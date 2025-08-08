Символ 90-х: кто придумал полосатый пакет с дамой в шляпе

Трудно найти человека, заставшего 90-е годы, и ни разу не державшего в руках полосатый пакет с силуэтом девушки в элегантной шляпке. Пожалуй, это был самый распространенный пакет на территории бывшего СССР. Но его популярность не была случайной. Это полиэтиленовое изделие имеет интересную историю, которую рассказал его автор — дизайнер и художник Наталия Першукова.

В 1992 году Першукова работала в репроцентре «Полимербыта». Это была эпоха латиноамериканских сериалов и самым любимым был «Богатые тоже плачут». Образ главной героини — Марианны, был невероятно популярным. Именно поэтому начальница попросила использовать его при создании дизайна нового пакета.

© Вероника Кастро

Это была срочная работа, на которую отводился всего один час, поэтому времени на размышления у дизайнера не было. Наталия решила использовать то, что было под рукой. Она взяла за основу фирменный пакет от духов Marina de Bourbon с черно-белыми полосами. Першукова создала несколько вариантов, взяв стандартные картинки из ClipArta.

© Источник дизайнерского вдохновения

Так появились макеты полосатых пакетов с женским силуэтом, портретом и обрамленным золотым овалом флаконом духов. Простой и немногоцветный дизайн был хорош тем, что для нанесения рисунка можно было использовать остатки краски. Начальница рассмотрела предложенные варианты и, разумеется, выбрала макет с силуэтом в шляпке.

© Бессмертная классика

Пакеты, получившие название «Марианна», сразу же запустили в производство. Впускали множество вариантов: с прорезными и петельными ручками и даже «майки». Выбор размеров тоже был солидный, от небольших, в которые едва помещалась книга, до огромных, рассчитанных на серьезный поход в магазин.

«Марианна» и ее клоны

Новинка сразу нашла отклик в широких массах. Не избалованные изысканной упаковкой граждане относились к полосатым пакетам как к полноценным вещам. Их берегли, при необходимости стирали, а если полиэтилен получал «пробоину» или рвались ручки, ремонтировали, используя недюжинную смекалку.

Полосатые пакеты так полюбились потребителям, что их начали выпускать и другие предприятия. Правда, назывались они по другому. Наталия Першукова вспоминает, что видела, кроме «Марианны», «Милену», «Марину» и даже «Снежану». Дизайнер шутит, что если бы ей платили всего одну копейку авторских с каждой сотни пакетов, то она давно была миллионером и могла не работать. Но женщина уже 30 лет трудится в том же репроцентре художником. Она как и раньше создает дизайн пакетов, коробок, пленок и даже колбасных оболочек.