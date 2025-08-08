Маньчжурская операция: как Красная армия не оставила Японской империи никаких шансов

Ровно 80 лет назад, молниеносно проходя через безводную степь и труднодоступные перевалы, боевые соединения Красной армии нанесли решающий удар по японской военной машине. В ходе Маньчжурской наступательной операции была разгромлена Квантунская армия и освобождена оккупированная Маньчжурия — историческая область на северо-востоке современного Китая.

Последний союзник разгромленной гитлеровской Германии – милитаристская Япония – еще в 1931 году вторглась на китайскую землю, захватила Маньчжурию и создала марионеточное государство Маньчжоу-го. О том, как советские войска не оставили Японской империи никаких шансов, — в материале MIR24.TV.

Перед ударом

Премьер-министр Японии и министр армии, один из инициаторов атаки на американскую базу в Перл-Харбор Хидэки Тодзио говорил: «Если эти белые дьяволы высадятся на наши острова, то японский дух уйдет в нашу великую цитадель — Маньчжурию, где у нас есть несокрушимая доблестная Квантунская армия».

Потсдамский ультиматум гласил: если Япония не примет предложенные условия, то ее подвергнут «скорейшему и полному уничтожению». Условия капитуляции были выдвинуты президентом США Гарри Трумэном, премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и президентом Китайского национального правительства Чан Кайши 25 июля 1945 года. Ультиматум был отвергнут, а уже 6 августа американский бомбардировщик B-29 сбросил на Хиросиму атомную бомбу, мощность которой составляла 18 килотонн. Несмотря на это, правительство Страны восходящего солнца было полно решимости продолжать борьбу.

Илья Волков Историк и доцент НГТУ им. Р.Е. Алексеева «Склонить Японию к миру мог лишь СССР. Добавим, что атака на японские войска в Маньчжурии отвечала интересам Советского Союза, так как Япония еще в 1941 году разрабатывала план вторжения в нашу страну: у границ с СССР была развернута почти полуторамиллионная Квантунская армия».

Значительные людские и технические резервы стали перебрасывать на Восток еще до окончания активных боевых действий на Западе. Советское командование передислоцировало более 400 тысяч человек, свыше 7 тысяч орудий и минометов, а также более 2 тысяч танков и САУ. Чтобы скрыть истинную цель концентрации сил на Дальний Восток, в первую очередь перебрасывались части, которые были выведены на Западный фронт ранее, еще в начале войны.

Маньчжурской операции предстояло развернуться на сложном театре военных действий с пустынно-степной, горной, лесисто-болотистой, таежной местностью и крупными реками. На границе СССР и Монгольской Народной Республики (МНР) имелись 17 укрепленных районов общей протяженностью в одну тысячу километров, где насчитывалось около 8 тысяч долговременных огневых сооружений.

Александр Василевский Маршал Советского Союза «Мы учитывали, что Квантунская армия за лето 1945 года удвоила свои силы, — писал в своих мемуарах маршал Советского Союза Александр Василевский. — Японское командование держало в Маньчжурии и Корее две трети своих танков, половину артиллерии и отборные императорские дивизии. Квантунскую армию возглавляли командующий — опытный японский генерал армии Ямада — и начальник штаба, генерал-лейтенант Хата, который ранее был военным атташе в Советском Союзе. На территории Маньчжурии в распоряжении японского командования находились армии Маньчжоу-Го, Внутренней Монголии и Суйюанская армейская группа, которые насчитывали восемь пехотных и семь кавалерийских дивизий, четырнадцать пехотных и кавалерийских бригад. Японские военные силы опирались на богатые материальные, продовольственные и сырьевые ресурсы Маньчжурии и Кореи и на маньчжурскую промышленность, производившую в основном все необходимое для их жизни и боевой деятельности».

План операции

Разработанный в Генеральном штабе Красной армии план кампании на Дальнем Востоке был одобрен Ставкой. Он предусматривал основной удар со стороны Забайкалья — территории МНР — в направлении на Чанчунь (Синьцзян) и Шэньян (Мукден). Его главная цель — вывести главную группировку советских войск в обход с юга Хайларского и Халун-Аршанского укрепленных районов, что позволило бы рассечь 3-й фронт Квантунской армии на две части.

Встречный сильный удар предусматривался со стороны Приморья, из района южнее озера Ханка, в направлении на Цзилинь (Гирин) войсками 1-го Дальневосточного фронта. После соединения войска этого и Забайкальского фронтов должны были развивать наступление: им предстояло прорвать полосу японских укрепленных районов.

«Одновременно планом было предусмотрено, что силами этих же двух основных группировок советских войск будет нанесено по два вспомогательных удара, — вспоминал Василевский. — Развернутая в Приамурье группировка должна была наступать на ряде направлений с севера, чтобы сковать противостоящего ей врага и тем способствовать успеху нанесения ударов на главных направлениях».

Главнокомандующим войсками МНР был маршал МНР Хорлогийн Чойбалсан. Для проведения Маньчжурской операции фронты выделяли 10 общевойсковых (1-ю и 2-ю Краснознаменные, 5-ю, 15-ю, 17-ю, 25-ю, 35-ю, 36-ю, 39-ю и 53-ю), одну танковую (6-ю гвардейскую), три воздушные (9-ю, 10-ю и 12-ю) армии и кавалерийскую мотомеханизированную группу советско-монгольских войск. Всего — 66 стрелковых, две мотострелковые, две танковые и шесть кавалерийских (в том числе четыре монгольские) дивизий, четыре танковых и механизированных корпуса, 24 отдельные танковые бригады. В них насчитывалось более 1,5 миллиона человек, свыше 25 тысяч орудий и минометов, 5460 танков и самоходных артиллерийских установок и около 5 тысяч боевых самолетов с учетом авиации флота.

Наступление

В ночь на 9 августа передовые батальоны и разведывательные отряды трех фронтов (в крайне неблагоприятных погодных условиях летнего муссона, приносящего сильные дожди) двинулись на территорию противника. С рассветом государственную границу пересекли и главные силы Забайкальского и 1-го Дальневосточного фронтов. Боевые соединения Красной армии пошли в стремительное наступление, а 10 августа в войну вступила Монгольская Народная Республика.

Войска Забайкальского фронта под командованием маршала СССР Родиона Малиновского преодолели безводные степные районы и горный хребет Большого Хингана, разгромили противника на калганском, солуньском и хайларском направлениях. Уже 18-19 августа они вышли на подступы к важнейшим промышленным и административным центрам Маньчжурии. Чтобы ускорить пленение Квантунской армии и не дать противнику возможности эвакуировать материальные ценности, 18 августа в Харбине, а на следующий день — в Гирине, Чанчуне, Мукдене были высажены воздушные десанты.

Войска 1-го Дальневосточного фронта под командованием маршала Советского Союза Кирилла Мерецкова прорвали полосу укреплений, отразили сильные контрудары японцев и 19 августа подошли к Гирину, 25-я армия во взаимодействии с десантами Тихоокеанского флота овладела несколькими портами (Юки, Расин, Сейсин и Гензан), а затем освободила территорию Северной Кореи. Таким образом, пути отступления японцев в метрополию оказались отрезанными.

«Наше совместное с Монгольской народно-революционной армией наступление развивалось успешно с первых же часов, — констатировал Василевский. — Внезапность и сила первоначальных ударов позволили советским войскам сразу же захватить инициативу. В правительстве Японии начало военных операций Советским Союзом вызвало панику. “Вступление сегодня утром в войну Советского Союза,— заявил 9 августа премьер-министр Судзуки,— ставит нас окончательно в безвыходное положение и делает невозможным дальнейшее продолжение войны”».

Стремительное наступление советских и монгольских войск перечеркнуло расчеты японского командования на упорную оборону и последующее контрнаступление. С разгромом Квантунской армии и потерей военно-экономической базы на материке — Северо-Восточного Китая и Северной Кореи — Япония лишилась военных сил и реальных возможностей для продолжения войны.

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе.

По динамичности и результатам Маньчжурская операция стала одной из выдающихся операций Красной Армии во Второй мировой войне.