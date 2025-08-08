Семейные тайны: что погубило сына Ирины Безруковой

В 2025 году Андрею Ливанову, единственному сыну известной актрисы Ирины Безруковой, могло бы исполниться 36 лет. Однако его жизнь оборвалась при загадочных обстоятельствах в 2015 году, и до сих пор истинные причины его ухода остаются предметом всякого рода догадок. Спекуляции о смерти Андрея выдвигались самые разные: от острой формы сахарного диабета до вирусной инфекции. Но наиболее интригующей и обсуждаемой версией остается возможное влияние религиозной секты. Что же на самом деле погубило сына Безруковой, могла ли быть виновата секта, и как роковая судьба едва не настигла Андрея еще в раннем детстве — обо всём этом читайте далее.

© runews24.ru

Андрей Ливанов появился на свет в Москве 6 декабря 1989 года, став долгожданным сыном двух выдающихся артистов: Игоря Ливанова, заслуженного деятеля искусств РФ, и Ирины Бахтуры, будущей Безруковой.

«Когда акушеры показывали мне ребенка, с вопросом: „Мама, ну говори, кто у тебя?“ Я посмотрела и четко проговорила: „Андрюша родился!“. Они засмеялись тогда и удивленно сказали, что разное слышали, но, чтобы вот прямо так, впервые», — делилась Безрукова.

В момент появления сына на свет, Игорь Ливанов был сильно занят на съёмках. В начале их совместной жизни, семья, на тот момент проживавшая в коммунальной квартире в Москве, столкнулась с проблемой — сосед оказался болен туберкулёзом, что вынудило их экстренно искать новое жильё.

Когда Андрею исполнилось три года, Ирина уехала на съёмки в Коктебель. В это время Игорь с сыном отправились на пляж, где произошел инцидент, едва не ставший роковым. Как рассказывал Ливанов, мальчик, обычно послушный, неожиданно зашёл в воду, споткнулся, упал и начал тонуть. Игорь, услышав крики, моментально бросился к сыну.

«Андрюша лежал на песке, бледный и бездыханный», — вспоминал актёр, добавив, что благодаря немедленным реанимационным действиям ему удалось привести ребёнка в чувство.

Мальчика срочно госпитализировали в Феодосийскую больницу, где врачи не давали утешительных прогнозов из-за большого количества воды в лёгких. Всю ночь отец провёл у постели сына, молясь о его спасении. Это был настоящий удар для обоих супругов...

Брак дал трещину

Именно этот ужасающий случай стал глубокой пропастью между артистами. Игорь Ливанов долгое время не мог смириться со спокойствием своей жены. В его жизни уже была страшная трагедия: первая жена и маленькая дочь погибли в железнодорожной катастрофе, что погрузило его в тяжелейшую депрессию. Он не мог понять, как Ирина, столкнувшись с угрозой потери единственного сына, могла продолжать работать.

Однако сама Безрукова пережила потерю матери в 11 лет, а затем и бабушки, выработав, по всей видимости что-то вроде иммунитета – собственного механизма психологической защиты – погружения в деятельность, который помогает ей избежать разрушительного горя.

Игорь вспоминал:

«Я был в ярости, когда узнал, что Ирина после пробуждения спокойно позавтракала и провела весь день на съёмках. Думал: как же так, это ведь и её ребёнок!».

Но со временем он пришёл к выводу, что «у каждого человека в страшные моменты включается своя защитная реакция». Гнев утих, но его отношение к Ирине «необратимо изменилось».

Несмотря на это, Ливанов старался сохранить семью ради сына, чтобы уберечь мальчика от лишних потрясений. Однако после серьёзной травмы межпозвоночных дисков, когда актёр стал на некоторое время беспомощным, он принял окончательное решение о разводе. Тем более, что к этому времени его супругу всё чаще видели в обществе актёра и режиссёра Сергея Безрукова.

Изначально Игорь намеревался забрать Андрея к себе, но глубокая привязанность мальчика к матери заставила его отказаться от этой идеи. Впоследствии Ливанов неоднократно высказывал сожаление о том, что не настоял на своём, ведь Сергей, хоть и относился к пасынку хорошо, всё же не мог полностью заменить ему родного отца...

Инфекция или диабет?

Если в три года Андрея удалось спасти, то в 25 лет, к сожалению, своевременная помощь не пришла. Незадолго до трагедии Андрей и его мать вернулись из поездки во Вьетнам, где оба подхватили вирусную инфекцию. У Андрея поднялась высокая температура, а Ирина, почувствовав улучшение, вынуждена была отправиться на съёмки в Иркутск. Оттуда она пыталась дозвониться сыну, но безуспешно. Тогда Ирина обратилась к подруге с просьбой вызвать экстренные службы и открыть квартиру.

К сожалению, тело Андрея Ливанова было обнаружено в коридоре без признаков жизни. По одной из версий, причиной смерти стало неудачное падение и удар виском. Однако существовали и другие предположения относительно кончины юноши. Некоторые источники указывали на последствия сахарного диабета, другие — на острую сердечную недостаточность, как непосредственную причину. Прах сына было решено развеять над озером в Карелии

Самой же обсуждаемой и мрачной версией оставались домыслы о причастности к трагедии некоей секты. Говорилось, что учения, которым подвергался Андрей, сильно подорвали его психическое состояние. Известно, что ещё будучи в браке с Игорем Ливановым, Ирина проявляла глубокий интерес к мистическим практикам, а затем увлеклась дианетикой* и саентологией* (запрещены в РФ). Спустя некоторое время она, по сведениям "Известий", приобщила к этому и сына, отправив его в специальный лагерь в Волгограде...

Игорь Ливанов был в бешенстве от этого факта, позвонил руководству организации и пригрозил обращением в ФСБ, если Андрея немедленно не вернут домой. Юноша вернулся в Москву, но отказался переезжать к отцу. После смерти сына Игорь обнаружил в его комнате дипломы об окончании курсов по саентологии. Вероятно, Андрей скрывал своё увлечение, не желая огорчать родителя.

Поддержка Безрукова и не только

Гибель Андрея стала сокрушительным ударом не только для его родителей, но и для Сергея Безрукова. Находясь на съёмках в Иркутске, Сергей сознательно не вернулся в Москву, чтобы предоставить Ирине и её экс-супругу возможность уединиться в своём горе. Однако он активно обзванивал всех, кого мог, призывая оставить убитых горем родителей в покое от навязчивого внимания общественности.

По словам Ирины Безруковой, ей чрезвычайно трудно справляться с болью, когда приближаются даты рождения или кончины Андрея. Она до сих пор не может понять, чем заслужила такую «чистую душу», как у её сына.

В день его рождения Ирина опубликовала трогательное послание, в котором подчеркнула, что Андрей рос необычайно зрелым и мудрым для своего возраста. Он выделялся среди сверстников своей эмпатией, всегда думал о других и служил примером даже для взрослых.

«Мне теперь остается только стараться соответствовать. С Днем Рождения, мой ангел, люблю, твоя Ма...», — завершила своё послание актриса.

Каждый год поклонники актрисы выражают ей свою поддержку в этот уязвимый момент. Особенно родители, которые пережили похожее горе – уж они как никто другой понимают чувства Ирины...

--------------------------------------------

* Организации, чья деятельность признана нежелательной на территории России.