Загадочная смерть великого чемпиона. Кто убил умнейшего боксёра СССР?

В 1960-х годах Валерий Попенченко был популярен не только в спортивной среде. Его знали люди, которые боксом никогда не интересовались. Дети просили автографы и подражали его манере ведения боя в ринге. Шесть раз он становился чемпионом СССР, взял два золота первенств Европы и победителем Олимпийских игр в Токио. Но уже в 27 лет завершил спортивную карьеру. А обстоятельства его трагичной гибели до сих пор вызывают вопросы.

Странная техника

Боксом юный Попенченко начал заниматься в 12-летнем возрасте, когда учился в Ташкентском суворовском училище. Там под руководством Юрия Матулевича-Ильичёва он делал первые шаги, а точнее удары. Тренер отмечал «искривлённую координацию движений на ринге» у Валерия, но переучивать мальчика не стал. Наоборот, посчитал, что эта отличительная особенность принесёт боксёру больше пользы на ринге. Так и получалось, именно эта техника вводила соперников в заблуждение во время боя. На тренировки юноша ходил охотно. Бокс по-настоящему любил.

Со стадиона обратно на ринг

В 1955-м он стал чемпионом СССР среди юниоров и в том же году закончил обучение в училище с золотой медалью. Потом переехал в Ленинград и поступил там в высшее пограничное военно-морское училище. Продолжал выступать на соревнованиях. На одном из таких проиграл нокаутом и решил закончить с боксом. Но без спорта не мог представить свою жизнь, поэтому решил заняться барьерным бегом. Именно на стадионе его и встретит следующий тренер по боксу – Григорий Кусикьянц. Тот обратился к парню и предложил ему снова выйти на ринг. Недолго думая, Валерий согласился.

Добился всего лишь за три года международных поединков

Уже через три года – в 1960-м он стал чемпионом СССР среди взрослых. Говорить о нём стали чаще. А ещё спустя три года Попенченко уже стал чемпионом Европы в Москве. В финале он отправил в нокаут бронзового медалиста Олимпийских игр 1960 года Йона Моне.

Добился триумфа Валерий и на главном турнире в своей карьере. В 1964-м в Токио «мистер нокаут» завоевал олимпийскую медаль. Три из четырёх поединков он завершил досрочно. Также советского боксёра признали лучшим на турнире и вручили ему Кубок Вэла Баркера. Кажется, это пик карьеры для спортсмена. Но при это ему было только 26 лет. Вполне можно было дождаться и следующей Олимпиады. Однако Попенченко выбрал другой путь.

В 1965 году в финале чемпионата Европы в Германии он отправил соперника в нокаут и забрал очередную золотую медаль. Это был его последний бой. Валерий завершил карьеру, находясь при этом на абсолютной вершине. О нём писали спортивные газеты, им восхищались. Но выбор был сделан.

Стоит сказать, что боксёр был очень эрудирован. Блестяще играл в шахматы, уверенно разговаривал на английском языке. После карьеры представлял СССР на различных международных конференциях. А потом решил посвятить себя педагогике. Ушёл преподавать на кафедру физвоспитания МГТУ имени Баумана в Москве. А перед этим в Ленинграде защитил кандидатскую диссертацию на тему «Жизнеобеспечение закрытых объектов космических кораблей и подводных лодок».

Трагическая гибель

Спустя 10 лет после триумфальной победы на чемпионате Европы, которой Валерий завершил свою карьеру, он вовсю готовился к защите докторской диссертации. 15 февраля зашёл к ректору, чтобы обсудить некоторые вопросы по научной работе. После этого, когда спускался к выходу из университета, странным образом угодил в лестничный пролёт и упал вниз. После этого он смог встать, но потом тут же рухнул на землю.

Трагическая гибель великого боксёра до сих пор вызывает вопросы. Он не хватался за перила, чтобы зацепиться. На его руках даже не осталось следов от попыток взяться за что-то во время полёта. Разве мог он не бороться за свою жизнь? В официальном заключении в качестве причины смерти был микроинсульт. Попенченко потерял сознание и упал в пролёт.

Тренер не верит в несчастный случай

Однако есть ещё как минимум две версии его гибели.

Валерий был в хороших отношениях с тогдашним председателем Совета Министров СССР Алексеем Косыгиным. Именно чиновник предложил олимпийскому чемпиону стать лицом предстоящих игр в Москве в 1980 году. Популярность Попенченко ещё во время карьеры была нешуточной, а теперь, когда его обращение показывали во всех кинотеатрах, – и подавно. Однако не всем это приходилось по душе. Ходили разговоры, якобы некоторые члены политбюро, в том числе и Брежнев достаточно ревностно относились к такой популярности боксёра. Поэтому тренер спортсмена был убеждён, что смерть его подопечного – далеко не случайность:

«В гибели Валеры ничего загадочного. Его просто убили! Когда-нибудь придёт час и раскроется вся правда. Мне тяжело говорить. Он же мне, как сын. Он, как Юрий Гагарин. Настолько популярен был во всем мире. Все хотели пожать ему руку, лорды, миллиардеры. Был вхож лично к Косыгину. Конечно, такие яркие люди не вписывались в систему. Лидеров просто убирали, кому автокатастрофу устроили, кому несчастный случай», – говорил Кусикьянц.

По другой версии Попенченко преследовали бандиты и жестоко расправились с ним в тот день. Конфликт с людьми из криминального мира подтверждал всё тот же тренер олимпийского чемпиона. Ещё в Ленинграде Валерий повздорил в ресторане с некими ворами в законе. А потом в спешке уезжал в Москву.

Правды мы уже так и не узнаем. Однако одного из главных боксёров Советского Союза совершенно точно не забудем. О чём говорит и не так давно снятый фильм про Валерия Попенченко – «Мистер нокаут». Кому-то кинокартина понравилась, а кто-то остался не в восторге. Но главное, что великого боксёра помнят и будут помнить.