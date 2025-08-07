Лимузины вождей СССР: на чем ездили советские правители

Остап Бендер, главный героев романов «Золотой телёнок» и «12 стульев», как-то заявил, что автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения. Но для главы государства «железный конь» – это ещё и показатель статуса. Именно поэтому советские вожди передвигались на самых роскошных лимузинах.

Настоящая страсть

Основатель первого в мире социалистического государства Владимир Ленин испытывал слабость перед «крутыми тачками». Сначала в его гараже оказался лимузин Turcat-Mery, на котором до Февральской революции ездила великая княжна Татьяна. Далее вождь пересел на Delaunay-Belleville 45.

Этот автомобиль обстреляли во время одного из покушений, а поэтому его вскоре списали. Но больше остальных Владимир Ильич любил Rolls-Royce Silver Ghost. У него было аж три автомобиля этой модели.

Своё, родное

Иосиф Сталин до того, как возглавить государство, также довольствовался транспортными средствами из царского гаража. Став национальным лидером, Иосиф Виссарионович начал закупать автомобили из США. До конца войны Сталин ездил на лимузин Packard Twelve 14, который был подарен ему Франклином Рузвельтом.

Но при этом Коба мечтал пересадить всю партийную элиту на отечественные машины. Так появилась модель 3ИС-101, а потом ЗИС-115, сделанная на базе Packard.

Под другим названием

На важные встречи Никита Хрущёв ездил тоже на советских ЗИС-110 и ЗИС-115. А после развенчания культа личности Сталина спешно пришлось переименовывать предприятие, выпускающее автомобили для элиты.

В результате на заводе имени Лихачёва (в прошлом – завод имени Сталина) выпустили новый правительственный ЗИЛ-111 в разных модификациях.

Уникальная коллекция

Леонид Брежнев вошёл в историю как автоколлекционер. За то время, что Леонид Ильич являлся генсеком, в его гараже появилось более 50 различных автомобилей. Но официальным средством передвижения всё-таки по-прежнему оставался ЗИЛ.

Всего лишь несколько

На советских лимузинах ездили также Константин Черненко и Юрий Андропов, которые управляли государством совсем непродолжительное время. Первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва перевозили на ЗИЛ 41052. Эта модель была выпущена в 1988 году всего в 22 экземплярах. Кстати, Борис Ельцин, ставший президентом Российской Федерации после распада Советского Союза, тоже успел поездить на ЗИЛ 41052.