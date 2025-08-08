Рыбак семь часов сражался с 317-килограммовой акулой

Житель американского штата Коннектикут поймал лисью акулу весом 317 килограммов и побил 19-летний рекорд. Об этом сообщает CT Insider.

© unsplash

Новым рекордсменом штата стал Эд Лавли их города Хэмптон. Ему удалось выловить гигантскую акулу днем, 30 июля. Рыбак признался, что это был самое тяжелое сражение в его жизни. Лавли утверждает, что акула попалась ему на крючок около трех часов дня, а затем он сражался с ней шесть или семь часов. Причем товарищу американца пришлось пристегнуть его ремнями к лодке. По словам Лавли, они подтащили акулу к берегу только вечером, а домой вернулись около часа ночи.

© Lenta.ru

Друзья не знали, что за гигантскую рыбу поймали, однако несколько раз сфотографировали ее. После этого они разделали добычу и раздали мясо соседям и знакомым. Тем не менее рыбак утверждает, что у местного управления океанографических исследований есть технологии, чтобы определить вес рыбы по фото.

Власти штата подтвердили, что в данный момент изучают полученную от Лавли информацию об акуле. Предыдущий рекорд по ловли лисьих акул был установлен в Коннектикуте в 2006 году. Тогда удачливому рыболову попалась хищница весом 211 килограммов. Кроме того, Лавли может побить и рекорд штата по ловле всех видов акул. По информации властей, самая крупная хищная рыба штата была поймана там в 1987 году и весила 294,8 килограмма.

Ранее сообщалось, что в Мексиканском заливе выловили серую макрель огромных размеров. Рыба весила более 73 килограммов.