени проводил наедине с собой.

Юный романтик с уклоном в химию

В школьные годы любимыми местами Грэма были лондонские развалины, оставшиеся после немецких бомбежек. В 50-х годах их оставалось немало и лабиринты из битого кирпича, бетона и искореженной арматуры облюбовали деклассированные элементы и предоставленные себе подростки.

Однажды среди руин мальчик нашел книгу по сатанизму и увлеченно ее прочитал. После этого Янга стало живо интересовать зло и он даже начал симпатизировать Гитлеру, что для британского ребенка первых послевоенных лет было совершенно странным.

В семье не замечали никаких тревожных сигналов — Грэм хорошо учился, был доброжелательным, опрятным и самостоятельным. Мальчик увлекался химией и на один из дней рождения отец подарил ему набор юного химика. Конечно же, никто не поинтересовался, чем занят в своей комнате юный экспериментатор и какие химические опыты он ставит. А стоило бы это сделать, ведь Янг-младший увлекся изготовлением ядов.

Первыми жертвами подростка стали мыши и лягушки. Грэм травил их тщательно подобранными дозами токсинов, с интересом наблюдая за агонией. Когда мальчику было 13, к нему в руки попали книга об Эдварде Причарде, отравившем супругу и мать сурьмой. Эта история так впечатлила подростка, что он решил непременно заполучить опасное химическое вещество и проверить его убийственную силу.

Ядовитая сурьма не продавалась несовершеннолетним, поэтому Янгу пришлось обмануть продавца реактивов и добавить себе лет. Он сказал, что сурьма ему необходима для опытов и, будучи хорошо подкован в химии, без труда обосновал свою покупку. Получив заветное вещество начинающий отравитель не стал размениваться на мышей, а сразу перешел к серьезному делу.

По натуре Янг был одиночкой и в школе у него был всего один друг — Кристофер Уильямс. Именно он и стал подопытным кроликом, получив первую, пробную дозу сурьмы в стакане лимонада. Врачи спасли мальчика, но так и не поняли, что стало причиной сильнейшего отравления. Сложно сказать, почему Уильямс выжил, возможно, Янг не хотел его убивать или не знал точную смертельную дозу.

Как бы там ни было, но Грэм был доволен результатом. У него появилась идея «добить» друга, постепенно добавляя ему в пищу и напитки небольшие дозы сурьмы, но мерзавец побоялся разоблачения — слишком серьезный шум поднялся после непонятного отравления школьника.

Домашний отравитель

Тогда Грэм без раздумий решил экспериментировать со своей семьей. Только за осень 1961 года симптомы отравления появлялись у отца мальчика, его мачехи, сестры, тети и… у самого Грэма. Как-то раз юный отравитель перепутал тарелки и сыпанул сурьмы себе в еду.

Конечно же, на химика-самоучку падали подозрения, ведь он один в семье имел дело с токсичными соединениями. Однажды мачеха даже нашла у него в кармане флакон с черепом и костями на этикетке, что красноречиво говорило о его содержимом. Но сама мысль, что школьник может травить самых близких ему людей казалась всем крамольной.

Старший Янг вообще предполагал, что отравления случаются из-за того, что Грем не соблюдет технику безопасности и иногда таскает в свою лабораторию посуду с кухни. Однажды отравитель оказался на грани разоблачения — его сестра Виннфред отравилась настолько сильно, что ее пришлось спасать в больнице.

Случай привлек внимание полиции и расследование установило, что причиной тяжелой болезни девушки стал некий сильнодействующий яд. Но ни формулу вещества, ни способ, которым он попал в организм Виннфред тогда установить не удалось. Сестра Грэма выжила, и сам злодей был этому даже рад — он не хотел ее убивать и использовал лишь как подопытную.

Основной целью монстра была его мачеха — Молли Янг. Сурьма подмешивалась ей в пищу регулярно небольшими дозами, поэтому женщина постепенно угасала. Закончилось все тем, что Молли однажды вышла в сад и там потеряла сознание. Ее срочно отвезли в больницу и там откачали, но вскоре она все же умерла. Грэм Янг был очень доволен результатом и воодушевлен на новые убийства.

Следующей жертвой стал отец. Всего через несколько недель он попал в больницу с точно такими же симптомами, как и его супруга, но даже после этого он не стал заявлять на сына. Отравителя разоблачил его учитель химии, обнаруживший в парте подростка пустые флаконы с остатками сурьмы и тетрадь с описанием дозировок яда. Педагог тут же сообщил о находке директору школы.

Но вместо того, чтобы сдать юного монстра полиции, его пригласили к школьному психологу. Специалист побеседовал с Грэмом и установил, что тот просто маниакально одержим идеей отравления окружающих. Лишь после этого администрация школы, очень не хотевшая скандала, была вынуждена обратиться к правоохранителям.

Арест и новые отравления

Грэм сначала все отрицал, но потом начал подробно рассказывать о своем опыте отравлений и делал это с горящими глазами и очень увлеченно. При обыске в комнате мальчика нашли семь флаконов с разными ядами и запасы компонентов для их приготовления. «Все это сделал я!» — гордо заявлял школьник, которому льстило внимание полиции и журналистов.

Так как в адекватности отравителя все сомневались, его отправили на психиатрическую экспертизу. Обследование показало, что Грэм Янг вменяем, но при этом имеет ряд серьезных отклонений и, главное — шокирующие взгляды на окружающий мир:

«У него отсутствует понятие о любви к ближнему, нет и не было даже в мыслях понимания того, что он должен жить по каким-то законам, установленным в обществе».

Так написал в медицинском заключении один из врачей, освидетельствовавший Грэма. Сам отравитель говорил о своей страсти так:

«Я думал, что дозы, которые давал, не смертельны, но понимал, что поступаю не очень хорошо. Это действовало на меня как наркотик, хотя я наркотиков не принимал. Я осознавал весь идиотизм своих опытов с ядами. Я понимал это с самого начала, но не мог остановиться».

Грэма Янга обвинили в убийстве мачехи и покушении на убийство отца и приговорили к принудительному лечению в психиатрической клинике тюремного типа Бродмор. Там отравитель провел 9 долгих лет. Как ни странно, нелюдимый Янг стал в больнице любимцем пациентов и персонала. Уже через пару лет ему начали делать множество поблажек и даже разрешили свободно перемещаться по клинике.

© Психиатрическая больница Бродмор

Закончилось все из рук вон плохо. Однажды один из пациентов Бродмора — 23-летний убийца Джон Бэрридж на прогулке упал, начал биться в конвульсиях и, несмотря на усилия врачей, умер. Так как отравитель в клинике был всего один, то Грэма заподозрили сразу. Но руководство решило не поднимать шум и скоро за это поплатилось. Несколько месяцев спустя симптомы отравления были уже у нескольких врачей и медсестер.

Чтобы решить проблему, главврач подал в вышестоящие инстанции соответствующий документ, в котором признал Янга излечившимся. Так спустя 9 лет отравитель оказался на свободе. Он устроился кладовщиком в фирму, поставляющую оптическое оборудование, и начал вести неприметную жизнь лондонского обывателя.

Но очень скоро некоторые коллеги Янга начали чувствовать недомогание, кожа их стала сухой, дыхание затрудненным, а волосы начали выпадать. Никто не связал это с тем, что новый кладовщик охотно вызывался готовить чай и кофе всем вокруг. В 1971 году умер заведующий отделением компании Боб Эгл. Ему было 59 лет и все связали смерть с возрастом и слабым здоровьем.

Но когда спустя два месяца умер еще нестарый и полный сил менеджер Фред Биггс, то все заподозрили неладное. Все закончилось арестом Янга, который опять из тщеславия охотно поведал детали своих преступлений. Суд снова засомневался в психическом здоровье Грэма и отправил его в психиатрическую больницу в Ливерпуль.

В учреждении отравитель пробыл всего два года и был переведен в тюрьму по просьбе медиков, панически боявшихся маньяка. Это было неудивительно, Янг достиг таких высот, что мог сделать яд буквально из воздуха. В тюрьме преступника держали в строгости, но явно недооценивали. Однажды его поймали на том, что он смешивал выращенный в прогулочном дворике ядовитый гриб с собственными фекалиями, чтобы получить смертоносный нейротоксин. Этот случай вызвал среди тюремщиков панику.

Поэтому все вздохнули с облегчением, когда 43-летний маньяк внезапно умер в своей камере. Всем решили, что Янг свел счеты с жизнью, но вскрытие показало, что его убил сердечный приступ. А вот минский отравитель Валерий Нехаев, также травивший коллег направо и налево также без каких-либо серьезных мотивов, понес заслуженное наказание и был расстрелян.