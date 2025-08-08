Внеземные частицы раскрыли тайну катастрофы, на века изменившей климат Земли

У берегов Гренландии международная команда ученых обнаружила первые вещественные доказательства мощного космического удара, который 12 800 лет назад резко охладил планету на полторы тысячи лет.

Анализ глубоководных кернов из моря Баффина выявил микроскопические частицы внеземного происхождения: обогащенные платиной фрагменты, наночастицы и уникальные микросферулы. Передовые лабораторные методы подтвердили, что эти слои отложений сформировались в период катастрофического падения глобальной температуры на 10°C всего за один год.

Хотя о самом похолодании науке было известно, его причина оставалась загадкой. Одна из гипотез предполагала столкновение с обломками кометы, но доказательств не хватало. Новые находки эту версию сильно укрепляют.

Состав частиц (самородное железо, никель, хром со следами плавления) типичен именно для кометного вещества и совпадает с пылью из хвоста кометы Уайлда. Так, минеральный состав ударных микросферул (хромит, фосфид железа), крошечных шариков, образовавшихся при температуре свыше 1370°C, прямо указывает на столкновение обломков кометы с Землей.

Эти следы, найденные в кернах, разбросанных на 1000 км по дну моря Баффина и датированных именно периодом похолодания, дают первое геохимическое подтверждение космической катастрофы, на века изменившей климат планеты.