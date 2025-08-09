«‎Синяя Борода» — реальная история маньяка, а не сказка

Сказка Шарля Перро «‎Синяя Борода» облетела весь мир. Эта история породила немало споров: кто стал прообразом жестокого героя? Ответ на этот вопрос читайте в материале «‎Рамблера».

Главный герой — богатый аристократ с синеватой бородой, чьи жены таинственно исчезают. Он запрещает новой супруге входить в одну из комнат, а когда та ослушивается, обнаруживает за дверью тела предшественниц. Большинство исследователей сходятся в одном — прототипом Синей Бороды стал Жиль де Рэ, маршал Франции, соратник Жанны д’Арк и один из самых загадочных и пугающих персонажей Средневековья.

Кто такой Жиль де Рэ?

Жиль де Рэ родился в 1405 году в знатной бретонской семье. Его отец принадлежал к роду Монморанси-Лаваль, одному из старейших и уважаемых во Франции. В детстве Жиль получил образование, изучал литературу, латинский язык, военное искусство. После смерти родителей он унаследовал огромные богатства и земли, став одним из самых состоятельных людей своего времени.

На войне он прославился как герой Столетней войны и был близким соратником Жанны д’Арк. Он участвовал в освобождении Орлеана, отличался храбростью и тактической смекалкой, а в возрасте всего 25 лет был пожалован титулом маршала Франции — одним из высших военных званий в королевстве.

Однако с окончанием войны его жизнь начала стремительно рушиться. Потратив состояние на строительство, театр и алхимические эксперименты, он оказался в долгах, стал вести затворнический и всё более странный образ жизни в своем замке Тиффож.

Арест и обвинения

В 1440 году герцог Бретани инициировал расследование против де Рэ. Поводом послужили не только финансовые махинации, но и пропажа десятков детей в окрестностях его владений. Свидетельства были ужасающими: слуги, священники и крестьяне рассказывали, как детей заманивали в замок под разными предлогами, а затем их никто больше не видел.

Под пытками и угрозами Жиль де Рэ признался в убийствах более сотни мальчиков. Согласно протоколам суда, он устраивал ритуальные изуверства, в которых участвовали также его приближенные. Утверждалось, что он получал удовольствие от боли жертв, проводил странные обряды с участием алхимиков и демонологов, надеясь получить философский камень и восстановить свое состояние.

Некоторые историки считают, что признание было выбито под пытками, а сам процесс мог иметь политическую подоплеку. Корона желала избавиться от неудобного аристократа, чьи амбиции и влияние вызывали опасения.

Публичная казнь и попытка искупления

После громкого суда, проходившего как в церковной, так и в светской юрисдикции, Жиль де Рэ был приговорен к смертной казни. Он публично покаялся, просил прощения у Бога и людей, а затем был повешен и сожжен в октябре 1440 года. Несмотря на чудовищные обвинения, на его казни присутствовали тысячи людей, и некоторые источники утверждают, что народ даже оплакивал его смерть.

Существуют версии, что его покаяние было искренним и он действительно стремился к очищению перед смертью. Однако с точки зрения церкви, преступления де Рэ считались столь тяжкими, что не подлежали никакой форме реабилитации.

Жиль де Рэ как культурный архетип

Независимо от того, насколько достоверны признания де Рэ, его фигура оставила глубокий след в европейском сознании. Уже в XVI–XVII веках образ «знатного убийцы» стал частью фольклора. В сказке Перро он превращается в Синюю Бороду — богатого, устрашающего мужчину, чья роскошь притягивает женщин, а запретная комната становится символом подавленных тайн.

Цвет бороды — символический, его интерпретировали как признак дьявольского облика. Синяя борода — аномалия, знак инаковости и потенциальной опасности. Сам образ Синей Бороды в сказке не убивает детей, но у него исчезают жены — этот перенос может быть связан с необходимостью адаптировать сюжет под слушателя: сказка создавалась для женской аудитории.

Альтернативные версии

Жиль де Рэ — не единственный возможный прототип Синей Бороды. В истории существует несколько других персонажей, подозреваемых в женоубийствах:

Графу Кономору из Бретани (VI век) приписывали убийства своих жен после пророчества, что его сын станет причиной его смерти. В немецком фольклоре существовал персонаж Граф фон Глейхен, у которого было две жены и тем не менее он считался святым. Его история вдохновила размышления о многоженстве и грехе, которые также могли отразиться в легенде о Синей Бороде. Некоторые исследователи предполагают, что Синяя Борода — собирательный образ, созданный из нескольких историй: жестких браков, насилия и убийств.

Сказка и мораль

Синяя Борода стал фигурой подавленного страха перед мужчиной, властью и тем, что скрыто за внешним блеском. Образ Жиля де Рэ напоминает, что под маской доблести и знатности могут скрываться чудовищные импульсы. Он также демонстрирует, как власть без контроля и безнаказанность порождают извращение.

Современные интерпретации образа Синей Бороды чаще всего трактуют его как метафору домашнего насилия и контроля в отношениях. Девочка, нарушившая запрет, символизирует пробуждение сознания, а ключ, оставляющий пятно крови, — невозможность скрыть правду.

В XX веке Жиль де Рэ стал героем не только исторических исследований, но и множества художественных произведений: от опер и фильмов до романов. В 1992 году группа историков даже инициировала попытку его посмертной реабилитации, заявив, что суд над ним был политически мотивирован. Но проект оказался провальным. Так или иначе, миф о Синей Бороде живет в фольклоре и культуре до сих пор, а его исторический прообраз остается одной из самых жутких и загадочных фигур европейского Средневековья.

