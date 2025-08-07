Что происходит с монахом, погрузившимся в медитацию в 1927 году

В Иволгинском дацане, расположенном в 40 минутах езды от Улан-Удэ, хранится одна из величайших загадок современности – нетленное тело Пандито Хамбо-ламы XII Даши-Доржо Итигэлова, бурятского религиозного деятеля, умершего в 1927 году. Его тело, сохраняющее признаки жизни спустя почти столетие, привлекает тысячи паломников и учёных со всего мира. Лама, ушедший в нирвану в состоянии глубокой медитации, оставил после себя не только духовное наследие, но и феномен, который бросает вызов современной науке.

Жизнь и путь Даши-Доржо Итигэлова

Даши-Доржо Итигэлов родился в 1852 году в местности Улзы Добо, близ современного улуса Оронгой в Бурятии. Осиротев в раннем возрасте, он в пять лет пас овец, но уже в 15 лет проявил решимость, отправившись пешком за 300 км в Анинский дацан, чтобы изучать буддийское учение. Там, в течение 23 лет, он постигал философию, тибетскую медицину, санскрит и логику, демонстрируя выдающиеся способности. По словам историка Янжимы Васильевой, его наставник Галдан Аюшиев создал условия, чтобы Итигэлов избежал воинской повинности, организовав сбор средств от местных жителей для выплаты «отступных» в казну.В 1898 году Итигэлов вернулся в Янгажинский дацан, где преподавал буддийскую философию и стал настоятелем.

В 1911 году его избрали Пандито Хамбо-ламой XII – главой буддистов Восточной Сибири. На этом посту он проявил себя не только как духовный лидер, но и как организатор: во время Русско-японской войны он жертвовал личные средства на строительство храмов в память о погибших, а в годы Первой мировой войны организовывал госпитали для раненых, за что получил государственные награды. В 1913 году Итигэлов участвовал в праздновании 300-летия дома Романовых в Санкт-Петербурге, где был принят Николаем II и подарил царской семье буддийские реликвии.Предвидя репрессии против духовенства в Советской России, Итигэлов в 1926 году советовал ламам покинуть страну, но сам остался, заявив: «Меня они не успеют взять». Его слова оказались пророческими: в 1927 году он ушёл из жизни, избежав сталинских гонений.

Уход в нирвану

15 июня 1927 года, в возрасте 75 лет, Даши-Доржо Итигэлов собрал учеников в Янгажинском дацане и объявил о своём уходе. Сев в позу лотоса, он попросил их прочитать молитву «hуга Намши» – благопожелание для умершего. Ученики отказались, не желая произносить её при живом учителе. Тогда Итигэлов начал читать молитву сам, и постепенно они присоединились. В состоянии глубокой медитации, известной в буддизме как «тукдам» (посмертная медитация на Ясный Свет Ума), он перестал дышать. Перед уходом он оставил завещание:

«Навестите моё тело через 30 лет, а через 75 лет я вернусь».

Его тело, помещённое в кедровый саркофаг в позе лотоса и засыпанное солью, было захоронено в местности Хухэ-Зурхэн Иволгинского района. Это событие, как отмечает РИА Новости, стало началом легенды, которая спустя десятилетия привлекла внимание всего мира.

Нетленное тело: феномен

Согласно завещанию Итигэлова, его тело проверяли в 1955 и 1973 годах, и оба раза оно оставалось нетленным, без признаков разложения. 10 сентября 2002 года, спустя 75 лет, саркофаг был вскрыт в присутствии лам, властей и судмедэкспертов. Как сообщает КП, тело сохранило позу лотоса, кожа осталась эластичной, суставы подвижными, а нос, уши и глаза – нетронутыми. Экспертиза, проведённая в 2003 году профессором РГГУ Галиной Ершовой, показала, что органика кожи, волос и ногтей Итигэлова идентична живому человеку. Однако температура тела (ниже 20°C) и высокий уровень брома (в 40 раз выше нормы) указывают на смерть. Учёные предположили, что Итигэлов мог ввести себя в состояние анабиоза, подобное тому, что наблюдается у некоторых животных в условиях стресса.

Феномен Итигэлова остаётся необъяснимым. Буддисты, включая хранителя тела Бимбу Доржиева, утверждают, что лама пребывает в состоянии «тукдам», а его тело продолжает проявлять признаки жизни: оно потеет, набирает вес (до 2 кг в год), а одежда пропитывается влагой, требуя замены.

Научные и религиозные интерпретации

С научной точки зрения феномен Итигэлова вызывает споры. Доктор Барри Керзин, врач Далай-ламы, считает, что лама находится в редком состоянии посмертной медитации, которое может привести к состоянию Будды. Исследования нейрофизиологов подтвердили, что «тукдам» вызывает уникальную активность мозга, но объяснить сохранность тела Итигэлова наука пока не может. "Аргументы и Факты" цитируют учёного В. Большакова, который утверждает, что тело Итигэлова поддерживает «энергоподпитку» через молитвы лам, чьи вибрации соответствуют частоте клеток мозга.

Буддисты, напротив, видят в Итигэлове доказательство духовной силы. Пандито Хамбо-лама XXIV Дамба Аюшеев считает, что Итигэлов неземного происхождения, а его нетленность – свидетельство достижения нирваны. Паломники, посещающие Иволгинский дацан, верят в исцеляющую силу тела ламы, а некоторые сообщают об исполнении желаний.