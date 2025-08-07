Семейная тайна: какая ответственность грозит в России за ее разглашение

Семейная тайна в нашей стране охраняется законом. Об этом упоминается не только в Конституции, но и кодексах. Несмотря на то, что общего понятия семейной тайны в отечественном законодательстве нет, юристы четко определяют сведения, которые относятся к семейной тайне.

Семья и охрана ее тайны

Федеральное законодательство России не содержит общего определения семьи. Дело в том, что семья определяется по-разному, это зависит от цели, преследуемой правовым регулированием в разных отраслях права (семейное, гражданское, трудовое право и т.д.). Поэтому включение понятия «семья» в Семейный кодекс РФ и установление четкого перечня членов семьи могло бы привести к нарушению их прав. Однако в теории семейного права семья все же определяется как круг лиц, которые связаны имущественными и неимущественными правами и обязанностями, являющимися следствием заключения брака, а также вытекающими из родственных отношений, усыновления и иных форм принятия детей в семью.

Члены семьи не имеют права распространять сведения, которые составляют семейную тайну. Эти сведения в России охраняется и законодательством. Так, статья 23 Конституции Российской Федерации гласит, что каждый гражданин имеет право не только на неприкосновенность частной жизни, но и на личную и семейную тайны. Сама же семейная тайна отнесена к нематериальным благам, которые упоминаются в статье 150 Гражданского кодекса нашей страны. В соответствии с данной статьей, семейная тайна является неотчуждаемой и непередаваемой иными способами. Мало того, за собирание и распространение сведений о семейной тайне в России, согласно статье 137 Уголовного кодекса, установлена уголовная ответственность

Понятие семейной тайны

Как утверждают авторы издания «Постатейный комментарий к Уголовному кодексу РФ» под редакцией Алексея Рарога, тайна – это не любая информация, а лишь такая, которая известна определенному кругу лиц или же конкретному лицу. Общим для всех видов информации, составляющих тайну, является ограничение к ним доступа в силу предписаний закона. Семейную тайну составляют самые разнообразные сведения, не подлежащие, по мнению лица, которого они касаются, разглашению. Сюда относятся сведения о состоянии здоровья гражданина, его пристрастиях и привычках, образе жизни, хобби, творческих увлечениях, религиозной принадлежности, об отношениях между родственниками, друзьями, интимными партнерами и прочее.

Указанная информация также может являться и профессиональной тайной (в том числе медицинской, судебной, адвокатской, предварительного следствия, нотариальных действий, денежных вкладов, исповеди). К примеру, предметом семейной тайны может являться заболевание супруга (СПИД или бесплодие). Самой же распространенной разновидностью семейной тайны считается тайна усыновления. Ответственность за разглашение тайны усыновления возложена на государственных служащих и представителей различных профессий, которым была доверена эта тайна. Аналогичная ситуация складывается и в отношении других семейных тайн, юридическую ответственность за разглашение которых члены семьи также не несут.

Что не может быть предметом тайны

Многие юристы задаются вопросом, будут ли составлять упомянутые выше сведения семейную тайну в случае распада семьи (к примеру, при разводе супругов). О.Е. Кутафин, автор монографии «Неприкосновенность в конституционном праве Российской Федерации», уверен в том, что семейная тайна должна оставаться таковой как в период существования семьи, так и после ее распада. А вот что касается периода, который предшествовал образованию семьи, то большинство экспертов склоняются к тому, что семейную тайну не могут составлять сведения, опубликованные или оглашенные иным способом в данный период. Так, ответственность за разглашение тайны усыновления наступает лишь с момента официального оформления усыновления.

Также к семейной тайне не могут относиться сведения о противоправных действиях того или иного лица. Это связано с принципом публичности уголовного преследования. Так, при установлении трудовых отношений некоторые работодатели вправе требовать от работника предоставление информации о наличии или отсутствие судимостей. Кроме того семейной тайной могут считаться только те сведения, которые члены семьи условились не сообщать иным лицам и даже другим членам семьи. Мало того, семейной тайной является лишь та информация, разглашение которой члены семьи относят к нежелательным действиям, вследствие чего прилагают определенные усилия для сокрытия этой информации.