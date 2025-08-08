Каких женщин русские называли ведьмами

али русские

На Руси с опаской относились к женщинам, принадлежащим к трём категориям: тем, кто проявляет мужские качества, тем, кто слишком много знает и тем, кто не соответствовал стандартам красоты того времени. Именно таких представительниц прекрасного пола русские и называли ведьмами.

Внешние данные

В средней полосе России питались в основном пищей, богатой углеводами и жирами. Такая еда очень калорийная, но помогала спокойно перенести довольно суровые зимы. Конечно, такое питание сказывалось и на фигуре. Многие русские женщины были полными, с крупными бёдрами, животом и тазом. Менять что-либо они и не планировали, так как полнота считалась признаком отменного здоровья. Именно такие дамы, полагали на Руси, в состоянии выносить и родить здорового ребёнка.

Худых девушек старались обходить стороной, а кто-то из мужчин их даже за глаза называл ведьмами.

Умственные способности

К умным женщинам, а, следовательно, и к ведьмам, относились те, кто умел лечить различные болезни с помощью трав, заклинаний и обрядов. К ним часто обращались за помощью в трудных ситуациях, но вот создавать семьи с такими дамами не спешили. Дело в том, что одновременно их боялись. Русские верили – ведьмы могут не только излечить недуг, но также и наслать его.

Но «знающие» женщины и сами держались в стороне. Они часто селились на окраинах деревней и сёл, а то и вовсе в лесу. Всё для того, чтобы привлекать к себе как можно больше внимания.

Мужское поведение

На Руси главенствующую роль в обществе играли мужчины. Естественно, сильный пол боялся утратить силу и влияние, а поэтому много вопросов у них вызывали женщины, которые открыто высказывали свою точку зрения, спорили, отстаивали права.

Русским мужчинам было проще находить общий язык с кроткими, скромными дамами (их такими специально воспитывали с детства). Те, кто вёл себя иным образом, почётом не пользовались. А если же женщины перегибали палки и позволяли себе лишнего, то их тут же «делали» ведьмами. Намного ведь проще навесить ярлык на человека, нежели постараться соответствовать.

Яркий пример – княгиня Ольга. Она сама решала, чьей женой станет, мстила, наказывала врагов, была непредсказуемой. Именно поэтому её и боялись мужчины.