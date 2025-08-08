«Мастер импровизации» Как Федор Черенков изменил советский футбол

Если бы в футболе существовали номинации «Выбор зрителей» или «Любимый игрок», то эти призы достались бы Федору Черенкову. Федю любили вне зависимости от клубных пристрастий. Его игровым интеллектом, необычной техникой, ювелирными передачами и красивыми голами восхищались даже соперники. На поле он был лидером, а за его пределами скромным и очень добрым «своим парнем». Фанатичная преданность футболу позволила Черенкову многие годы успешно бороться с тяжелой болезнью и дважды стать лучшим футболистом страны. О народном любимце Федоре Черенкове «Лента.ру» рассказывает в рамках проекта «Жизнь замечательных людей».

«Сам ты, дядя, студент!»

Среди историй, баек и легенд, ходивших у спартаковских болельщиков о Федоре Черенкове, была и такая. Сдавал как-то Федя экзамен в Горном институте, где он учился, уже играя за основу «Спартака». Принимавший экзамен профессор футболом не интересовался и понятия не имел, что перед ним — одна из главных звезд «народной команды». Черенков хорошо сдал экзамен, причем на общих основаниях, после чего преподавателю объяснили, какая знаменитость ему отвечала. Тот ничего не понял, и его пригласили на футбол. Посмотрев на поле, уважаемый профессор был крайне удивлен:

«Да ведь это же студент Черенков!»

На что сидевший рядом болельщик тут же отреагировал:

«Сам ты, дядя, студент. Черенков — профессор!»

История, скорее всего, выдуманная, но она очень четко показывает две важнейшие стороны Федора Черенкова. На футбольном поле он был гением, авторитетом, лидером команды, нюансы его игры тренеры разбирали на тактических занятиях, у него учились даже те, кто был много старше и опытнее, а в обычной жизни это был тихий, скромный, застенчивый Федя, которого любили свои и уважали чужие.

Природа не наделила его идеальным телом, скорее даже наоборот, да еще и болезнь добавила, но зато зажгла в нем искру гениальности.

От дворового футбола до «Спартака»

Федя родился 25 июля 1959 года на окраине Москвы в Кунцево. Отец, Федор Егорович, работал фрезеровщиком на трансформаторном заводе. Мама, Александра Максимовна, — на кожевенной фабрике.

Кунцево в 60-70-х годах XX века было большой деревней. Все знали друг друга, а двор был естественной частью повседневной жизни: мужики здесь играли по выходным в домино, женщины сушили на веревках выстиранное белье, бабки у подъездов зорко следили за детьми и нравами, девочки прыгали через скакалку и играли в классики баночкой из-под гуталина, мальчишки после школы и до темноты гоняли мяч (зимой — шайбу), а по вечерам («темнота друг молодежи») бренчали на гитарах и выпивали. Могли и у костерка тут же во дворе посидеть.

Свадьбы, поминки, уход в армию отмечали с соседями. Вместе смотрели по телевизору «Четырех танкистов и собаку», «Семнадцать мгновений весны» и футбол. Телевизоры были не у всех. Зато были огороды и сараи, где хранились санки, велосипеды, коньки и старые вещи. А когда Черенковы жили на первом этаже, у них имелся и погреб с банками с квашеной капустой, вареньем и картошкой. Заигравшихся чужих детей кормили, мазали им йодом разодранные коленки. И почти в каждом дворе имелся свой безногий инвалид войны с гармошкой.

Вот в таком традиционном советско-патриархальном окружении и проходило детство Феди. Свободное, счастливое, небогатое советское детство. Отсюда и его воспитание, жизненные ценности и приоритеты. А футбол для мальчишек 1960-х был неизменной ценностью. И от того, как хорошо ты играешь в футбол, во многом зависело уважение сверстников в школе и во дворе.

Играть Федя начал вскоре после того, как научился ходить. С мячом возился постоянно, дома и на улице, с товарищами и в одиночку. Школу дворового футбола прошел основательную. И, хотя в классе был самым маленьким по росту, в футболе уже тогда заметно выделялся. А водился и чеканил «пятнарик» он лучше всех.

В те годы большой популярностью пользовался массовый детский футбольный турнир «Кожаный мяч», в котором участвовали десятки тысяч команд. Турнир этот открыл путь в большой футбол многим будущим звездам, включая двух обладателей «Золотого мяча» — Олега Блохина и Андрея Шевченко. На этом турнире Федя провел свои первые «официальные» матчи, выступая за команду ЖЭКа №15, где тогда подрабатывала уборщицей его мама. Тогда же он забил и свой первый «официальный» гол. Вратарь соперников не мог допрыгнуть до перекладины, и хитрющий Федя закинул ему мяч «за шиворот». Гол оказался решающим.

После этого турнира Федю пригласили в детско-юношескую спортивную школу родного района «Кунцево». В то время детские спортивные школы были бесплатными, а занимавшимся в них ребятишкам давали еще спортивную форму и мячи. Поэтому дети шли в них с удовольствием.

Юркий, техничный и результативный Черенков заметно выделялся среди сверстников, и его часто ставили играть с ребятами на два года старше. В 12 лет Федю приняли в московскую Футбольную школу молодежи (ФШМ), но, основательно подумав, он порвал анкету, которую нужно было заполнить и принести на первую тренировку, и поехал с отцом в «Спартак», за который болел с детства.

«Я начал болеть за "Спартак" с шести лет, когда отец, спартаковский болельщик, сводил меня в "Лужники" на матч с киевским "Динамо". Помню, "Спартак" проиграл 0:2. Но был полный стадион, и зрелище для меня, мальчишки, неповторимое. Я получил от игры столько эмоций, что стал ходить на матчи с отцом»‎, — Федор Черенков, из книги Игорь Рабинера «Спартаковские исповеди», 2011 год.

В «Спартаке» с тренерами Феде очень повезло. Анатолий Масленкин был олимпийским чемпионом (1956 года) и чемпионом Европы (1960) в составе сборной СССР. Причем играл в обоих финалах. Масленкин обратил внимание на щупленького мальчика с интересной техникой и хорошим видением поля и стал придумывать для него отдельные упражнения.

Заниматься в «Спартаке» Черенков начал в 1971 году, но в остальном его жизнь мало изменилась. Также учился в школе (довольно средне), играл во дворе в мяч и на гитаре, встречался с девочками. Нормальная жизнь обычного подростка.

В 1973 году Федя проводил лето в спартаковском спортивном лагере, где на него впервые обратил внимание спартаковский патриарх и начальник команды (была такая должность) Николай Петрович Старостин. Он всегда будет поддерживать Черенкова, и Федор в самые сложные для команды времена будет на его стороне.

Тяжелый металл Лобановского против джаза «Спартака»

В 1976 году «Спартак» вылетел в Первую лигу чемпионата СССР, и его возглавил тренер Константин Бесков, начавший строить новую команду. Сезон 1977 года Федор провел в молодежном составе (дубля у команд Первой лиги в то время не было). В Высшую лигу «Спартак» вернулся без его участия.

Но уже в сезоне-78 Федя стал понемногу выходить на поле с основным составом. Первый выход на замену 11 июня 1978 года (с «Араратом»), первый матч в основе 30 июня (с «Кайратом»). А 26 августа Черенков, уже будучи студентом Горного института, женился на однокласснице Оле Хлюстовой, в которую был влюблен еще со школы. Праздничные столы накрыли в квартире, а затем праздник продолжился уже во дворе.

В следующем сезоне (1979) 20-летний Федор Черенков уже прочно закрепился в спартаковской основе, получив майку с 10-м номером и став одним из главных носителей спартаковского стиля и бесковского футбола.

Есть два типа тренеров. У первых имеется в голове идеальная структура игры, под которую они и подбирают исполнителей, порядок в их понимании всегда бьет класс, а самое красивое в футболе — это счет на табло. Вторые выстраивают свою команду, исходя из имеющихся в их распоряжении футболистов, ориентируясь на их индивидуальные качества. И тут все уже зависит от особенностей исполнителей.

Последнее десятилетие перед развалом СССР подарило футбольным болельщикам ярчайшее противостояние двух тренеров — Валерия Лобановского и Константина Бескова. Киевское «Динамо» против московского «Спартака». Мощные рифы тяжелого металла против изысканной импровизации джаза.

Киевлян отличала великолепная функциональная готовность, дисциплина и универсализм. Игра бесковского «Спартака» в атаке была построена на способности к импровизации его лидеров. И именно в такой игре Федор мог проявить себя лучше всего. С первой попытки он нашел свою команду, а «Спартак» получил будущего многолетнего лидера. Вот как описывал игру Черенкова обозреватель еженедельника «Футбол. Хоккей» Павел Алешин:

«Тонкий техник, мастер неожиданной импровизации, азартный, порой по-мальчишески озорной, он иной раз способен блеснуть на поле неподдельным игровым юмором. За всеми этими внешними проявлениями чувствуется биение игровой мысли, постоянные поиски и находки неожиданных для соперников ходов и решений, путей к воротам, замысловатых, на первый взгляд невидимых и потому вызывающих особый восторг, когда игрок с мячом оказывается у цели»‎.

Футбольная карьера Черенкова быстро шла вверх. В первом же полном сезоне (31 из 34 игр) Федя стал чемпионом СССР. В составе сборной Москвы (старший тренер Константин Бесков) выиграл золото Спартакиады народов СССР, которая тогда считалась генеральной репетицией Олимпиады-80. 12 сентября 1979 года он дебютировал в первой сборной, а уже в следующем году выдал исключительную голевую серию, включая мячи в ворота сборной Франции в Москве и Бразилии на легендарном стадионе «Маракана».

Олимпиада-80 стала рекордной по количеству медалей, завоеванных советскими олимпийцами, — 195, из них 80 золотых. К сожалению, наши футболисты стали лишь третьими, проиграв в полуфинале сборной ГДР. Увы, бронзовая медаль Московской олимпиады так и останется единственной международной наградой Федора.

В сезонах 1980 и 1981 годов красно-белые уступили первенство Союза динамовцам Киева, став вторыми. В 1982 году «Спартак» — третий, но именно красно-белые, победив киевлян в принципиальном матче, лишили их очередного золота. Чемпионами стали динамовцы Минска, опередившие Киев всего на одно очко.

Мастерство Федора росло, он уже не только главный спартаковский «фантазист», но и признанный бомбардир. 10 голов в чемпионате 1982 года, столько же в первенстве 1983-го, плюс 3 мяча в еврокубках, включая дубль в Бирмингеме против действующего победителя Кубка чемпионов «Астон Виллы».

«Его постоянно влечет к резкому обострению ситуации именно в штрафной площади соперника, — писал в "Советском спорте" Виктор Понедельник. — Обладая своеобразной (ни на кого не похожей) техникой обработки мяча, он в любой игре стремится в гущу защитников. И его дерзкие, прямо-таки слаломные рейды нередко заканчиваются забитыми и очень нужными мячами».

И, как заслуженная награда и признание выдающегося таланта, в традиционном предновогоднем опросе еженедельника «Футбол. Хоккей» Федор Черенков признан лучшим футболистом СССР 1983 года.

Федору всего 24, а он уже чемпион страны, лучший футболист СССР, основной игрок Олимпийской и первой сборных. В то время казалось, что и дальше все будет идти только по восходящей. Тем более что ни о каком зазнайстве или «нарушениях режима» и речи не могло идти. Прекрасный семьянин и товарищ, скромный, добрый, отзывчивый человек, окончил Горный институт, принят в КПСС… Но наступил 1984 год, и он принес тяжелые перемены в судьбе очень симпатичного и глубоко порядочного парня.

«В Тбилиси Феде стало совсем плохо…»

Оборотной стороной блестяще проведенного сезона 1983 года стало хроническое переутомление футболиста. Он играл за клуб в чемпионате, Кубке СССР и Кубке УЕФА и одновременно был основным футболистом первой и олимпийской сборных. И в каждом матче он должен был быть лидером, с которого особый спрос. В то время восстановительные процедуры были самыми примитивными, а накачка перед важными играми — безжалостной.

«Проиграв, ты опозоришь свою страну», — внушали спортсменам ответственные за спорт товарищи.

Федя принимал все близко к сердцу. Если команда проигрывала, в первую очередь он винил себя, расстраивался, замыкался, не спал ночами. Да и хрупким он выглядел всегда. Хроническое переутомление спровоцировало душевное заболевание, проявившееся в марте 1984 года.

«Спартак» должен был играть в Тбилиси ответный матч четвертьфинала Кубка УЕФА с его действующим обладателем бельгийским «Андерлехтом». Первая игра сложилась для красно-белых неудачно — 2:4. Необходимо было отыгрываться.

«В Тбилиси Феде стало совсем плохо, — рассказывает защитник Александр Бубнов. — В ресторане он сказал официанту, что не будет есть, потому что еда отравленная».

Федору стало казаться, что его преследуют грузины в черных кожаных плащах, которые хотят его похитить, чтобы затем продать в Ливерпуль. По словам полузащитника Сергея Шавло, Федя был так напуган, что умолял товарищей:

«Прячьтесь все! Прячьтесь, сейчас за вами придут!»

А по словам близкого друга, нападающего Сергея Родионова, даже пытался броситься из окна гостиницы. Все было очень плохо.

У «Андерлехта» спартаковцы выиграли (1:0, Родионов), но для прохода дальше этого не хватило. А Федор попал в больницу.

«Болезнь моя не так уж часто встречается в спорте. Она не похожа на обычные травмы футболистов. Поэтому, наверное, она и протекала для меня так долго и трудно», — Федор Черенков, из книги Игорь Рабинера и Владимира Галедина «Федор Черенков», серия ЖЗЛ, 2019 год .

Болезнь оказалась хронической, и после своего дебюта она возвращалась в четные годы. Федор лечился в лучшей отечественной клинике — Всесоюзном научном центре психического здоровья Академии медицинских наук СССР. Но чаще всего выписывался раньше срока недолеченным. Как только проходил психоз, начинал тяготиться пребыванием в больнице, настойчиво просился его отпустить, да и команде он был нужен.

Безусловно, болезнь очень сильно повлияла на всю будущую жизнь Федора, но, зная, насколько она серьезна, остается только удивляться стойкости и терпению этого хрупкого на вид парня.

«Лучше нету игроков, чем Пеле и Черенков»

Предсезонку 1984-го Федор пропустил из-за болезни, но затем вернулся и в 25 играх чемпионата забил 8 мячей. А в 1985-м (нечетном) Черенков не только восстановился, но и показал свой лучший голевой результат — 13 мячей в 33 играх. Тренером сборной СССР в это время был Эдуард Малофеев. Национальную команду он комплектовал по принципу «с миру по нитке», и Федор вновь стал регулярно выступать за сборную, внеся свой вклад в завоевание путевки на ЧМ-86 в Мексике.

Сыграть в финальной части чемпионата мира было заветной мечтой Федора. Увы, за три недели до начала турнира у неудачно игравшей в контрольных матчах сборной волевым решением спортивного руководства страны сменили тренера.

2 мая динамовцы Киева в прекрасном стиле выиграли Кубок обладателей кубков, победив в финале мадридский «Атлетико» (3:0). После этого главным тренером сборной был назначен Лобановский, а «Динамо» стало базовым клубом сборной. Федор в планы Лобановского не входил, и вместо Мексики он был отправлен с собранным уже чемоданом домой. Мечта растворилась в слезах.

В 1985 и 1986 годах чемпионами СССР становились киевляне. «Спартак» — второй и третий. В 1987-м у «Динамо» началась смена поколений и перестройка команды, чем красно-белые не преминули воспользоваться. Уверенно стартовав, «Спартак» ни разу за весь турнир первого места уже не уступил. И символично, что золотой гол, сделавший спартаковцев недосягаемыми для соперников, забил именно Черенков.

С 12 голами Федор стал лучшим бомбардиром команды. Столько же было у Родионова, но три мяча он забил с пенальти. К сожалению, в то время никто не подсчитывал голевые передачи, но визуально складывалось ощущение, что не меньше трети голов «Спартака» в чемпионском сезоне были забиты при непосредственном участии Черенкова. В списке «33 лучших» он был назван правым полузащитником №1.

В июле 1987 года произошло еще одно знаменательное событие. Забив свой сотый гол в официальных матчах, Федор Черенков стал членом Клуба Григория Федотова. Всего же за карьеру на его счету 137 мячей в зачет клуба.

Сотый гол Федя забил в ворота «Днепра» с пенальти. Но, назначив этот 11-метровый, судья ошибся. После игры Федор посмотрел повтор эпизода и очень расстроился. Даже 20 лет спустя история с незаслуженным пенальти его не отпускала:

«Успокаиваю себя тем, что в тот момент не знал, за кого и почему назначен 11-метровый. Просто мне сказали: "Иди бей". И я пошел».

Много ли футболистов чувствовали бы себя так же? Но Федя был именно таким.

Несмотря на столь удачный сезон, Лобановский не взял Черенкова на Евро-88. Вот, как это объяснял сам Федор:

«Бесков и Малофеев очень часто сравнивали футбол с искусством, а Валерий Васильевич предпочитал "поверять гармонию алгеброй". Он создал жесткую схему, которая была достаточно жизнеспособна. Она неплохо работала, поскольку под нее подбирались особого рода исполнители. Если же кто-то начинал по каким-то причинам из этой схемы выпадать, он тут же заменялся другим», — из книги Андрея Колесникова «Спартак навсегда», 2009 год.

1988-й стал едва ли не лучшим годом в советской футбольной истории — олимпийское золото Сеула и серебро Евро-88. Для «Спартака» же год сложился хуже не придумаешь. Впервые за девять лет красно-белые не попали в призеры. Бесков обвинил в этом футболистов и потребовал исключить из команды восемь игроков основного состава. Конфликт, в котором Старостин встал на сторону футболистов, закончился увольнением Бескова и выборами нового тренера при помощи… голосования! Перестройка, гласность и плюрализм в действии!

Новым тренером «Спартака» был единогласно избран недавний спартаковец 35-летний Олег Романцев. Встряска так оживила красно-белых, что в 1989 году они вновь стали чемпионами. А золотой гол, забитый со штрафного Валерием Шмаровым в ворота киевлян на последних секундах матча, стал ярчайшим моментом в истории прославленного клуба.

Что же касается Черенкова, то он в третий раз стал чемпионом СССР и во второй раз был признан лучшим футболистом года. Подобного почета не добивался до него ни один спартаковец. Еще раз процитируем Андрея Колесникова:

С уходом Бескова опытнейший мастер сбросил некоторые стереотипы — вольно или невольно, но они возникают у каждого тренера, почувствовал еще больший вкус к игре как таковой, еще больший простор для выдумки и озорства. Его игра стала более утонченной, засияла всеми своими гранями.

Во всех городах, где играл «Спартак», вне зависимости от клубных пристрастий болельщики «шли на Черенкова». «Лучше нету игроков, чем Пеле и Черенков!», «Знают детский сад и школа: Черенков — король футбола!» — скандировали трибуны. Его талант был признан всенародно. Федор стал народным футболистом, как бывают народные артисты.

В 1989 году Федору Федоровичу Черенкову было присвоено звание заслуженного мастера спорта.

«Думаю, его можно поставить на одну ступень с Яшиным»

1990-е годы изменили страну. Не стало СССР, а вместе с Союзом не стало и сильнейшего футбольного первенства. Открылись границы, и бывшие советские футболисты бросились за рубеж зарабатывать на жизнь. Уезжали за копейки, но таковы были реалии 1990-х.

В 1990-м попробовал стать легионером и Федор. Вместе с другом и многолетним партнером Сергеем Родионовым он подписал контракт с клубом французской второй лиги «Ред Стар». Но приспособиться к новым условиям Черенков, которому было уже за тридцать, не смог. Новая страна, новая культура, незнание языка, да еще и проблемы со здоровьем (год-то был четным) привели к тому, что контракт был расторгнут и Федя вернулся домой.

Пробовал заниматься бизнесом, но быстро прогорел, потеряв все, что удалось заработать за годы. Снова дала о себе знать болезнь. Начались семейные проблемы, и в 1992 году случился развод, а затем тяжелая депрессия.

Вернул к жизни Федю его родной «Спартак». Он был необходим Федору, но и Черенков был нужен «Спартаку». Это была уже фактически другая команда: ветераны закончили выступления, а те, на кого еще был спрос, уехали за границу. Спартаковскому «пионерскому отряду» нужен был «дядька». Для Мостового, Шалимова, Карпина, Кулькова, Попова и других молодых спартаковцев таким дядькой стал Федор Черенков. В еженедельнике «Футбол» Александр Севидов писал:

«Новичкам не надо приспосабливаться к манере игры "Спартака". Одно присутствие на поле Черенкова, игрока-профессора, помогает молодым обрести себя в кратчайшие сроки. А ведь Черенков не только присутствует. Нестандартными ходами, перемещениями, умением своевременно взять игру на себя он неустанно подтверждает свой класс»‎.

В свой последний сезон в большом футболе Федор стал чемпионом России, обладателем Кубка и победителем Кубка чемпионов Содружества. Подводя итоги сезона 1993 года, Олег Романцев определит место Федора в отечественном футболе: «Не имею морального права характеризовать этого уникального игрока не только российского, но и европейского футбола. Думаю, его можно поставить на одну ступень с Яшиным».

Зимой 1994 года Федор готовился с командой к чемпионату, но болезнь снова дала о себе знать: три месяца стационара. В итоге больше за «Спартак» он уже не сыграет. Пришло время уходить.

За то, что он при своем не самом крепком здоровье до 35 лет доиграл, ему надо памятник поставить. Этого объективно не могло произойти, не будь у него какого-то невероятного футбольного фанатизма Сергей Родионов нападающий «Спартака».

Памятник Федору Черенкову открыли в октябре 2015 года у нового спартаковского стадиона «Лукойл Арена», а южную фанатскую трибуну назвали его именем. Но произошло это уже после его смерти 22 сентября 2014 года.

Закончим рассказ о «народном артисте российского футбола» Федоре Черенкове словами Константина Бескова: