Женщины вышли замуж за одного мужчину и начали борьбу за 191 млн рублей

Вышедшие замуж за одного мужчину американки начали борьбу за наследство в 191 млн рублей. Об этом сообщает Independent.

© Газета.Ru

Косметолог и стоматолог ведут борьбу за наследство, принадлежащее бухгалтеру, чье состояние оценивается в 191 млн рублей. Он женился на них обеих в Лас-Вегасе с разницей в пять лет, но не смог развестись с первой женой. 41-летняя косметолог, начала улаживать его дела, предполагая, что она унаследует его состояние как ближайшая родственница. Но она была потрясена, узнав, что бывший муж все еще был законно женат на своей первой жене. Он увез ее на свадьбу в Лас-Вегас в 2017 году, что сделало их брак «недействительным» и лишило ее права наследования.

Однако теперь эти две женщины оказались втянуты в судебный процесс. Косметолог подала иск на долю имущества бывшего мужа, утверждая, что ее следует считать «супругой», поскольку она вышла за него замуж «добросовестно».

По закону бухгалтер не оставил завещания, поэтому его деньги должны были быть разделены между стоматологом и его сыном в соответствии с правилами о наследовании.