Как в Петербурге появился первый памятник Пушкину и почему его не снесли

Всем известен памятник Александру Пушкину в Москве, который в 1880 году установили на Тверском бульваре, и он дал имя Пушкинской площади. Но не все знают, что почти такой же памятник стоит и в Санкт-Петербурге на Пушкинской улице. Более того, у них и скульптор один – Александр Опекушин. А появился он в Северной столице 7 августа 1884 года.

Именно в этот день по старому стилю его торжественно открыли. Правда церемония прошла более чем скромно – не было известных литераторов, толп восторженных поклонников поэта. Газеты обошлись скудными упоминаниями, которые даже и заметками назвать трудно. А между тем и сам памятник, и история его возникновения весьма примечательны.

Начнем с того, что Пушкинская улица в Санкт-Петербурге появилась раньше памятника на ней. И, в отличии от Пушкинской площади в Москве, так называлась с самого начала. Еще в 1870-е годы ее на карте города не было – в этом месте вообще улицы не было.

Лишь в 1879 году был проложен переулок, который получил временное название «Новый». Ну просто потому, что в городских документах о нем так и писали, причем с маленькой буквы – «проложен новый переулок», «по новому переулку».

А вот когда в Москве так торжественно открыли памятник Пушкину, то 21 мая 1880 года на заседании Городской думы было приято решение дать ей название Пушкинской. «Назвать новый переулок, идущий от Невского проспекта к Кузнечному переулку, Пушкинскою улицею», — говорится в постановлении.

© Пушкинская улица в Санкт-Петербурге

Любопытно, что сама Пушкинская улица с поэтом вообще никак не связана. В Петербурге полно памятных мест Пушкина, а вот этот уголок как раз он «прошел мимо». Тогда городские чиновники объявили, что тут неподалеку жил Белинский, а он был первым критиком великого поэта. То есть притянули за уши.

Но публика от этого не расстроилась – все же весь Санкт-Петербург является памятным местом Пушкина, тут везде его дух витает. Да и памятник хотели очень давно.

Первым с такой идеей, сразу после гибели поэта, выступил его учитель и друг Василий Жуковский. Он предлагал установить памятник в Царском Селе. Затем в 1860 году с такой же идеей выступили выпускники Александровского лицея, тогда же начался сбор средств.

Но решение все не принималось. Тогда в 1870 году академик, филолог, Яков Грот, предложил создать специальный комитет, а заодно напомнил, что сбор денег продолжается. Его опять поддержали бывшие лицеисты. В этот раз памятник хотели установить либо на Александринской площади, либо в Михайловском саду. И снова тишина.

Точнее так: городские власти отреагировали. В Пушкинском сквере появился бюст поэта. Но это было гипсовое изваяние сомнительной художественной ценности на деревянном постаменте выстой в метр.

Даже городская пресса захлебнулась от изумления, писала, что поставили невесть что, да еще и на «деревянной будке». И тем не менее, это «произведение неизвестного автора» оказалось первым скульптурным изображением Пушкина в городе.

«Волшебным пинком» для петербургских чиновников оказалась установка памятника Пушкину в Москве. Как только там начали готовится и стало понятно, что событие обещает быть грандиозным, то зашевелились. Быстро назвали новый переулок Пушкинской улицей. А поскольку там был скверик, то решили – вот тут и памятник можно установить.

Отчасти их мотивы можно понять. Город — столица империи, все монументы в парадных местах здесь должны стоять императорам, полководцам и в честь великих побед. А тут еще и царствующая семья никак в дискуссии не поучаствовала. А без высочайшего соизволения ставить памятник поэту, даже гордости нации, боязно.

© Александр Михайлович Опекушин

Но и от Москвы отставать не хотелось. Поэтому обратились к тому же Александру Опекушину. Когда он работал над памятником в Москве, то на конкурс представил сразу несколько проектов памятника Пушкину. Отобрали тот, который стоит сейчас на Тверской. Но публике тогда очень понравился еще один и какое-то время колебались – какой же выбрать? Ну вот выбрали тот, что сейчас видим.

Петербургская дума в октябре 1881 года предложила установить в городе второй проект. Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что свой вариант представил и скульптор Николай Бах, но он не прошел. Опекушин за несколько дней до голосования выставил модель памятника в полный рост в думе.

Через месяц заведующий техническим отделом Городской управы и замечательный архитектор Николай Бенуа представил проект постамента. На возведение памятника дума выделила 10 тысяч рублей. Входили ли туда собранные с 1860 года народные деньги как-то не упоминается.

Опекушин оценил сооружение памятника в 8 500 рублей. Он взялся изготовить его из цинка и затем, с помощью гальваники, покрыть бронзой. Высочайшее соизволение на установку памятника Пушкину от императора Александра III было получено 28 апреля 1883 года. Как видим, все опять шло, мягко говоря, неторопливо.

Только после этого приступили к переводу гипсовой модели в металл. Процесс отливки прошел 19 февраля 1884 года на бронзовой фабрике А. Моранда. Работу выполнил литейщик А, Соколов, за ним следил архитектор П. Самсонов. Постамент по проекту Бенуа изготовил мастер В. Ефимов.

Первоначально памятник Пушкину хотели открыть 1 мая 1884 года. Но срок дважды переносили и в результате это событие случилось лишь 7 августа по старому стилю.

На торжественную церемонию пригласили сына поэта – Александра Александровича Пушкина. Были там, помимо членов Городской думы и управы, министр внутренних дел Иван Дурново, академик Грот и множество других высокопоставленных, но совсем не известных нам сейчас лиц. Ну и, конечно же, рядовые петербуржцы.

И вот последним памятник совершенно не понравился — Опекушин получил целую волну критики. Это было для него неожиданно, ведь в Москве были самые восторженные отклики и долго выбирали какой из вариантов установить на Тверской.

Объясняют это тем, что скверик был только разбит, деревца еще маленькие. И вот посредине этой «лысины» торчал памятник. К тому же он совершенно терялся на фоне соседних величественных зданий. Лишь когда деревья выросли, на фоне их зелени, он заиграл совершенно иначе.

Перед Великой Отечественной войной памятник даже собирались снести или перевезти его в город Пушкин. Говорят, что отстояли дети, которые уговорили не снимать «дядечку Пушкина». Но его «затерянность» сподвигла установить новый памятник поэту, который стоит сейчас на площади Искусств и который показывают туристам.

И только в 1960-х годах начали появляться первые положительные отклики. А теперь скульптуру Александра Опекушина и вовсе считают шедевром. Впрочем, искусствоведы так оценивали всегда. Да и Пушкин, похоже, тоже, раз не дал себя снести.